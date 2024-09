(Video) Higinia denuncia que desde el gobierno la presionaron para acusar a Jorge Cálix

Tegucigalpa- Fue presionada por funcionarios del Gobierno para dañar a terceros y le ofrecieron una gran suma de dinero, expuso en un video, la exdirectora de comunicaciones de Copeco, Higinia Chévez.

La joven confiesa que ya ha salido huyendo del país porque teme que le pase algo, todo el tema es luego de que trascendió un incidente de violencia en el que se involucra al diputado Jorge Cálix. El diputado Cálix fue denunciado por la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, además de múltiples mensajes en distintas redes sociales.

Higinia Chévez, entre llanto hace un relato en un video en el que cuenta que le hackearon su teléfono y que incluso le rastrearon y le pusieron seguridad en su casa y responsabiliza a altos funcionarios de Gobierno y del Congreso Nacional de manipularla para perjudicar a terceros, específicamente al diputado Jorge Cálix.

“No sé cómo hacer esto la verdad, pero quiero contarles a todos quiero que sepan que he sido presionada desde un inicio por funcionarios del gobierno para para hacer y para decir cosas y así poder perjudicar a terceros a terceras personas a tal grado que llegaron a hackear mi teléfono” inicia diciendo la joven en el video que ya circula.

Prosigue su relato contando que recibió un mensaje donde aparecía una notificación de rastreo.

Asimismo, revela que sostuvo una reunión con funcionarios donde le ofrecieron “el cielo y la tierra (…), y además una onerosa suma de dinero”.

Exdirectora de comunicaciones Copeco, Higinia Chévez decide abandonar el país por temor tras amenazas. #ProcesoDigital pic.twitter.com/g3RCfeZS6p — Proceso Digital (@ProcesoDigital) November 28, 2023

Trataron de persuadirla para decir mentiras, después de toda la manipulación tuvo miedo y salió del país porque teme incluso por su vida, sostuvo.

“Esta situación a mí me hizo irme del país porque me da miedo que me llegue a pasar algo, de verdad tengo mucho miedo y mi intención no es culpar a terceros, que me pueda pasar algo y echarle la culpa a otra persona, en ese extremo estoy, así como lo dice el comunicado que me redactaron”, puntualizó. LB