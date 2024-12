Si quitan estado de excepción vamos a cambiar la estrategia: Director de la Policía

Tegucigalpa – “Si más de 800 vidas salvadas, no representa un (logro, durante un) pequeño estado de excepción temporal, no sé lo que realmente piden”, expresó el director de la Policía Nacional, Juan Manuel Aguilar Godoy al defender los resultados durante la implementación del estado de excepción vigente en el país desde el 6 de diciembre de 2022.

El funcionario policial señaló que muchas personas piden que en Honduras los resultados en materia de seguridad sean similares a los que reporta el gobierno de El Salvador, pero afirmó que la normativa en Honduras es parcial y aun así hay mucha crítica sobre el mismo.

“Si por una normativa que quebrantó tres garantías constitucionales, no digamos un verdadero estado de excepción que se van a quebrantar todas las garantías constitucionales”, manifestó.

No obstante, aseguró que “si no se tiene el estado de excepción parcial nosotros vamos a seguir trabajando, la Policía no es una institución estática, es institución dinámica, vamos a cambiar la estrategia, vamos a hacer todo lo humanamente posible, pero la incidencia no la vamos a dejar que aumente, existen miles de formas de hacerlo”, defendió el jerarca policial.

Aguilar Godoy dijo que la institución tiene un déficit de agentes policiales, “nosotros deberíamos ser una institución con por lo menos 32 mil funcionarios policiales, pero yo diría que una policía fortalecida serían 40 mil funcionarios”, indicó. VC