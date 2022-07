Sugerí que no se limiten los derechos ciudadanos, entre éstos ser electos, defiende Luis Redondo

Tegucigalpa– Tras aprobarse la nueva Ley Especial de la Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la Proposición de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el presidente del Congreso Nacional Luis Redondo, justificó que pidió quitar un inciso del controversial artículo 15 de la nueva ley para no limitar los derechos de los ciudadanos.

-La nueva ley tiene novedades que permitirán una elección de magistrados con mayores conocimientos.

-Se agregó un párrafo que permitirá a las organizaciones que integran la JN, que estas sean representadas por un notable con perfil internacional.

Al ser consultado por medios de comunicación el diputado presidente por qué, él recomendó eliminar ese inciso sobre la participación políticos y funcionarios públicos para postularse a candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, respondió que lo que sugirió fue que se eliminará es que se impidiera que una persona que sea de un partido político participará.

Seguidamente, explicó “no estoy de acuerdo con eso, no porque yo no esté de acuerdo, sino porque consulté a mis asesores constitucionalistas porque revisamos inclusive lo que dice la Comisión Interamericana Derechos Humanos y porqué también vimos alguna jurisprudencia en otros países y en otros lugares donde ya también hay sentencias inclusive donde claramente se prohíbe que se limiten los derechos ciudadanos de las personas entre ellas el de ser electos o poder ser parte de una selección cómo está”.

Ruptura de bancada PSH

Por otra parte, el diputado presidente dijo que pese a que no acompañó a la bancada de su partido en la moción que presentaron contraria a lo que él propuso, no hay ruptura con su bancada.

Apuntó que “de hecho yo no los he acompañado a ellos en varias propuestas y no hay ninguna ruptura, nosotros somos maduros, aquí representamos al pueblo, (…), para mí no es una ruptura esto es normal que pase dentro de los políticos”.

De igual forma anticipó que a la hora de la votación cuando se elija a los magistrados todos participaran “ya va a ver más adelante cuando estemos aprobando lo de la Corte cómo van a participar todos”.

Ley con cambios importantes

El diputado Luis Redondo, dijo que hay novedades en la nueva ley para el caso “la Junta Nominadora recibirá las autopostulaciones, ya no serán las organizaciones que forman la JN quienes propongan a los aspirantes”.

Refirió, que se conocía que “antes ocurría que hasta en haciendas era elaborada la lista de los candidatos».

Esta vez ya no será así ya que todos los juristas que tengan los requisitos podrán postularse,

También dio a conocer que agregaron un párrafo “donde le damos la posibilidad a que los miembros de las instituciones u organizaciones pueden nombrar en su representación a un hondureño notable a nivel internacional para que les puede representar en esta junta nominadora”.

Además, indicó que la matriz se orientó a que se califiquen conocimiento a todo lo que se puede medir y cuantificar por medio de resultados, para darle un valor mayor al conocimiento qué es lo que se ocupa que no lleguen magistrados que no sepan ni cuántos artículos tiene la Constitución, sino que ahora llegué magistrados que tengan la formación suficiente, concluyó.LB