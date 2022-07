Efectos devastadores deja supresión de Ley de Empleo por Hora

Tegucigalpa (Especial Proceso Digital /Por Lilian Bonilla) – Recién se cumplió el plazo de la vacatio legis, tras la derogación de la Ley del Empleo por Hora, y según el sector empresarial miles de empleados han quedado en incertidumbre, y ahora urgen alternativas, mientras el sector obrero, lo celebra como un gran logró porque dicha normativa restringía derechos de los trabajadores e infringía el Código de Trabajo.

– El Partido Liberal propone una reforma al Código de Trabajo como alternativa para los desamparados tras derogación del empleo por hora.

– En los últimos días se informó que media docena de fincas bananeras cerraron operaciones en el norte de Honduras, lo que representa unos cinco mil empleos menos, aunque sus razones se asocian a los efectos de las tormentas Eta y Iota.

La Ley de Empleo por Hora, aprobada en 2014, fue derogada por el Congreso Nacional el pasado 28 de abril del presente año, pero entró en vigencia tras una vacatio legis de dos meses.

De acuerdo a cifras que maneja el sector privado, a través de la Ley de Empleo por Hora, se llegó a contratar 700 mil personas desde que fue aprobada la ley, y 40 mil estaban laborando este año bajo esta modalidad.

Desempleo, subempleo y raquíticos salarios

Según el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), más de 3.3 millones de personas en Honduras, lo que representa el 34.8 % de la población total del país, tienen problemas de empleo.

Las cifras del Cohep, agregan que de ese 34.8 % de los 9.5 millones de habitantes de Honduras y el 54.9 % de la población en edad para trabajar, 2.4 están subempleadas, y se ronda el medio millón de personas desalentadas y potencialmente activas y 348 mil 858 desocupadas.

Hay disparidad de opiniones entre la clase trabajadora y sector privado por la derogación de la Ley de Empleo por Hora, sin embargo, existe total acuerdo en la necesidad de generación de empleo digno para el bienestar.

Los obreros que trabajan en la Embajada de EEUU y su protesta de esta semana.

En las últimas horas se presentó una protesta por parte de obreros en la construcción del moderno edificio de la Embajada de EEUU en Tegucigalpa, pero la legación norteamericana salió al paso para asegurar que el contratista revisa los términos del contrato para cumplir con la obra y a los obreros.

En un breve comunicado, la Embajada de EEUU indicó que está al tanto de las manifestaciones en el sitio de construcción del nuevo complejo. “El contratista, debido a los recientes cambios de la legislación laboral de Honduras, ha revisado los términos del contrato para cumplir con la misma”, argumenta el escrito difundido.

Desde tempranas horas del miércoles de esta semana unos 600 obreros paralizaron sus labores en la construcción de la nueva embajada en protesta por los cambios en sus contratos.

La propuesta del PL

Esta semana, el Partido Liberal propuso reformar el artículo 328 del Código de Trabajo relacionado con la posibilidad de contratación de empleo por hora.

El artículo que propone el Partido Liberal establece que los trabajadores permanentes que por disposición legal o por acuerdo con los patronos laboren menos de 44 horas a la semana, tengan derecho a percibir el salario correspondiente a una jornada diurna.

La excepción que habría en el artículo son los contratos individuales de trabajo por tiempo indefinido, tiempo limitado o para obra o servicio determinado que tengan por objeto satisfacer actividades que se desarrollan entre 16 a 32 horas a la semana.

Para los pagos del aguinaldo y decimocuarto salario y las vacaciones, se pagarán en base al salario promedio devengado en los últimos seis meses.

Ante la propuesta, la Central General de Trabajadores (CGT), dijo que se oponen porque la derogación de la normativa permitió eliminar los abusos de los patronos.

“Nosotros no apoyamos esto, nosotros fuimos patrocinadores para que se derogara la Ley de Empleo por Hora ya que había una serie de violaciones al Código del Trabajo y a los mismos trabajadores”, manifestó el secretario adjunto de la CGT, Humberto Lara.

Citó que bajo la Ley de Empleo por Hora los patronos se oponían a pagar la seguridad social, la maternidad, estabilidad laboral y otros derechos.

“Nosotros no vamos a ir a discutir algo que ya se derogó, podemos ir a discutir los derechos de los trabajadores, pero no ser partícipes de la violación a los derechos de los trabajadores”, sentenció.

De su lado, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), calificó como una “iniciativa aceptable” la propuesta de la Bancada Liberal de reformar el Código del Trabajo con referencia a la contratación de empleados por hora.

Así lo expresó el asesor legal del Cohep, Gustavo Solórzano, quien manifestó que la iniciativa respeta los derechos laborales de los trabajadores establecidas en la Constitución.

“Desde el Cohep creemos que es una iniciativa aceptable, respetando todos los derechos laborales a nivel constitucional de los trabajadores, y que permite a aquellas personas que estudian y puedan emplearse por medio tiempo”, destacó.

Solórzano ejemplificó que en el caso de los restaurantes pueden emplear por jornada de medio tiempo los fines de semana, días que son de mayor demanda y requiere de una atención prolongada.

Rafael Medina, de la CCIT.

Tras vacatio legis urge un nuevo vehículo legal

El director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), Rafael Medina, dijo a Proceso Digital, luego de la derogación de la Ley de Empleo por Hora y culminados los dos meses de vacatio legis, se confía en que la mayoría de los empresarios hayan logrado ajustar la modalidad de trabajo.

Para no perjudicar a tanto trabajador y no detener la operatividad, los empresarios se comprometieron en hacer un gran esfuerzo para no despedir a los empleados que estaban operando bajo esa modalidad

No obstante, reiteró que de parte del sector privado se sigue considerando que fue un error derogar la ley de manera absoluta, porque perfectamente cabía una reforma para mejorar.

“El mayor problema lo vemos a futuro, realmente necesitamos un vehículo legal para que se pueda implementar una modalidad de trabajo similar a la que estaba vigente con la Ley del Empleo por Hora y probablemente mejorada”, destacó Medina, a la vez que subrayó que la falta de un vehículo legal para contratar personal bajo tiempo parcial, se perjudica tanto la inversión nacional como extranjera.

Ante esa situación el sector privado considera oportuno que los diputados tomen en cuenta la propuesta que se les ha hecho llegar de parte del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), agregó.

Este es un instrumento que llenaría ese vacío, quizá exista alguna disyuntiva, pero a través del diálogo y la socialización se puede llegar a un acuerdo que favorezca a todos los sectores y particularmente al hondureño desempleado, y que, por supuesto se busque el respeto a los derechos laborales de los trabajadores”, enfatizó.

“Lo importante es que se discuta lo antes posible en el Congreso Nacional para llegar a un consenso tripartito entre el sector trabajador y sector empleador y Gobierno”, prosiguió.

Al consultarle si se detectó que algunas empresas cometieron abusos con la Ley de Empleo por Hora como lo señala el sector obrero, dijo que, si alguna empresa cometió, ciertos excesos la CCIT no defiende a esos patronos, porque siempre se ha procurado el respeto a la ley laboral tanto nacional como los convenios internacionales y en base a ese respeto es que se busca una nueva normativa legal, remató.

Jacqueline Foglia, directora del Consejo Nacional de Inversiones (CNI).

Oportunidad de mejorar

Para la directora del Consejo Nacional de Inversiones (CNI), Jacqueline Foglia, si bien es cierto que la Ley de Empleo por Hora, no debió haber sido derogada en su totalidad, porque lo que se requerían eran reformas para mejorar, también es cierto que los sectores empresa, trabajadores y Gobierno tienen una gran oportunidad de sentarse y buscar soluciones.

“Yo creo que esta es una gran oportunidad de cooperación, que el Ministerio de Trabajo escuche a las asociaciones de empresarios, que utilizan más esta modalidad y que pudieran estudiar las soluciones (…), bajo la legalidad del Código de Trabajo y OIT y favorecer particularmente a la juventud desempleada”, dijo Foglia a Proceso Digital.

“Este era un mecanismo que era muy atractivo para algunas empresas que empleaban a jóvenes que están en su proceso de estudio, entonces muchos de nuestros Call Center y los centros de tercerización de apoyo a los negocios estaban utilizando especialmente personal bilingüe a medio tiempo o a tiempo compartido”.

Lo que va a suceder ahora es que esos muchachos ya no podrán seguir trabajando a tiempo completo por su jornada de estudio, ya que las empresas solo podrán ofrecer la jornada completa.

En conclusión, reiteró que se lamenta que a partir de ahora muchos empresarios ya no podrán contratar bajo la modalidad por hora, en varios sectores donde se necesita ese tipo de jornadas, por lo que es urgente que se busque una salida.

Diversos sectores piden al CN buscar alternativas a la derogación de la Ley de Empleo por Hora.

En búsqueda de una salida

La ley fue derogada, pese a las opiniones divididas de varios sectores como ya se expuso había quienes coinciden en que la normativa solo debió revisarse y obligar a la Secretaría del Trabajo a realizar las inspecciones, para que no se cometieran violaciones laborales.

Hoy analistas coinciden en que, ya que fue inevitable que el Congreso diera el paso de derogar la ley, ahora toca ver hacia el futuro y que se busque una verdadera alternativa legal, para regular el empleo por hora de manera más clara a como lo plantea el Código de Trabajo; y aprovechar la oportunidad para que, las partes tengan un encuentro que favorezca tanto al empleado como al empleador y que este contribuya a la generación de empleo que tanto se necesita en el país. LB