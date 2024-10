Exembajador de Honduras ante la UE, Ramón Custodio, pone en tela de juicio llegada de la CICIH

Tegucigalpa – La instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), es de suma importancia para lucha contra la corrupción, y el fortalecimiento del estado de derecho, apuntó el exembajador de Honduras ante la Unión Europea, Ramón Custodio.

“Debemos de luchar para que venga la CICIH, que, si se va a lograr o no, no lo sé, lo pongo en tela de duda en este momento», expresó Custodio, subrayando el interés tanto nacional como de la ONU en la implementación de esta comisión.

El exembajador destacó el consenso generalizado en la sociedad hondureña sobre la necesidad de combatir la corrupción y fortalecer el estado de derecho. «Aquí hay honorables ciudadanos de todos los partidos donde toda la sociedad en general quiere una lucha contra la corrupción», afirmó.

Preocupante situación diplomática con CELAC

En relación al impasse diplomático en el que se ha visto involucrado el Estado de Honduras por notas giradas en nombre de CELAC sin consensuar con los demás países, el exembajador anotó que preocupa que desde el principio se den estos errores.

Custodio también señaló la importancia del respeto a la autodeterminación de los pueblos en este proceso y la necesidad de que las decisiones sean tomadas de manera consultiva y consensuada. En este sentido, manifestó su preocupación por el traspie diplomático en la emisión de un comunicado por parte de la presidencia Pro Tempore de la CELAC.

«Para que la presidencia Pro Tempore emita un comunicado tiene que ser consensuado y todos los países deben haberlo aceptado», explicó Custodio. «Se tuvo que hacer una consulta escrita y todos debieron responder con un solo país que no esté de acuerdo, no se debe emitir ninguna comunicación conjunta», agregó.

El exembajador expresó su preocupación por el hecho de que diez países mostraron su inconformidad con la emisión del comunicado, lo cual evidencia un proceso que no respetó el principio de consulta y consenso entre los miembros de la CELAC.

«Lo que nosotros pedimos siempre es el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en este caso no se respetó la autodeterminación de otros pueblos porque no se consultó», concluyó Custodio, instando a la presidenta Castro a tomar cartas en el asunto porque consideró que la Cancillería no lo está haciendo de la mejor manera y meten al país en “un lío”. LB