Director de Hondudiario denuncia que agentes de Interpol lo buscan por querella en su contra del alto mando de la FFAA

Tegucigalpa – El director del medio digital Hondudiario, Arístides Aceituno denunció que agentes de Interpol lo buscan afanosamente por una querella interpuesta por el alto mando de las Fuerzas Armadas ante una información publicada en la que se evidencia malestar de otros comandantes con el jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández.

– “Cualquier situación que me pueda pasar a mí, el único responsable es el general (Roosevelt Hernández) como alto mando de las Fuerzas Armadas”, subrayó.

Dijo sentirse intranquilo por las acciones de las autoridades hondureñas al presentarse a las oficinas de su medio de comunicación para requerirlo por una querella de las Fuerzas Armadas en su contra por presuntos delitos de “injurias con publicidad”.

Igualmente, mencionó que su familia y los compañeros de la sala de redacción de Hondudiario están inquietos y sumamente preocupados.

En la conversación con Proceso Digital, el veterano comunicador hondureño mencionó que “lo curioso es que desde ayer (jueves) me andaba buscando la Policía de Interpol, llegaron a la oficina, ya había salido el personal y llegaron tres agentes de Interpol”.

Agregó que cuando se habla de Interpol en Honduras, lo primero que se viene a la mente es narcotráfico, contrabando o crimen organizado. “Los compañeros que están en la oficina al momento de recibir la nota se intimidaron. Ellos –se refiere a responsables de la querella– están tratando de intimidar por la denuncia hecho el año pasado sobre que al interior de las Fuerzas Armadas había inconformidad por las acciones de Roosevelt Hernández por sus postura afines al gobierno”.

Citó que el año pasado el general Hernández sufrió un problema cardiaco y recibió la colaboración del gobierno, entonces varios oficiales a lo interno de las FFAA creen que obedece a una especie de agradecimiento.

“Lo curioso es que esperaron tanto tiempo para ahora querellarme y les diga quien me dio la información sobre ese tuit. Pero por qué esperaron tanto tiempo para que les diga quien me dio la información, cosa que no va a suceder”, enfatizó el director de Hondudiario.

Relató que los tres agentes de Interpol llegaron a buscarlo para requerirlo y entregarle la nota firmada por el oficial Fredy Javier Contreras. “El que me abordó me dijo que era el alto mando de las Fuerzas Armadas que me estaba haciendo esta querella para que yo les diga quien me dijo que dentro de las Fuerzas Armadas hay inconformidad”, reforzó.

Recordó que cuando el general Roosevelt Hernández le puso la pistola a la Constitución fue un hecho que todos los medios de comunicación lo informaron en sus agendas.

“No entiendo por qué han asumido esa situación conmigo, o con el periodismo, y siento que es una intimidación a lo que nosotros podemos decir”, manifestó.

Citó que no es la primera vez en el actual gobierno que recibe intimidaciones en su contra, hace unos meses hubo una fuerte campaña en redes sociales donde lo vinculaban con sectores del narcotráfico en un claro desprestigio que lo único que perseguía era generar daño en su imagen como periodista desde hace 40 años.

“Esto es peligroso para la libertad de expresión, le digo a los compañeros que no permitamos este tipo de intimidaciones por parte del poder y sólo por decir la verdad”, puntualizó.

Aceituno adelantó que hará las respectivas denuncian ante el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, C-Libre, otras instancias nacionales, así como a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). JS