Jefe de FFAA garantiza elecciones, se queja no poder derribar narcoavionetas y reconfirma construcción de cárcel en Mocorón

Tegucigalpa – El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández garantizó que habrá elecciones este año en Honduras, al tiempo que se quejó por la imposibilidad de derribar avionetas sospechosas de transportar drogas por la legislación vigente y confirmó la construcción de la megacárcel en Mocorón en Gracias a Dios.

– “Somos garantes que habrá elecciones primarias y generales”, aseguró.

– “No puedo solidarizarme”, respondió a la consulta si llamó al general Romeo Vásquez por su acusación en los tribunales por sucesos del 2009.

El general Hernández mencionó que como fuerzas militares garantizan la realización de elecciones primarias y generales este 2025. Sus declaraciones fueron vertidas en un evento militar en la ciudad de San Pedro Sula, norte de Honduras.

“Estamos en el proceso de elecciones internas, y obviamente vamos a tener elecciones generales. Hasta este momento todo va como debe de marchar y así va a ser siempre. El gobierno ha sido respetuoso, ha respetado la institucionalidad y sabemos que la va a seguir respetando. Somos garantes de que habrá elecciones primarias y generales, esa es la voluntad política de quienes nos están dirigiendo”, englobó.

Dijo que el instituto castrense no se puede desvincular de las políticas públicas que se ejecutan en Honduras, sin embargo sí lo hacen del proselitismo.

“No somos proselitistas, no podemos hablar bien o mal de un partido político o de alguien que lleve una acción proselitista. Tenemos que estar claro que la institución acompaña las políticas públicas de un gobierno, cualquiera que sea, de toda la institucionalidad de la República”, señaló.

Sobre la publicación de un medio internacional que señala vínculos de personeros del gobierno hondureño con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para el tráfico de drogas, el alto oficial expresó que eso le compete a otros ámbitos judiciales, “si Estados Unidos tiene esas pruebas tendrán que hacer las acciones a través de Cancillería con la institucionalidad nuestra”.

Se quejó que “tenemos un problema, el escudo aéreo, nosotros tenemos la prohibición de derribar las aeronaves. Las aeronaves pueden entrar a nuestro territorio hondureño y caer en La Mosquitia, pero eso es por las leyes que tenemos, antes las podíamos derribar, todos son testigos, que derribamos una aeronave y el resultado fue el relevo y le costó el cargo a un jefe de la Fuerza Aérea, y modificaron las leyes, pero donde se modifican las leyes, ahora no podemos nosotros derribar los aviones y eso nos cuesta la vida de miles de hondureños por cada cargamento que cae aquí en nuestro país”.

Señaló que se puede decir que Roosevelt es narcotraficante, pero otra cosa es que lo puedan probar con los hechos. “Mi decir tiene que ver con mis acciones, con mis convicciones y prefiero morir ante una mentira que se cuente mil veces para que crean que es verdad”, defendió.

Consultado sobre la millonaria recompensa que ofrece EEUU por la captura del ministro de Defensa, Vladimir Padrino, con quien se reunió hace unos meses en Venezuela, el jefe de las FFAA de Honduras, respondió que “si hay una recompensa, pues quien tenga la capacidad de poder capturarlo, que lo haga y que se siga el debido proceso. Me imagino que se trata de juicios internacionales porque es un país con otro país, nosotros sólo respondemos a esa institucionalidad que reconocer a ese pueblo”.

Defendió que no se daña la imagen de las FFAA por su relación con los pares venezolanos, al final se juzga por las acciones en beneficio del pueblo hondureño.

Ejemplificó que “yo fui capacitado dos años en Estados Unidos y por una semana que estuve en Venezuela, cuáles creen que sean mis creencias… una mentira contada mil veces, si lo dicen tantas veces los que no me conocen van a creer que es verdad, pero como digo, son mis convicciones y me muero por ellas”.

Sobre la construcción de la cárcel en Mocorón, zona de La Mosquitia hondureña, el general Hernández apuntó que las FFAA son una institución subordinada.

“Está en proceso, vamos a realizarla, pero siempre vamos a llevar ese diálogo con los pobladores de La Mosquitia, todo tiene que ser en diálogo y cuando tenemos esa visión, esa capacidad para poder comunicarnos y con esa filosofía de ganar ganar, entendemos que vamos a tener la misma visión, salvo que sean otros intereses que se jueguen en la oposición de esa cárcel”, explicó. JS