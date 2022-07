Ministro de Transparencia: Será difícil que políticos pongan a manipuladores como magistrados en la CSJ

Tegucigalpa – Edmundo Orellana Mercado, ministro de la Secretaría de la Transparencia, manifestó que con la nueva Ley Especial de la Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la Proposición de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), será difícil que los políticos pongan en el Poder Judicial como magistrados a manipuladores.

“Los partidos políticos van a querer poner a los peores, a los que consideren pueden manipular, pero están equivocados, porque con esta evaluación va a ser muy difícil que tengan o pongan a alguien que pueda manipular”, dijo Edmundo Orellana Mercado, quien envió el proyecto de ley al Congreso y el mismo fue aprobado pero con varias reformas.

El funcionario reconoció que cada partido intentará llevar sus candidatos a magistrados de la CSJ, y ante eso será importante la veeduría de la sociedad civil y de los medios de comunicación en la elección de los nuevos magistrados.

“Estoy positivo, esperaba que fuera una masacre, sin embargo lo que tenemos es un paso hacia adelante en la construcción del estado de derecho, no hay duda, es cierto que la comisión de dictamen agregó varias conceptos, en lo que habíamos enviado a los consignado en el consejo de ministros”, explicó Orellana respecto a la recién aprobada normativa.

Agregó que la supresión de los incisos A, B y C del artículo 15, ese detalle se supera con la matriz de evaluación en que debe centrarse en la Junta Nominadora, porque ahí no se incorpora el tema de la afiliación partidaria, ya que cualquiera que quiera hacer prevalecer sus preferencias políticas entonces quedará excluido del proceso.

Alertó que la Junta Nominadora debe “apegarse a la ley y si se salen de ese marco podrían incurrir en infracciones que hasta le dejaría consecuencias penales, por eso no dudo que vamos por buen camino (…) no creo que del gobierno anterior se postulen como magistrados a la CSJ, porque ellos más bien todos andan huyendo”, puntualizó.

“Todos los que tengan afiliación política pueden postularse, aunque no creo que pasen el filtro de la evaluación, porque afortunadamente ese tema no lo trastocaron, eso de la evaluación de los porcentajes no es importante”, concluyó el ministro de la Secretaría de la Transparencia.

Desde el oficialismo se asegura que la nueva normativa le dará a Honduras la Corte Suprema de Justicia más transparente de los últimos años, así lo manifestó el presidente del Congreso Nacional, mientras que desde la oposición se acusa de querer instalar un Poder Judicial a la medida del gobierno, así lo dijo Tomás Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional.

El Congreso Nacional aprobó la medianoche del lunes 18 de julio la Ley Especial de la Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la Proposición de Candidatos a Magistrados de la CSJ, abriendo la puerta para que aspirantes de los partidos políticos pueda auto postularse para integral de ese poder del Estado por los próximo siete años.

La sesión que comenzó a eso de las 4:00 PM y terminó a las 11:56 de la noche del lunes, en medio de cierta polémica entre Liberales, Nacionalistas y Libres. El sábado se aprobaron 14 artículos y en esta jornada los restantes 14 que componen la ley. Hubo un receso por más de dos horas para seguir con el debate a eso de las 9:00 de la noche. JP