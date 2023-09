La economía está estancada: presidente de CCIC

Tegucigalpa- La economía hondureña está “estancada”, estamos muy lejos de alcanzar la meta de generación de empleos, el mercado laboral se está deteriorando y se sigue caminando por el rumbo equivocado, planteó este miércoles el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Eduardo Facussé.

Tener un empleo formal y digno es algo que todos los ciudadanos aspiran y que deben de tener una oportunidad, pero el país está muy lejos de poder tener esta meta y más bien se está deteriorando el estado del mercado laboral, lamentó, Facussé.

Según el empresario el deterioro del mercado laboral es porque desafortunadamente, hay una serie de situaciones externas e internas que están influenciando.

Lo primero es que se está viendo una rebaja de consumo en los mercados internacionales que está afectando principalmente el rubro de exportación en el sector maquila, el cual se ha visto afectado y se han perdido alrededor de 32 mil empleos.

Sin embargo, no todo lo que se ha perdido ha sido por causas del mercado exterior, también en lo interno particularmente en el sector público no se ha hecho un buen trabajo para promover políticas para atraer inversión y retenerla, y que no se traslade a otros países.

Estancamiento

Seguidamente el titular de CCIC, dio a conocer que se han dado la tarea de ir a buscar las cifras del Seguro Social y las mismas reflejan que la creación de empleos de enero a mayo de este año solamente alcanza 1,500 afiliados nuevos.

A criterio de Facusse, eso significa “un desastre completo 1,500 empleos significa que la economía está estancada y realmente nosotros estamos muy preocupados por la falta de oportunidades que se están creando”.

Considerando que cada año salen al campo laboral alrededor de 200 mil jóvenes, entonces es evidente que no se están creando las oportunidades en el país para que la juventud pueda tener un futuro digno de poder desarrollarse económicamente.

“Estamos caminando en la dirección incorrecta” agregó al tiempo que dijo que ojalá el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro, cumpla con impulsar un modelo económico que va a priorizar la producción nacional, para no seguir importando lo que se consume. LB