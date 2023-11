Dos millones y medio de hondureños con problemas de empleo

Tegucigalpa (Especial Proceso Digital /Por Lilian Bonilla) – La principal demanda de la población hondureña, según coinciden todas las encuestas y sondeos de opinión, es el empleo y dicho reclamó es corroborado por el apabullante dato que casi 2.5 millones de ciudadanos tienen problemas de empleo en el país.

– En Honduras no se están generando los empleos necesarios y más bien se reducen los puestos de trabajo.

– Crece el número de desalentados y con ello el impacto en la salud mental y la migración.

La cifra del INE que destaca que hay 2.4 millones de hondureños con problemas de empleo, lo que representa el 62 % de la fuerza laboral total del país.

Las causas del desempleo en Honduras siguen siendo diversas, van desde factores estructurales hasta fluctuaciones económicas y políticas, y persiste al grado que hoy es considerado el problema más grave para los hondureños.

Las personas desocupadas en el 2022 fueron 348 mil 513, representando una tasa de desocupación nacional de 8.7 %;esto indica que Honduras presenta un incremento en tasa de desempleo, ya que en el 2021 la tasa era de 8.6 %. Cabe mencionar que de los países de la región centroamericana solo Honduras y Guatemala incrementaron su tasa de desempleo.

Yeny Antúnez.

Lo más grave

Los expertos anotan que, dentro de las cifras negativas en el tema del desempleo, el problema principal continúa siendo el subempleo visible e invisible, ambos en su totalidad representaron 1.8 millones de hondureños.

Otra cifra que preocupa muchísimo, según dijo a Proceso Digital la oficial de Política Económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Yeny Antúnez, es la de las personas desalentadas que actualmente es una cifra de 337 mil hondureños.

Esto es “grave”, reflexionó, porque son ciudadanos que ya han perdido la esperanza de encontrar un trabajo, y aunque no se ha medido de forma científica, se infiere que muchos de ellos son las que emigran, también se teme que como son grupos en vulnerabilidad caigan en la criminalidad.

Antúnez, detalló que dentro de los desalentados hay otros datos preocupantes y es que, si se ve por género y por edad, los más afectados son las mujeres ya que del total de desalentados el 69 % corresponde al género femenino; asimismo otro porcentaje altamente afectado son los jóvenes entre los 15 y 29 años de edad.

Aunque es un dato que se ha repetido muchas veces es un punto que debe llamar a la reflexión y es el de los jóvenes que no estudian ni trabajan conocidos como NINI’s . Según datos del Cohep, registrados en el Boletín Laboral del 2019 al 2022, más de 100 mil jóvenes han pasado a ser NINI’s, en 2019 había 865 mil 454, pero ya para el 2022 la cifra pasó a 968 mil 192.

La mayoría de los jóvenes caen en esa condición por falta de oportunidades laborales, sobre todo si carecen de educación o formación profesional.

Otro tema de preocupación es la informalidad, ya que el total de ocupados en el 2022 alcanzó 3.7 millones de personas y de estas el 44 % son ocupados, pero no asalariados, es decir, personas que no dependen de un patrono, es decir son personas que trabajan por cuenta propia.

De acuerdo con la OIT, “el incremento de los empleos por cuenta propia es preocupante, considerando que la gran mayoría de estos puestos, exhiben niveles de informalidad y precariedad”.

Miles de hondureños buscan empleos todos los días, pero no tienen éxito.

Reducción de empleos

Si las cifras anteriores parecen preocupantes, más triste es la realidad de la pérdida de empleos, según la Población Económicamente Activa (PEA), en el país se deberían crear unos 120 mil nuevos empleos formales al año, explicó Yeny Antúnez, no obstante, esos empleos no se generan, por el contrario, “estamos perdiendo empleos”, lamentó.

Los datos de reducción de empleo se reflejan claramente en las mediciones “en 2018 teníamos 4 millones de personas trabajando y viendo los datos de 2022 había bajado a 3.6 millones de personas; estamos hablando de unas 400 mil personas que salieron del mercado de trabajo”.

También hay preocupación porque no hay perspectivas de apertura de nuevas empresas y más bien lo que se ha visto en el último año es el cierre particularmente en el sector maquila, cifras que se han contrastado con la afiliación del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), e indican que de junio 2022 a junio 2023 se han perdido 20 puestos de trabajo directos.

En cuanto a las proyecciones para el tema de desempleo en 2024 la técnica del Cohep, expuso no se visualiza un panorama positivo que indique una mejora en el tema laboral ya que los indicadores de inversión han venido hacia la baja, indicadores de crecimiento económico también tienen proyección hacia la baja, entonces si no hay inversión, no hay crecimiento económico y tampoco se avizoran nuevas empresas no se ve creación de nuevos puestos de trabajo, razonó.

El impacto social

Rolando Alvarenga.

Las altas tasas de desempleo, tienen un gran impacto social, según los entendidos en el tema, lo primero es que agudiza la pobreza y desigualdad, ya que las personas desempleadas luchan cada día por satisfacer sus necesidades básicas.

Otro de los impactos graves es que el desempleo a menudo conduce a la migración forzada, pues al no encontrar oportunidades las personas buscan mejores perspectivas en otros países, lo que trae consigo otras consecuencias como la desintegración familiar, entre otras.

El presidente de la Federación de Cámaras de Comercio e Industrias de Honduras (Fedecámara), Rolando Alvarenga, remarca que efectivamente Honduras es uno de los países con mayor tasa de desempleo, y eso repercute de forma negativa en muchas áreas económicas y sociales, para el caso, expuso que hay mucha fuga de capital humano, por la migración; y Honduras no está siendo capaz de retener a sus jóvenes y en años se lamentará el desaprovechamiento del bono demográfico.

El analista en temas económicos Efraín Farach, dijo que los últimos sondeos indican que 5 de cada 10 hondureños tienen intención de migrar en la actualidad por falta de oportunidades de empleo en el país, lo que hace imposible reducir los índices de pobreza. Y lo más complicado es que no se ve solución y por el contrario la situación tiende a empeorar porque durante todo el 2023, Honduras ha estado bajo una polarización política que está impidiendo la inversión y por ende la generación de empleo.

Otro punto, de mucho riesgo debido al desempleo es que ante la desesperación e impotencia los desempleados que están en condición de vulnerabilidad, pueden fácilmente ser víctimas del crimen y la violencia.

La falta de oportunidades laborales puede impulsar la participación en actividades delictivas y aumentar la violencia en algunas áreas, particularmente los jóvenes que son fácilmente captados por grupos delincuenciales.

Otra consecuencia del desempleo no menos importante es el impacto que este genera en la salud mental del individuo ya que al entrar en el desaliento vienen otros sentimientos como la frustración, desesperanza, estrés, ansiedad, depresión y hasta casos más graves como pensamientos suicidas, según han relatado profesionales del área de la psiquiatría y psicología consultados.

Sin lugar a dudas el desempleo en Honduras es un problema multifacético con graves consecuencias para la sociedad. En ese sentido urge abordar este problema de manera efectiva, implementando políticas que fomenten la creación de empleo, mejoren la educación y las habilidades de la fuerza laboral, y promuevan el crecimiento económico sostenible.

Además, los analistas, consideran fundamental abordar la corrupción y la inestabilidad política y jurídica para crear un entorno empresarial más atractivo para la inversión. Pero la lucha contra el desempleo requiere de un esfuerzo conjunto de gobierno, sector privado y sociedad civil, sin descalificaciones ni enfrentamientos, sino en verdadero consenso.

Santiago Herrera.

Sin empleo, máquina de hacer pobres

Honduras es un país que no está generando los empleos que se requieren y eso sólo genera pobreza, expresó el gerente de Política Económica, del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Santiago Herrera.

Si no se genera empleo se produce pobreza, “si somos una máquina de hacer pobres estamos mal, porque no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, ni lo estamos haciendo bien”.

De cada 10 hondureños hay 8 en pobreza, lo que es lamentable, el Cohep por eso propone un pacto para generar empleo, esas políticas se tienen que trabajar en conjunto, porque esta problemática supera las capacidades del Gobierno y el sector privado, pero conjuntamente si se puede hacer, reiteró.

Recordó que algunas decisiones lejos de ayudar a la generación de empleo más bien se pierden puestos de trabajo, como la derogación que hizo el Congreso Nacional de la Ley del Empleo por Hora; normativa que, aunque a muchos no les guste es una oportunidad de trabajo para muchos hondureños.

El representante de la iniciativa privada, enfatizó que el desempleo es uno de los principales problemas del hondureño, y se debe priorizar este tema porque caso contrario la gente continuará buscando salir del país en busca de mejores oportunidades. LB