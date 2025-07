Lucha anticorrupción se debilita y la impunidad se fortalece: Orellana ante declaraciones del jefe de Uferco

Tegucigalpa – El exfiscal general de la República, Edmundo Orellana reaccionó a las declaraciones del jefe de la Unidad Fiscal Especial contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, quien afirmó que ha pensado en poner su cargo a disposición porque no ve una lucha contra la corrupción.

– En la lucha contra la corrupción lo peor es que nos quedemos callados, en algunos momentos se ha pretendido eso, remarcó en su declaración Luis Javier Santos.

Este martes, el fiscal de Uferco lanzó una contundente advertencia sobre el retroceso en materia de acceso a la información pública y la lucha contra la corrupción en el actual gobierno.

“Ha habido menos acceso a la información en este gobierno que en gobiernos pasados, eso sí lo tengo que decir. Antes teníamos incluso información en tiempo real de algunas instituciones”, se quejó.

Santos agregó que “ahora hemos tenido un retroceso. Lo he analizado y también se lo he puesto en conocimiento a las autoridades: he pensado en poner a disposición mi cargo, porque no veo claro hacia dónde va la lucha contra la corrupción”.

Ante las declaraciones del fiscal Santos, el exfiscal Edmundo Orellana reaccionó que “Esa noticia expone una situación de gravedad extrema: la lucha anticorrupción se debilita y la impunidad se fortalece”.

Orellana remató su publicación afirmando que “se corre el riesgo de que aquella voluntad y esfuerzos iniciales se rindan ante el avance arrollador de la impunidad. ¿Será que perderemos la esperanza?”. JS