Diputado Cálix denuncia sistemática campaña en su contra desde el partido Libre

Tegucigalpa (Proceso Digital) – El diputado por el oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), Jorge Calix, denunció este lunes una campaña abierta desde su propio partido para dañar su imagen y desprestigiarlo.

Calix, dijo haber sido denunciado y señalado desde inicio de la administración Castro en lo que calificó de una campaña incesante en su contra.

El congresista, quien lideró un movimiento que le permitió ser electo presidente del Congreso Nacional con la mayoría de los votos de los diputados propietarios, se vio en medio de una disputada por el poder legislativo, tras una acción desde su partido que ubicó a Luis Redondo en la titularidad del parlamento, lo que hasta hoy le hace ser calificado por los sectores de oposición como ilegítimo e ilegal en el ejercicio de sus funciones.

Asimismo, esta acción creó profundas diferencias dentro del partido Libre, pero Cálix y su grupo terminaron casi silenciados y plegados a las decisiones partidarias.

Calix señaló directamente a la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, a quien además le dijo tener muchas pruebas de actos que la comprometen en el cumplimiento de sus funciones tanto en el ministerio Público como en la academia.

Asimismo, se refirió a otros altos funcionarios del Ejecutivo quienes, según externó, son parte de la presunta campaña en su contra en la que también, dijo, son víctimas el bloque de diputados que han apoyado su movimiento.

Cálix, quien compareció en el foro Frente a Frente de la televisión, mencionó en reiteradas ocasiones a la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, pero se abstuvo se responsabilizarla directamente de ser parte del grupo que busca afectarlo.

En las últimas semanas el parlamentario ha sido señalado de golpear a una mujer con la que se le señala de tener relaciones sentimentales en una campaña intensa especialmente en redes sociales y frente a la pregunta directa del periodista Renato Álvarez, sobre el tema, él negó la imputación.

Tanto Rixi Moncada como Jorge Cálix, son mencionados como potenciales candidatos presidenciales por Libre. Moncada es señalada como la favorita del sector oficial partidario y el diputado Cálix como el disidente interno.

Jorge Cálix ha realizado una constante ronda de acercamiento con las bases de su partido y dice que ha podido llevar obras a las comunidades gracias al gobierno de la presidenta Castro.

Aunque sin confirmar sus aspiraciones Jorge Cálix dijo hoy, “sí piensan que van a detener a Jorge Cálix con inventos, mentiras y ataque burdo, lamento defraudarlos, a mí no me van a para, vamos a volar como un halcón, cuando uno lucha con amor no lo paran y tengo valor y fuerza para dar la batalla, así que sí por allí creen que la cosa va, conmigo no va”, sentenció el parlamentario. (PD)