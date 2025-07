Diputado Yavhé Sabillón acusa a consejera Ana Paola Hall de responder a intereses de Libre

Tegucigalpa – El diputado del Partido Liberal, Yavhé Sabillón, arremetió contra la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, asegurando que su reciente postura responde directamente a los intereses del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre) y, en particular, de su coordinador, el expresidente Manuel Zelaya Rosales.

– “Están buscando elecciones tipo Venezuela”, lamentó el parlamentario quien añadió que la decisión de la consejera del PLH, les ha tomado por sorpresa.

“Está claro, ella está respondiendo a los intereses de Libre. Lo digo categóricamente: están buscando elecciones tipo Venezuela, donde el fraude se hace a nivel de computadoras y con inteligencia artificial”, expresó Sabillón, al reaccionar ante las declaraciones de Hall donde pone a disposición su cargo y sostiene que solo dos consejeros no pueden sesionar.

El parlamentario liberal criticó duramente lo que calificó como una “decisión sorpresiva” por parte de la consejera, y aseguró que esta posición no refleja un consenso institucional, sino una postura personal alineada con el oficialismo. “Ahí está claro el asunto, ella está respondiendo a los intereses del coordinador de Libre… no podemos estar pensando que es una postura institucional. Es una postura individual, no del partido”, insistió.

Sabillón también cuestionó comparaciones entre procesos electorales pasados, afirmando que “el cronograma de 2013 no es igual al de 2017, y al de ahora eso se ha explicado hasta la saciedad”, y acusó a Libre de pretender imponer un modelo electoral fallido. “Libre quiere elecciones tipo Venezuela, donde quienes gobiernan ahí están, mal gobernando ese país”, recalcó.

El diputado adelantó que tanto la bancada liberal como el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal se pronunciarán oficialmente en las próximas horas. “Vamos a reunirnos como bancada, y el Central Ejecutivo también tendrá su sesión extraordinaria para fijar una posición firme de partido”, aseguró.

La postura de Hall ha generado controversia en el ámbito político, en especial por los señalamientos de posibles intentos de manipulación tecnológica en el próximo proceso electoral. Mientras tanto, el Partido Liberal se prepara para definir una respuesta unificada ante lo que considera un riesgo para la transparencia del sistema democrático hondureño y la democracia. LB