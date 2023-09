Presupuesto 2024 apunta a más de lo mismo y sin opciones de reducir la pobreza

Tegucigalpa (Especial Proceso Digital /Por Lilian Bonilla) – Aunque el Presupuesto General de la República se incrementa de nuevo, será una historia repetida de los últimos años pronostican algunos expertos, en vista que no hay una garantía sólida de una buena orientación y ejecución de los recursos que impacte en la calidad de vida de los hondureños, porque tampoco se cumplió con lo prometido de un Presupuesto base cero.

-Presupuesto 2024 requiere endeudamiento mucho mayor al anterior que asciende a 71 mil millones de lempiras.

-En el Presupuesto 2024 no existe construcción en base cero, según expertos.

-Autoridades no quitan el dedo del renglón en la búsqueda de aprobar Ley Tributaria

El anteproyecto de Ley ya está en listo para la socialización y discusión en el Congreso Nacional , pero aparte de que se prevé sea un tema más de controversia , también se colige que pasará sin mayor detalle y quizá en diciembre sea aprobado de acuerdo a la calendarización.

Las autoridades dieron a conocer que el Proyecto de Presupuesto asciende a 406 mil 580 millones de lempiras, con una diferencia de 14 mil 061 millones de lempiras respecto al presupuesto aprobado para 2023, un incremento del 3.6 %.

También se destacó que el nuevo PGR, no impondrá ninguna carga tributaria a la población hondureña.

Las autoridades de Finanzas proyectan que necesitarán 71 mil millones de lempiras de recursos que tendrán que salir a buscar con distintas fuentes de financiamiento.

La ministra de Finanzas, Rixi Moncada, también enfatizó que para el análisis es importante ver la asignación de forma separada para la Administración Central que es de 248,218.5 millones de lempiras con un incremento de 13,677 millones de lempiras equivalente a un 5.8 % respecto al Presupuesto de 2023. Mientras para la Administración Descentralizada es de 158,362 millones de lempiras con una diferencia de 383.5 millones de equivalente al 0.2 % respecto al Presupuesto 2023.

Financiamiento

En cuanto al financiamiento también es más de lo mismo ya que con los ingresos tributarios proyectados apenas se logrará financiar el 63 % del total del presupuesto de la Administración Centralizada.

Ante ese faltante sin duda alguna se acumulará más deuda, las autoridades de Finanzas proyectan que necesitarán 71 mil millones de lempiras de recursos que tendrán que salir a buscar con distintas fuentes de financiamiento.

Según el economista Julio Raudales, el anteproyecto del Presupuesto 2024, es igual al de años anteriores donde solo va incrementando, y recordó que en los últimos 20 años el incremento ha sido de un aproximado del 7 % a excepción del incremento histórico que se dio en el primer año del actual gobierno en el 2022 “donde sí se dio un crecimiento histórico que fue de un 25 % nunca habíamos tenido en la historia un incremento tan alto”. En ese sentido dijo que se rescata que el del próximo año es levemente menor ya que es de un 3.6 %.

En cuanto a la deuda dijo que si es de cuidado porque es el estilo de las últimas administraciones ir dejando una carga del servicio de deuda que se está volviendo imposible de pagar porque es casi la mitad de la recaudación, para el caso la del año pasado fue de 58 mil millones de lempiras casi lo mismo que se paga en servicio de deuda; pero en el Presupuesto para el 2024 el desbalance es peor porque lo que se proyecta en deuda es muy superior ya que son 71 mil millones, indicó.

¿Dónde se encontrará el financiamiento?, en cuanto a encontrar crédito los economista coinciden que con el acuerdo logrado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se le facilitan las cosas al Gobierno porque le permite créditos en organismos financieros internacionales y también puede acudir a la colocación de bonos o endeudamiento con banca nacional o institutos de previsión, no obstante deberá tener cuidado con seguir utilizando las reservas internacionales, porque ya hay una advertencia de FMI.

Por otra parte, las autoridades del Gabinete Económico siguen apuntando a la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria que sigue frenada en el Congreso Nacional.

Recientemente la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, expuso en el CN, que los ingresos por recaudaciones de la Administración Central, para el 2024 serán de 165 mil millones contra 248 mil millones del Presupuesto para la Administración Central, donde se ve el déficit “porque no todos pagamos impuestos”.

Mientras que el servicio de la deuda en 2024 será de 68,000 millones de lempiras contra 61,000 millones de exoneraciones, donde el déficit es claro, y de allí que el 6.7 % del PIB, se va en exoneraciones, adicionó.

En ese sentido reitero que “debemos de seguir abogando por la Ley de Justicia tributaria que a mí parecer con todas las críticas, el debate y el ataque, el proyecto que tienen aquí se queda corto, porque en un país donde un buen grupo de personas no pagan los impuestos que debe, no es país”, subrayó la titular de Sefin.

Base cero inexistente

Raudales, fue contundente en cuanto a si el anteproyecto de Presupuesto 2024 es con base cero, dijo “hay que entender que este no tiene esa metodología, simplemente es lo mismo de siempre, un Presupuesto incremental, se le da a cada institución un poquito más de lo que se dio el año pasado”.

En la misma línea se refirió el economista Roberto Lagos, consultado por Proceso Digital, al explicar que se debe comprender que el proceso de realizar un presupuesto con base cero, debe ser basado únicamente en las expectativas para el año siguiente, desde un diseño inexistente.

“Este simplemente es el mismo Presupuesto histórico que se hace todos los años, pero no rediseña los programas para que sea más eficiente”, agregó.

El Fosdeh, en su análisis de Alerta Presupuestaría luego de las reflexiones hechas apuntó que “es posible afirmar que la formulación del Presupuesto General de la República para el año 2024 seguirá con el comportamiento de los presupuestos anteriores.

Planificación y ejecución

Aunque las autoridades insisten en que están presentando un presupuesto diferente, transparente, sin cargas impositivas para los hondureños y además orientado al desarrollo enfocándose en los sectores de mayor prioridad, los especialistas no están convencidos e insisten que al gobierno lo que más le falta es planificación.

Aparte de que no tiene planificación no han podido ejecutar de manera eficiente los recursos del Presupuesto y los constantes incrementos que se han dado no impactan para nada en la reducción de la pobreza.

El economista Lagos insistió en que aunque de forma global hay una ejecución del 50 % cuando se revisan el Presupuesto de inversión todos esos programas y proyectos de inversión pública tienen una ejecución menor al 30 %, lo que indica que es claro que el gobierno tiene un problema serio de ejecución de fondos y principalmente los que provienen del extranjero.

Finalmente, los especialistas indican que el Presupuesto puede estar respaldado por el FMI, pero si no hay una recomposición en la planificación la baja ejecución seguirá igual, y los índices de pobreza lejos de disminuir seguirán incrementando porque no hay un crecimiento sostenible que lleve a tasas deseadas de reducción. LB