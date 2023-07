Exdirectora del Dinaf investigada por cuatro delitos

Tegucigalpa – La exdirectora de la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), Dulce María Villanueva es investigada por dos fiscalías del Ministerio Público por supuestas irregularidades en trámites de adopción de menores y por el supuesto cobro de coimas.

– Los casos que se investigan contra la exfuncionaria están bien avanzados, dijo la portavoz del Ministerio Público.

– La Dinaf también realiza un diagnóstico de la situación de la institución, se esperan denuncias desde la dirección.

El 26 de mayo tras la filtración de unas conversaciones, Dulce Villanueva renunció a su cargo. Ella es una de las más reconocidas dirigentes del Partido Libertad y Refundación (Libre).

En ese sentido, las autoridades fiscales iniciaron de oficio una investigación tras salir a luz las conversaciones de la exfuncionaria que retrataron la podredumbre en esa oficina del gobierno encargada de la niñez desamparada de Honduras.

Asimismo, un padre y una madre en diferentes casos también denunciaron a Villanueva por presuntos trámites administrativos irregulares.

Por tales razones, Villanueva está siendo investigada por cuatro delitos: cohecho impropio, sustracción, destrucción, ocultación o inutilización de documentos, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios.

Denunciada por trámites administrativos

La portavoz del Ministerio Público, Lorena Cálix explicó a Proceso Digital que Villanueva no está siendo investigada por presunto tráfico de menores bajo la figura de adopción.

Aseguró que la Fiscalía no tiene denuncias puntuales contra la exfuncionaria por el tema de venta de niños por adopción.

Sin embargo, detalló que un padre y una madre presentaron y formalizaron denuncias por restitución de derecho con carácter internacional, y han denunciado puntualmente a la exdirectora de la Dinaf, lo que obligó hacer una investigación sobre estos hechos que son de carácter administrativos, agregó.

La portavoz del Ministerio Público reiteró que este caso de supuestos trámites administrativos irregulares lo está investigando la Fiscalía de Protección a la Niñez.

La investigación está en curso, se desconoce el tiempo que durará, pero si la Fiscalía encuentra indicios de responsabilidad penal, los delitos por los cuales se perseguiría a Villanueva serían por abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios, sostuvo Cálix.

Coimas

Explicó que la Fiscalía de Transparencia contra la Corrupciónabrió investigación de oficio en contra de Villanueva por el supuesto cobro de coimas a cambio de aumentos salariales a empleados de la Dinaf.

Recordó que se filtraron varios audios en los que supuestamente Dulce María Villanueva ofrecía a algunos subalternos que les aumentaría el salario, pero deberían retribuirle una parte.

«Te voy aumentar a 15 mil para que me des 5 mil, no te los estoy quitando, te estoy dando diez para que me puedas colaborar con esos 5 mil (…) en ningún momento te estoy quitando lo que tienes, más bien al contrario se los estoy dando», es parte de la conversación difundida en los audios. Tras la filtración de las conversaciones, Villanueva renunció a su cargo.

Dulce Villanueva fue apartada del cargo al tiempo que el MP la investiga.

En ese sentido, la exfuncionaria está siendo investigada por los delitos de cohecho impropio y el delito de sustracción, destrucción, ocultación o inutilización de documentos.

Los fiscales por este caso han pedido extracción digital o vaciado de celular y declaraciones de algunos empleados de la institución.

Dinaf realiza diagnóstico y se esperan denuncias

Cálix detalló que la nueva directora del Dinaf (Lizeth Coello), ha iniciado un diagnóstico de la condición de los niños que se encontraban en proceso de abandono, “los niños para ser adoptados primero debe de haber una declaratoria que están en situación de abandono por lo que pasa por una serie de documentación y dictámenes en la que participan la Fiscalía de la Niñez, Fiscalía de lo Civil e incluso los juzgados de la Niñez que finalmente es el que determina que el niño está en abandono y puede darse en adopción.

En ese sentido, dijo que el proceso de diagnóstico está en camino y acompañado de diferentes fiscalías ya que hay menores en condición de abandono.

“Si hay algún delito por venta de niños en adopción se reflejará en ese diagnóstico y tendrá que ser la misma Dinaf la que interponga una denuncia por ese delito”, sostuvo.

Apuntó que de las investigaciones que realizan las fiscalías contra Villanueva de encontrarse responsabilidad se emitirán los recursos correspondientes a los delitos antes indicados. IR