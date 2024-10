786 días después… la CICIH se diluye

Tegucigalpa – Desde que la presidenta Xiomara Castro lanzó su promesa sobre la llegada de una Misión Internacional Anticorrupción durante su toma de posesión -27 de enero de 2022- ya pasaron 786 días, un poco más de la mitad de su mandato, y la CICIH se diluye entre declaraciones de altos personajes del partido gobernante.

– Actualmente existe un memorándum de entendimiento que vence en junio de 2024, pero el transitar para la instalación de la CICIH no logra pasos certeros.

– Una de las principales figuras del Partido Libre, el diputado Ramón Barrios, propone que la CICIH arribe al país únicamente como querellante adhesivo.

El desencanto generalizado porque no se materializa la llegada de la misión es evidente. Del lado del oficialismo prácticamente justifican su no instalación en el país, mientras los opositores aprovechan para enfocar sus cañones en contra de las actuales autoridades por el sueño frustrado.

Aunque la propuesta de instalar la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), data de la campaña presidencial de Xiomara Castro, quien ha viajado dos veces a Nueva York, sede central de la ONU, pero los avances para la instalación de la misión se ven cada vez más utópica.

El propio canciller, Enrique Reina, dijo a periodistas que no puede brindar una fecha de llegada al país de un mecanismo internacional anticorrupción (CICIH), mientras no se haya firmado el convenio.

“No podemos establecer una fecha de llegada mientras no esté firmado el convenio, esperamos culminarlo en este año, lo más pronto posible con las negociaciones con Naciones Unidas”, declaró.

Enumeró que el proceso con la ONU ha sido de firmar la solicitud, acordar un memorándum de entendimiento, entregar el texto, llegada de una misión de expertos de Naciones Unidas, extender el memorándum y negociar el convenio.

La CICIH, una promesa que se diluye en el tiempo.

Antecedentes

Cabe recordar que el gobierno y la secretaría general de la ONU suscribieron el memorándum de entendimiento el 15 de diciembre de 2022.

El memorándum de entendimiento venció el 15 de junio de 2023, y el gobierno hondureño junto a la ONU acordaron extenderlo por seis meses, que expiró este 15 de diciembre de 2023. El documento fue extendido por seis meses hasta junio de 2024.

De todos es conocido que sectores de la sociedad, como funcionarios del gobierno han señalado que falta que se derogue en el Congreso Nacional leyes consideradas como obstáculos para el funcionamiento del cuerpo anticorrupción.

(LEER) Solo una de tres condiciones del memorando se ha cumplido para instalación de CICIH, recuerda Shackelford

El cuñado culpa a la ONU

El secretario del Congreso y cuñado de la presidenta Castro, Carlos Zelaya, prácticamente le puso la tapa al pomo a la discusión sobre una eventual CICIH en el país.

Carlón, como le llaman al hermano del expresidente Manuel Zelaya, expresó que “las condiciones que están imponiendo es lo que atrasa que se firme el acuerdo. Creo que la ONU no debería estar poniendo condiciones, deberían firmar el acuerdo, la presidenta (Castro) está lista y cuando ese mismo acuerdo vaya a ser ratificado por el Congreso, entonces tenemos que hacer lo que nos corresponde”.

El hombre fuerte en el Congreso Nacional explicó que están pendientes algunas reformas que ocupan 86 votos, lo que implica cabildeos en el Parlamento hondureño.

Carlos Zelaya culpó a la ONU por la no llegada de la CICIH.

“Nos hemos reunido con la gente de la CICIH, les he dicho que se firme el convenio y cuando llegue el convenio a ser ratificado por el Congreso, pues tendremos que hacer los cabildeos, buscar los votos necesarios porque algunas reformas ocupan mayoría calificada”, detalló.

Las declaraciones de Zelaya revolvieron a la clase política representada en el Congreso, quienes simplemente deducen que la CICIH no llegará al país porque no hay voluntad para que se investigue la corrupción a personajes de administraciones pasadas y ahora a los actuales funcionarios de gobierno.

CICIH debe ser acompañante

En el oficialismo prácticamente se hacen eco de las declaraciones de Zelaya al cuestionar el papel que la CICIH tendría en el país una vez instalada.

Para el caso, el diputado Mauricio Rivera expresó que “la CICIH no debe estar por encima de la potestad que la Constitución le confiere al Ministerio Público. Su función debe ser de acompañamiento en la lucha contra el crimen organizado, pero nuestra prioridad debe ser el fortalecimiento de nuestra institucionalidad y estado de derecho”.

Otro de los que se refirió a las declaraciones de Zelaya fue el vicealcalde de San Pedro Sula, Omar Menjivar, quien pidió transparencia para explicar las razones por las que no llega la misión al país.

“Por un principio de transparencia y para generar confianza, creo que el Ejecutivo debe explicar cuáles son las condiciones que exige la ONU para la suscribir el convenio de la CICIH y que según Carlos Zelaya, están atrasando, porque requieren reformas con mayoría calificada en CN”, esbozó.

(LEER) Exembajador de Honduras ante la UE, Ramón Custodio, pone en tela de juicio llegada de la CICIH

Ramón Castillo, dirigente del PN.

Se lavan las manos

Para el dirigente del Partido Nacional, Ramón Castillo, señalar que por las condiciones que pone las Naciones Unidas es lo que retrasa la instalación de la CICIH, solamente demuestra que el actual gobierno lo que pretende es lavarse las manos.

“Al principio me quedé sorprendido con lo que dijo Carlos (Zelaya), pero después dije es una forma de lavarse las manos, decir que no solo es culpa nuestra es también culpa de ellos”, reaccionó Castillo.

Según el dirigente nacionalista, con esas declaraciones queda claro que desde el Congreso Nacional el oficialismo ya tomó la decisión de que la misión de la ONU no venga y agregó que será el Legislativo quien decida si habrá otra oportunidad más adelante.

Castillo refirió que él siempre sostuvo que no iba venir la CICIH, sin importar qué partido estaba en el poder. “Cuando la gente no ve la posibilidad de que se pueda manejar con las Naciones Unidas en conjunto con Honduras, es muy difícil”, dijo al recordar que también se requiere de reformas constitucionales que ya no da tiempo para hacer.

El diputado Rummy Bueso.

CICIH ya no viene

Otro de los que cree que la CICIH no vendrá es el diputado del Partido Liberal, Rumy Bueso, quien externó que “para mí, la CICIH (Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras) ya no vino a Honduras, yo lo veo difícil, por lo menos en este gobierno, estas son crónica de una muerte anunciada”.

“Yo no veo por donde la CICIH pueda instalarse”, dijo al agregar que el tiempo está en contra de ellos (Gobierno), “estamos en un año político, están enfocados en la campaña política y al final quien queda burlado es el pueblo hondureño”.

Bueso dijo que las declaraciones del diputado del Libertad y Refundación (Libre), le causan sorpresa pues desde hace mucho tiempo estaban establecidas las condiciones de la ONU y eso está claro. Asimismo, recordó que la instalación de dicha misión es una promesa de gobierno, pero el tercer año sigue corriendo y no se ven avances.

El parlamentario agregó que el Partido Liberal está anuente a aprobar las leyes y las reformas que se tengan que hacer para que venga la CICIH al país.

El diputado Ramón Barrios.

Que venga como querellante adhesivo

De su lado, el diputado oficialista Ramón Barrios señaló que en caso que no se puedan hacer las reformas constitucionales exigidas por las Naciones Unidas para la llegada de la CICIH y que está pueda hacer demandas en los tribunales, se puede sustituir por el de querellante adhesivo, en la cual podrá acompañar al Ministerio Público en los juzgados de la República.

Barrios admitió que el 85 % de las demandas de las Naciones Unidas para crear y dirigir la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) pasan por el Congreso Nacional, que debe reformar leyes y abolir otras.

El legislador por el oficialista Partido Libre, admitió que ciertas reformas que exige el organismo mundial pasa por reformar la Constitución y ello requiere 86 votos y ratificarla el año siguiente.

Indicó que una de ellas es que si la CICIH va a realizar investigaciones sobre corrupción y llevar los casos ante los tribunales se necesita reformar la Constitución, ya que en la actualidad es una competencia exclusiva que la Carta Magna le asigna al Ministerio Público.

En ese sentido, recordó que está el mecanismo del querellante adhesivo, que sugirió inicialmente el exfiscal general Edmundo Orellana, el cual consiste en acompañar al Ministerio Público en los tribunales, aunque no tendría la posibilidad de hacerlo directamente.

La diputada Maribel Espinoza.

Le han mentido al pueblo

La diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Maribel Espinoza, calificó de penosas las declaraciones del secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, y dijo que le han mentido al pueblo.

Zelaya en sus últimas declaraciones dijo que la CICIH no ha llegado al país no es culpa del gobierno ni del partido Libre, sino por culpa de las mismas Naciones Unidas por las condiciones que ha impuesto.

En ese sentido, la diputada Espinoza señaló que ocultan frente al pueblo sus propias responsabilidades, “le han mentido al pueblo, en febrero de 2022 y antes de suscribir el memorándum de entendimiento en el artículo 8 del decreto 4-2022 que crea la CICIH bajo la condición que las Naciones Unidas solo sea únicamente asesora, recomiende, con personal seleccionado por el gobierno”.

“Cuando hay voluntad política no hay obstáculo, aquí se tuvo a la MACCIH y esta se instaló en ocho meses, y estos salen que hasta el próximo año se podría instalar la comisión, es un verdadero engaño al pueblo hondureño, es puro cuento, no hay voluntad”, arguyó.

Concluyó afirmando que “los politiqueros han abusado tanto del poder que lo único que andan buscando hoy es protegerse unos con otros, es una vergüenza nacional, el único recurso que tiene el pueblo es el poder del voto por lo que debe de elegir a hombres y mujeres que actúen con ética”. PD