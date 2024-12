La corrupción está disfrazada de varias formas, le responde diputada de PSH a funcionario de Transparencia

Tegucigalpa – “La corrupción no solo es porque me he llevado la cantidad de dinero, sino que está disfrazada de tantas formas, en el mismo nepotismo que para ellos ahora es bueno porque así se cuidan las espaldas o que prometieron la instalación de la CICIH y no la tenemos”.

Así reaccionó la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Claudia Ramírez ante las declaraciones del director ejecutivo de Transparencia y Prevención de la Corrupción, Jorge Arturo Reina quien asegura que en esta administración no han existido grandes escándalos de corrupción.

Para la congresista Ramírez, “no podemos estar mostrando a la población que este es un gobierno de transparencia y no podemos estarnos comparando que este gobierno ha sido más transparente que el anterior.

“Es lamentable cuando estamos comparando dos males de igual o mayor intensidad, cuando realmente estamos viendo que lo que tenemos hoy es más de lo mismo que se ha amalgamado 12 años, más casi tres años, que son 15 años de corrupción”, dijo la parlamentaria.

La diputada enumeró escándalos recientes, “hemos visto el caso de las Black Mambas, la situación de la droga que era harina, y realmente hay muchos casos, incluso las 18 adendas que en el Congreso Nacional están queriendo llevar”. VC