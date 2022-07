Sectores rechazan Ley de Junta Nominadora porque “es más de lo mismo”

Tegucigalpa – Sectores de la sociedad organizada se pronunciaron en contra de los “trastoques” a la Ley Especial de la Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la Proposición de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

– El CNA criticó el “madrugón” del CN: “Dieron un paso atrás en el sistema de justicia”.

En un madrugón legislativo, se aprobó la Ley que rige el papel de la Junta Nominadora de candidatos a magistrados del Supremo, y se abrió la puerta para que políticos y funcionarios del gobierno aspiran a los cargos.

El secretario del Congreso, Carlos Zelaya, no ocultó que Libre defenderá hasta las últimas consecuencias que simpatizantes de ese instituto político aspiren a un cargo en la próxima CSJ.

(LEER) Ministro de Transparencia: Será difícil que políticos pongan a manipuladores como magistrados en la CSJ

“Vamos a defender a los abogados de nuestra militancia que aspiran a ser magistrados de la CSJ, vamos a defender a los funcionarios que son honestos y han luchado junto a nosotros”, pronunció el también hermano del expresidente Manuel Zelaya.

Luego de la aprobación de la Ley Especial, las reacciones no se han hecho esperar este martes y sectores de la sociedad civil han criticado lo aprobado por la clase política.

El Cohep lamentó las decisiones que tomaron anoche algunos diputados del Congreso Nacional.

CN defraudó al pueblo

Otro sector que expresó su postura fue la iniciativa privada, que tachó “el Congreso Nacional defraudó a la población con la eliminación de los requisitos de idoneidad e imparcialidad en la Ley de Funcionamiento de la Junta Nominadora”.

El Cohep lamentó las decisiones que tomaron anoche algunos diputados del Congreso Nacional al colocar los intereses políticos por encima del pueblo hondureño.

Indicó que los requisitos que fueron suprimidos garantizaban la idoneidad para el ejercicio de la función judicial en forma independiente e imparcial.

Pesa más una ideología partidaria que el bienestar de la patria. Una vez más el tiempo nos da la razón, el @Congreso_HND durante un acostumbrado «madrugón» al estilo de los que más critican, dieron un paso hacia atrás en el sistema de justicia. pic.twitter.com/dY59DbkfBi — CNA Honduras (@cnahonduras) July 19, 2022

Cabe recordar que los requisitos que fueron eliminados de la Ley de Funcionamiento de la Junta Nominadora son: no formar parte de la directiva de los partidos políticos, no haber cometido y ser condenado por delitos dolosos o violencia doméstica y no tener vínculo de parentesco en el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con la junta nominadora, diputados del Poder Legislativo y altos funcionarios del Estado.

(LEER) CN sigue haciendo lo mismo que degradó el Estado de Derecho, señala analista

El sistema de justicia no puede continuar como hasta ahora, que con el transcurso de los años se ha debilitado predominando la injerencia de grupos de poder, la impunidad y la injusticia, remarcó el gerente de asesoría legal, Gustavo Solórzano.

En ese sentido, el Cohep anunció que propondrá la suscripción de un acuerdo de integridad y transparencia entre los siete miembros que integran la junta nominadora.

La intención del acuerdo es velar por la idoneidad e independencia de los 15 magistrados que integrarán el Poder Judicial del 2023 al 2030.

Foprideh pide realizar ajustes a ley

La Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (Foprideh), criticó los trastoques a la Ley Especial de la Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la Proposición de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), lo que según ellos pone en riesgo la refundación de la patria, al tiempo que demandaron realizar ajustes a la normativa.

Foprideh señala que hoy están en riesgo el cumplimiento de las promesas de campaña, refundar el país, cuando se entiende por el que refundar es “revisar la marcha de una entidad o institución, para hacerla volver a sus principios originales o para adaptar estos a los nuevos tiempos”, esperanzado a que el nuevo gobierno fortalezca en Estado de Derecho que asegure una sociedad política, económica y socialmente justa, propiciando las condiciones para la plena realización del hombre como persona humana. Asimismo, se pierde la esperanza de obtener el apoyo de la comunidad internacional para la instalación de la CICIH.

(LEER) Sugerí que no se limiten los derechos ciudadanos, entre éstos ser electos, defiende Luis Redondo

Enfatizaron que garantizar una elección de magistrados y magistradas de la CSJ independientes es el principio fundamental para poder obtener el apoyo para la instalación de la CICIH.

Pidieron al Congreso Nacional hacer los cambios necesarios en el proyecto de “Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la Proposición de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia”.

Kenneth Madrid, de ASJ.

Nueva ley es para repartir espacios

La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), se pronunció sobre la aprobación de la nueva Ley Especial que regirá a la Junta Nominadora, y coincide con otros actores que es un proyecto político que trae más de lo mismo.

Así lo hizo ver el coordinador de Justicia y Seguridad de ASJ, Kenneth Madrid, quien sostuvo que con la nueva ley “lo que se tiene es más de lo mismo, es solo un proyecto político que lleva como objetivo que puedan repartirse sus espacios en el Congreso Nacional y tendremos un Poder Judicial siempre dividido por cuotas”.

Se buscaba que la clase política sacara sus manos de la Junta Nominadora y que no definiera reglas políticas para que tuviéramos un Poder Judicial independiente, imparcial y transparente, pero no se ha podido lograr, citó Madrid.

(LEER) Diputada pide a hondureños irse de Honduras, ya que se murió toda esperanza y no tienen ningún futuro

Seguidamente, remarcó que ahora más que nunca es importante el papel que deberá tener la Junta Nominadora y todas las organizaciones deben ser fuertes y eficaces y jugar un papel transparente que venga a dignificar a Honduras.

Se espera que la JN, brinde los 45 nombres de buenos hombres y mujeres que quieran hacer las cosas bien con valores éticos y morales.

De igual forma resintió que se había propuesto al Congreso criterios de selección objetivos, no subjetivos con procesos ya validados en Honduras, por ejemplo, como los empleados y funcionarios de UFERCO, y jueces en materia de corrupción y antiextorsión, para ir evaluando a los postulantes, pero no se logró.

Apuntó, que ahora hay una matriz que no está aprobada bajo ningún proceso de selección y le tocará a la JN validar todos estos aspectos que han sido ahora aprobados por el Congreso Nacional y “veremos ahora la responsabilidad de los representantes propietarios y suplentes que van a elegir cada una de las organizaciones”, concluyó. JS