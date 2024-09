Viceministra Villanueva dice que no sigue agenda de nadie y reafirma sus acusaciones contra Cálix

Tegucigalpa (Proceso Digital) – La viceministra de Seguridad Julissa Villanueva acusó nuevamente esta mañana al diputado Jorge Cálix, de ser un “mitómano, una persona falsa y cínico” que debe responder por las causas en su contra, incluso la violencia intrafamiliar en una presunta acción que ocurrió en el vecindario donde ella reside, exactamente frente a su vivienda.

“¿Cómo no darme cuenta yo que usted visita la casa frente a mi casa?, – sus relaciones es muy su problema, aquí no soy yo la que va a destruir a su familia sino su comportamiento”, enfatizó Villanueva para luego agregar que “este es un vecindario muy seguro, tapar el sol con un dedo, tapar el escándalo que hizo… es tan fácil de demostrarlo…”

La funcionaria habló sobre la supuesta y denunciada campaña en contra del diputado Cálix, quien la responsabilizó a ella de ser parte de esta.

Villanueva dijo que, con su señalamiento, Cálix “definitivamente más bien enreda la temática y me obliga a mí a hablar…aquí hay delitos”.

La funcionaria, además volvió a señalar a la Policía de ser encubridora de las acciones cometidas por el diputado de Libre, – “no voy a permitir que la misma Policía encubra las acciones de alguien que provoca lesiones y daños a terceros” afirmó al llamar al foro televisivo “Frente a Frente” para refutar los señalamientos formulados en su comparecencia en vivo por el parlamentario.

Agregó que le asombró la actitud de la Policía Nacional cuando sus señalamientos pueden verificarse en la línea del “911 que están grabadas y se pueden fácilmente confirmar…no hubo ni una esquela, ni un llamado de atención porque le da miedo a la gente”.

Dijo que ella no sigue línea de partido al hacer la denuncia contra el diputado Cálix. “No me caracterizó porque nadie me use”, indicó.

“Hay una serie de pruebas, la Policía lo encubrió en primera instancia, no fueron capaces de tomarle la alcoholemia y no le tomaron ni la prueba”, apostilló para dejar entrever que puede existir influencia en los ascensos de la Policía.

Cálix de su lado volvió a señalar a Villanueva como una persona con muchos pasajes ocultos de los cuales él puede presentar pruebas y evidencias que, según dijo, en su momento entregará a las autoridades al tiempo que reafirmó que deslinda a la presidenta Xiomara Castro y a su esposo Manuel Zelaya de tener participación en la campaña en su contra, pero dijo que sí hay personas allegadas a ellos que buscan “quedar bien” difamándolo.

En ese sentido hizo público un documento donde se hace ver que el expediente de Isis Obed Murillo, un joven que falleció de forma violenta el 5 de julio de 2009, durante las jornadas de protesta por el golpe de estado, se extravió del Ministerio Público, siendo Julissa Villanueva la última persona que lo tuvo consigo y dijo que debido a ese extravío no se había podido aplicar justicia en ese caso. (PD)