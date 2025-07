“Estoy dispuesta a dar mi vida por el proceso electoral”: Ana Paola Hall

Tegucigalpa – La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, hizo un llamado a la reflexión a dejar trabajar en paz al ente electoral y señaló que está dispuesta a dar su vida por el proceso electoral.

Las consejeras del CNE, Cossette López y Ana Paola Hall se retiraron del hemiciclo legislativo a resguardarse, ante el zafarrancho.

«Realmente hemos sido sometidas a unas condiciones de total riesgo en el Congreso Nacional. Es una falta total de respeto para el órgano electoral», señaló.

Sostuvo que ninguna de las dos se opuso a presentarse al hemiciclo pese a que no eran los canales adecuados constitucionalmente para ser llamadas a ese poder del Estado.

Recriminó que para poder ingresar ellas al Congreso Nacional les costó por el protocolo que se lleva, “no entendemos cómo los seguidores de Libre entraron para amedrentarnos”.

“Estamos pasando momentos complejos y llamamos a la reflexión, dejen trabajar en paz al consejo, son muchas las amenazas y yo estoy dispuesta a dar mi vida por el proceso, pero no voy a arriesgarla en ese desorden que existe en el Congreso Nacional porque no pudo tomar las medidas de seguridad, no sé hasta dónde van a llegar”, apuntó. IR