Las FFAA irrumpen contra libertad de expresión a días de pasar a disposición del CNE

Tegucigalpa – Las constantes acciones intimidatorias del jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA), general Roosevelt Hernández, son cada vez más notorias contra la libertad de expresión a escasos días de que el cuerpo castrense pase a disposición del Consejo Nacional Electoral (CNE) en la cuenta regresiva de un mes para celebrarse los comicios primarios a los que está convocado el tripartidismo en Honduras.

– “Que cierre la boca mejor”, le recomendó la abogada Maribel Espinoza al general Hernández.

– “Uno lo que busca es justicia”, dijo escuetamente el general Hernández a consultas de periodistas sobre el tema.

El general Hernández no sólo presiona a periodistas y medios de comunicación para que revelen las fuentes sobre informaciones que le incomodan, también el uniformado de verde olivo ha arremetido contra organismos defensores de derechos humanos como el Codeh.

Las intimidaciones del máximo jerarca militar salen a relucir en pleno año electoral, aunque varias de estas acciones datan desde hace algunos meses y que se volvieron públicas en los últimos días.

El propio general Roosevelt Hernández ha reiterado que el cuerpo militar garantiza las elecciones primarias y las generales programadas para este 2025. Asimismo, ha rechazado las críticas sobre una politización del instituto armado.

“Estamos en el proceso de elecciones internas, y obviamente vamos a tener elecciones generales. Hasta este momento todo va como debe de marchar y así va a ser siempre. El gobierno ha sido respetuoso, ha respetado la institucionalidad y sabemos que la va a seguir respetando. Somos garantes de que habrá elecciones primarias y generales, esa es la voluntad política de quienes nos están dirigiendo”, englobó el jerarca castrense.

El jefe castrense, general Hernández ha arremetido contra la prensa y defensores de DDHH.

El general Hernández rechazó que el cuerpo militar esté realizando encuestas para medir la preferencia política de los hondureños. “Nosotros ejecutamos misiones de interés público, desconozco de dónde vienen esas denuncias y no estamos autorizados para ese tipo de cosas”.

Igualmente, el jerarca desmintió que usen drones del cuerpo militar para realizar coberturas en la campaña electoral que está en su apogeo.

Consultado sobre las críticas por la intimidación a medios de comunicación y periodistas a través de procesos judiciales, el general Hernández respondió: “Bueno, eso dejemos que sea el estado de derecho, si alguien se siente afectado pone la denuncia y se sigue el proceso, serán ellos los que determinen porque uno lo que busca es justicia, la sed de justicia está en las personas que se ven afectadas o las instituciones que se ven afectadas”.

De su lado, la abogada y precandidata presidencial del Partido Liberal, Maribel Espinoza, recordó que un jefe de las FFAA “no es deliberante y por lo tanto no tiene por qué amenazar a nadie. Él es un hombre de armas para defender el territorio, para las tareas que se le asignan constitucionalmente y nada tiene que ver con el papel de los medios de comunicación. Que cierre la boca mejor”.

La postura de las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA), de investigar y presionar a medios de comunicación para que revelen el origen de sus fuentes “es un peligro para la libertad de expresión”, alertó el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH).

Así se expresó el ente gremial, que condena la petición de las FFAA de Honduras de investigar a varios medios de comunicación, para luego proceder a querellarlos por no revelar las fuentes de información.

“Esto constituye un verdadero peligro para la libertad de expresión y el derecho a informar”, enfatiza el CPH.

Igualmente, el Colegio de Periodistas dejó sentada su postura: “Nos solidarizamos y damos nuestro apoyo a los medios: PROCESO DIGITAL, DIARIO LA PRENSA, DIARIO EL HERALDO, RADIO CADENA VOCES (RCV), LA TRIBUNA, RADIO AMÉRICA, ABRIENDO BRECHA, CHTV, HCH, Q’HUBO TV, HONDUDIARIO, CRITERIO HN y NOTICIAS 24/7”.

Hugo Maldonado, del Conadeh.

El titular del Comité para la Defensa para los Derechos Humanos (Codeh), Hugo Maldonado, anunció que redacta una denuncia contra el jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, general Roosevelt Hernández, por intimidación y atropellos a la libertad de expresión.

Agregó que la denuncia se interpondrá mediante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y con el apoyo de las Naciones Unidas.

Maldonado cuestionó la actitud del jefe castrense quien lo requirió mediante una nota oficial de las FFAA para que revelara la fuente sobre una información que colgó en su estado de WhatsApp.

Afirmó que no le teme a las acciones del jerarca militar y que en un principio no quiso darle importancia al hecho, pero luego varios de sus amigos le sugirieron que no dejara pasar el evento que calificó como intimidatorio a la libertad de expresión en Honduras.

Exhortó al general que deje de utilizar a la FFAA como un instrumento de una nueva Guerra Fría de hostigamiento, seguimiento e intimidación contra quienes defienden la vida y los derechos humanos.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó lo que calificó de “campaña de hostigamiento” que lidera el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, general Roosevelt Hernández, en contra de periodistas y medios de comunicación.

El organismo lamentó que el alto mando militar impulse acciones judiciales con el fin de forzar a 12 medios a revelar sus fuentes, lo que constituye una “embestida sin precedentes contra la libertad de prensa”.

Lo anterior, añade el organismo, viola “principios fundamentales del periodismo y los derechos constitucionales e internacionales que protegen la confidencialidad de la información”.

El acto de hostigamiento de los jefes militares se ha dirigido en concreto contra El Heraldo, La Prensa, Proceso Digital, Radio Cadena Voces (RCV), La Tribuna, Radio América, Abriendo Brecha, CHTV, Hable Como Habla, Q’Hubo Tv, Hondudiario, Criterio HN y Noticias 24/7.

El presidente de la SIP, José Roberto Dutriz, expresó que “el acoso judicial se ha convertido en un arma sistemática para intentar silenciar al periodismo, especialmente cuando se exponen actos de corrupción y abuso de poder”.

Por su parte, el vicepresidente segundo de la SIP y presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de este organismo, Carlos Jornet, afirmó que “obligar a los medios a divulgar la identidad de sus fuentes atenta contra la independencia de la prensa y el derecho de la sociedad a estar informada”.

La SIP hace eco de recientes denuncias, según las cuales el Sistema Nacional de Emergencia 911 (SNE-911) amenazó con entablar una demanda judicial contra El Heraldo, presuntamente en represalia por sus investigaciones sobre la institución, mientras que el medio Noticias 24/7 sufrió un ataque cibernético tras replicar la citada investigación de El Heraldo.

Igualmente, hace una semana, el director de la agencia del medio digital Hondudiario, Arístides Aceituno, denunció que agentes de la Policía Internacional (Interpol) lo buscaban afanosamente por una querella interpuesta por el alto mando de las Fuerzas Armadas ante una información publicada en octubre de 2024.

El último informe de la SIP sobre Honduras, presentado en octubre pasado, advirtió que “desde el poder se promueven ataques sistemáticos contra periodistas y medios que informan sobre la administración de la presidenta Xiomara Castro”. JS