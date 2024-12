Nasralla es el más fuerte que le puede quitar el triunfo a Libre, dice exdirectora del IHSS en fuertes críticas al gobierno

Tegucigalpa – La exdirectora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y excónsul en Barcelona, Adriana Zúniga vertió fuertes señalamientos al actual gobierno al desglosar una serie de irregularidad que le tocó vivir como funcionaria.

En una retahíla de posteos en su cuenta X, la exfuncionaria cuestionó que si el partido en el poder –Libre- quiere continuar en el poder “es el momento de tomas decisiones radicales”.

“La autocrítica es necesaria, pero a muchos su chamba no les permite hablar”, expresó para luego agregar que “muchos funcionarios dejaron de caminar, sólo viven de arrastrados ¿qué será de ellos al dejar el poder?”.

Contó que después de varios meses logró recuperar su salud física tras dos cirugías visuales y que la vida fuera de la función pública es gratificante.

Remarcó que “durante fui funcionaria entregué mi salud, mi seguridad y puse todo lo que estaba a mi alcance para hacer las cosas lo mejor ¿y saben qué? a nadie le importó. En este país solo importa ser culebra o arrastrado”.

De mi pueden decir lo que quieran, pero no tolero paracas, amantes ni imposiciones sin lógica. La función pública en Honduras hace poner a prueba la ética y moral de las personas. — Dra. Adriana Zúniga (@DraAdrianaZniga) December 6, 2024

“Es penoso que en algunos ministerios tengan a la gente sin salarios, 6 o 8 y hasta 10 meses, vergüenza debería de darles a esos funcionarios de Prado tener a la gente sin comer, bárbaros. Ya se les olvidó que somos resistencia”, reprochó.

Aunque mostró su respaldo a la precandidata del oficialismo, Rixi Moncada, eso no le impidió expresar que “espabilen chavos, bájense de esos edificios, hablen con la gente de a pie. Déjense de historias, Nasralla es el candidato más fuerte que puede quitarle la victoria a Libre. Nos guste o no”.

La excónsul en Barcelona, señaló que “de mí pueden decir lo que quieran, pero no tolero paracas, amantes ni imposiciones sin lógica. La función pública en Honduras hace poner a prueba la ética y moral de las personas. He esperado varios meses para que me pasara la rabia, la indignación por tantas injusticias que he visto”.

Durante fuí funcionaria entregué mi salud, mi seguridad y puse todo lo que estaba a mi alcance para hacer las cosas lo mejor ¿ y saben qué? A nadie le importó.En este país solo importa ser 🦝🐍🐸 — Dra. Adriana Zúniga (@DraAdrianaZniga) December 6, 2024

Cuestionó que “los ministerios no deben ser plataformas para satisfacer egos de nadie. Respeten a la institución que les han dado a servir, no es su caja chica, ni su rancho”.

Sobre el incidente en el que un agente de la Policía disparó su arma de reglamento contra un perro en Choluteca, refirió que “si le disparan a las personas, no me extraña esto, nada”. JS