Prorrogan estado de excepción hasta a inicios de enero de 2025

Tegucigalpa – Este viernes salió publicado en el diario oficial La Gaceta la extensión del estado de excepción en el territorio hondureño por un plazo de 45 días.

Por lo tanto, el estado de excepción abarca desde el 21 de noviembre hasta el domingo 5 de enero de 2025.

Esta sería la décima séptima prórroga que se da esta medida desde que empezó a implementarse el 6 de diciembre de 2022.

El gobierno ha justificado la medida como parte de su estrategia para combatir el crimen organizado, y que con ello ha logrado reducir los índices de homicidios y extorsiones.

La última prórroga ocurrió en octubre, y se remitió al Congreso Nacional para que se aprobara su ratificación, pero no ocurrió debido a la insurrección legislativa.

No es la primera vez que el Congreso Nacional no ratifica la extensión del estado de excepción y el gobierno lo amplía, pese a que no es constitucional.

El Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) ha reportado la acumulación de 700 quejas con la vigencia de esta medida. AG

Estados de excepción desde 2022



1.- • 6 diciembre de 2022 al 6 de enero de 2023

2.- • 7 de enero al 20 de febrero de 2023

3.- • 21 de febrero al 6 de abril de 2023

4.- • 7 de abril al 21 de mayo de 2023

5.- • 22 de mayo al 5 de julio de 2023

6.- • 6 de julio al 19 de agosto de 2023

7.- • 22 de agosto al 3 de octubre de 2023

8.- • 4 de octubre al 17 de noviembre de 2023

9.- • 18 de noviembre al 1 de enero de 2024

10.- • 2 de enero al 15 de febrero de 2024

11.- • 19 de febrero al 4 de abril de 2024

12.- • 4 de abril al 19 de mayo de 2024

13.- • 20 de mayo al 3 de julio de 2024

14.- • 4 de julio al 18 de agosto de 2024

15.- • 18 de agosto al 02 de octubre de 2024

16.- • 02 de octubre al 16 de noviembre de 2024

17.- • 21 de noviembre de 2024 al 5 de enero de 2025