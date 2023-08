Escalada de violencia deja casi 300 mujeres asesinadas

Tegucigalpa – La escalada de violencia en Honduras deja a casi 300 féminas sin vida, quienes principalmente han sido agredidas por parejas o personas cercanas a su círculo familiar.

– En promedio cada 24 horas una mujer es asesinada en el país centroamericano cuyo índice de violencia cerró en 2022 en 38 por cada 100 habitantes.

Uno de los últimos casos que se registran en el territorio hondureño es el de Dunia Castro quien murió a manos de Israel Alfonso Ponce, su esposo. El hecho ocurrió en Colinas, Santa Bárbara, occidente de Honduras.

Después de su cometido el hombre se quitó la vida. Un acto de cobardía según analistas.

Este es uno de los casi 300 casos de asesinatos de mujeres en el territorio nacional.

Violencia en escalada

La directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), Migdonia Ayestas, dijo que en el presente año “van más de 280 muertes violentas contra mujeres y feminicidios, y solo estamos hasta el mes de julio”.

Al comparar con el año anterior, los 12 meses se cerró con 308 muertes violentas de mujeres, “eso hace pensar que vamos a duplicar y aumentar más del 100 % esta cifra”, previó Ayestas.

La analista también apuntó que en su mayoría estas muertes son feminicidios, “es decir un hombre que en su condición de pareja, pretendiente, novio, hasta enamorado de ojos, como decimos en el país, va y porque no le hace caso una mujer, porque rompe una relación, porque ya no quiere vivir con él porque no le hizo caso, entonces le está quitando la vida”.

Francisco Morazán, epicentro de violencia

Francisco Morazán, Cortés, Colón y Olancho han sido los departamentos más peligrosos para las mujeres, tanto a nivel de municipios, tras el asesinato de 46 reclusas en la cárcel de Támara, el Distrito Central es el que registra más muertes violentas, seguido de San Pedro Sula, Choloma, La Ceiba, Juticalpa y Catacamas.

Ayestas señaló que en el país es un grave problema que muchas niñas estén iniciando relaciones sexuales a temprana edad, lo que las convierte en blanco de violencia, por eso, afirmó, es importante educarlas.

La escalada de violencia contra las mujeres altera la seguridad objetiva –indicó Ayestas- porque el número de muertes va en aumento.

También aumenta la seguridad subjetiva, “esa percepción que la gente dice, aquí ya no se puede vivir, mejor me voy, mejor emigro porque hay tanta muerte violenta y me siento insegura. Esa percepción de inseguridad, de temor y de miedo es lo que se está viviendo con la muerte violenta de mujeres y feminicidios», dijo.

CIDH condena hechos de violencia

Recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó los hechos de violencia en varias ciudades de Honduras que resultaron en la muerte de al menos 21 personas durante la última semana de junio.

En ese orden, el organismo internacional realizó un llamado al Estado a investigar los hechos de manera seria, imparcial y efectiva, a fin de determinar los responsables intelectuales y materiales. Asimismo, instó al Estado a formular una política pública de seguridad ciudadana centrada en la protección de la persona humana.

Según información, el 24 de junio de 2023, al menos 13 personas fueron asesinadas en un billar en Choloma, casi al mismo tiempo de este lamentable episodio, se registraron al menos 8 muertes violentas en diferentes zonas del país. Las autoridades indicaron que estos hechos estarían vinculados con el accionar del crimen organizado y anunciaron medidas para enfrentar la criminalidad como el inicio de una operación policial para controlar la violencia en la zona norte del país y recuperar las áreas con actuación de las pandillas. Asimismo, el 25 de junio, la Presidencia de la República decretó, por 15 días, un toque de queda durante la noche y madrugada en Choloma y San Pedro Sula, indicó la CIDH en un comunicado.

La CIDH ha advertido que las pandillas o maras constituyen un importante desafío de seguridad y amenaza para la comunidad. En sus informes «Crimen organizado y derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes: desafíos y acciones estatales en el norte de Centroamérica» y «El Impacto del Crimen Organizado en las Mujeres, Niñas y Adolescentes en los países del Norte de Centroamérica», la CIDH describe cómo la criminalidad organizada y la violencia asociada a ella presentan nuevos desafíos para la protección de los derechos humanos por parte de los Estados, en especial de las poblaciones más vulnerables como las niñas, niños, adolescentes y jóvenes y mujeres, cuyas vidas y desarrollos han sido trastornados por el fenómeno delictivo, subraya el escrito.

Junio, mes rojo

Junio se situó como un mes rojo para las mujeres en Honduras, 94 féminas fueron asesinadas en el territorio hondureño, según las estadísticas de la organización Centro de Derechos de Mujeres (CDM)

De acuerdo a esta organización de defensa de derechos humanos un total de 94 mujeres perdieron la vida de forma violenta en Honduras durante el mes anterior.

La muerte de 46 mujeres en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) equipara al número de víctimas en otros hechos violentos en todo el país durante junio, subraya un informe gráfico de CDM. (RO)