Posición de consejera Hall responde a intereses políticos, según Oliver Erazo

Tegucigalpa – El abogado constitucionalista Oliver Erazo reaccionó a la última posición de la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, donde pone a disposición su cargo, señalando que su decisión forma parte de un libreto de manipulación política que solo profundiza la crisis del sistema electoral hondureño.

– “No debe sorprendernos la manipulación de un órgano que debería ser técnico”, por parte de los políticos.

“Siempre manifestamos la desconfianza en relación con la seriedad y certeza que debía haber dado la consejera Ana Paola Hall. No generaba ni un grado de confianza ni certeza en el manejo del cargo”, expresó Erazo, quien lamentó que un órgano que debería ser eminentemente técnico siga siendo utilizado como pieza de un juego político.

Según el jurista, aunque como ciudadana Hall tiene derecho a presentar su renuncia, “lo que hay detrás de ello es la pregunta”. A su juicio, la posible salida de la funcionaria evidencia una estrategia de manipulación que responde a intereses de un sector político específico. “Esto está dañando específicamente al partido que ella representa, o al menos al sector que la nombró”, agregó.

Erazo aseguró que este nuevo episodio “pinta de otro color la crisis del proceso electoral”, y advirtió que la dimisión de Hall no tiene fundamento jurídico real. “No tiene ni un grado de justificación la disposición de su puesto. Ella está renunciando siguiendo un libreto tras cortina, justificando una planificación articulada que no responde precisamente a una argumentación constitucional o legal bajo ningún contexto”, afirmó.

El abogado recordó que el artículo 323 de la Constitución establece que los funcionarios son responsables por su conducta oficial, y que el artículo 320 es aún más claro respecto a la jerarquía de normas. “Cuando ella dice que no violentará sus principios, no deja claro a qué principios se refiere. El artículo 320 establece que, en caso de conflicto entre una norma constitucional y una ley ordinaria, como la Ley Electoral, se aplica la Constitución. Me parece extraño que, siendo doctora en Derecho, no encuentre claridad en la aplicación de la norma para dar certeza jurídica a su cargo”.

Finalmente, reiteró que ya no debería sorprender al pueblo hondureño esta manipulación, de un órgano técnico, que debería ser independiente y confiable, ha sido nuevamente politizado, lo que pone en riesgo el próximo proceso electoral.LB