Denuncia de extradición en año récord de decomisos de cocaína e incremento de la extorsión marcan el 2024

Un total de 17 prórrogas al estado de excepción, la previsible denuncia del tratado de extradición, el incremento de la extorsión que denuncian a diario los transportistas y comerciantes son vistos como un verdadero problema en el tema de seguridad, mientras se destaca la reducción de los homicidios y el decomiso histórico de drogas en el recuento en materia de seguridad este 2024.

– La presidenta Xiomara Castro denunció en agosto pasado el tratado de extradición, por lo que en febrero próximo quedará sin valor y efecto.

– La tasa de homicidios proyectada es de 26.7 por cada 100 mil habitantes, en este presente año. Será la menor en las últimas dos décadas.

– El estado de excepción finaliza a inicios de enero, por lo que Seguridad debe de tomar otras estrategias.

Tras salir publicado en el diario oficial La Gaceta la extensión del estado de excepción en el territorio hondureño por un plazo de 45 días.

Por lo tanto, el estado de excepción abarca desde el 21 de noviembre hasta el domingo 5 de enero de 2025. Esta sería la décima séptima prórroga que se da esta medida desde que empezó a implementarse el 6 de diciembre de 2022.

El gobierno ha justificado la medida como parte de su estrategia para combatir el crimen organizado, y que con ello ha logrado reducir los índices de homicidios y extorsiones, sin embargo los transportistas y comerciantes a diario denuncian el flagelo.

La última prórroga ocurrió en octubre, y se remitió al Congreso Nacional para que se aprobara su ratificación, pero no ocurrió debido a la insurrección legislativa, no es la primera vez que el Congreso Nacional no ratifica la extensión del estado de excepción y el gobierno lo amplía, pese a que no es constitucional.

Tras las prórrogas al estado de excepción, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) reiteró su rechazo al estado de excepción vigente en el país, y urgió a las autoridades hondureñas la implementación de políticas de seguridad con enfoque de derechos humanos.

Más de 15 veces se ha extendido el estado de excepción en Honduras.

El estatal Comisionado de Derechos Humanos ha reportado la acumulación de 700 quejas con la vigencia de esta medida.

Mientras que Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, señaló que “la extorsión es uno de los grandes problemas que tiene el país y que, realmente, nos está generando desplazamiento forzado interno”.

Agregó que la extorsión está obligando a los comerciantes, a los transportistas y trabajadores de este rubro, a los pequeños emprendedores a que tengan que desplazarse de su comunidad, a dejar su negocio, luego de ser objeto de amenazas.

Si una de las causas que está provocando el desplazamiento forzado es la extorsión, el Estado tiene que implementar mecanismos que realmente funcionen, ya que hasta ahora ha emitido decretos de emergencia, ha suspendido garantías constitucionales, sin embargo, las extorsiones no se han frenado, dijo Reyes.

Si la extorsión continúa, significa que las políticas o las estrategias que se están utilizando no son las más eficientes, cuestionó.

Asimismo, un reportaje realizado en el marco del Ciclo de Actualización para Periodistas (CAP) sobre Democracia y Autoritarismo en Centroamérica, establece no hay evidencia estatal que sostenga que el estado de excepción hondureño, decretado hace dos años, haya tenido éxito en acabar con las extorsiones pandilleras y reducir la violencia. Lejos de eso, los casos de abusos policiales cometidos bajo estos “súper poderes” otorgados a los uniformados van desde tortura, agresiones sexuales, desapariciones e incluso asesinato.

El jefe policial Juan Manuel Aguilar Godoy.

Cambiar la estrategia

Por su parte, el director de la Policía Nacional, Juan Manuel Aguilar Godoy señaló que muchas personas piden que en Honduras los resultados en materia de seguridad sean similares a los que reporta el gobierno de El Salvador, pero afirmó que la normativa en Honduras es parcial y aun así hay mucha crítica sobre el mismo.

“Si por una normativa que quebrantó tres garantías constitucionales, no digamos un verdadero estado de excepción que se van a quebrantar todas las garantías constitucionales”, manifestó.

No obstante, aseguró que “si no se tiene el estado de excepción parcial nosotros vamos a seguir trabajando, la Policía no es una institución estática, es institución dinámica, vamos a cambiar la estrategia, vamos a hacer todo lo humanamente posible, pero la incidencia no la vamos a dejar que aumente, existen miles de formas de hacerlo”, avizoró el jerarca policial.

Aguilar Godoy dijo que la institución tiene un déficit de agentes policiales, “nosotros deberíamos ser una institución con por lo menos 32 mil funcionarios policiales, pero yo diría que una policía fortalecida serían 40 mil funcionarios”, indicó.

El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez.

Ministro alardea baja en muertes violentas

Mientras que el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, alabó el estado de excepción como herramienta contra la criminalidad y dijo que gracias al mismo el 2024 cerrará como el año con menos muertes violentas. Será la tasa de homicidios más baja de los últimos 20 años.

Expuso que esta es una herramienta fundamental para el combate a la criminalidad por lo que su extensión debe ser prolongada. Gracias al estado de excepción Honduras cerrará con el año menos violento de las últimas dos décadas, apuntó.

Durante el estado de excepción se ha logrado retirar de las calles 15 mil armas de fuego y se han incautado más de 26 toneladas de cocaína, resaltó.

Defendió, que el estado de excepción dota de algunos poderes a los cuerpos de seguridad, pero es un beneficio directo para la población.

Recordó que, hablar de seguridad no es un tema que corresponde únicamente a la Policía Nacional sino también involucra a la sociedad.

El 2024 cierra como un año récord en el decomiso de cocaína.

25 toneladas de cocaína

De acuerdo a los recuentos de Proceso Digital en el presente año se han decomisado al menos 25 toneladas de cocaína en 11 de los 18 departamentos de Honduras, pero paradójicamente ninguna de estas operaciones se ha producido en Olancho, considerado en la ruta del narcotráfico y de los que más alta violencia criminal registra.

Los datos oficiales se encaminan a que el 2024 sea el año récord en incautaciones de cocaína, ya que ni en los tiempos que afloraron los más prolíficos cárteles de la droga se habían decomisado más de 25 toneladas de cocaína. Este escenario tampoco ocurrió en 2012 cuando el país se convirtió en el más violento del mundo con una tasa de 86 homicidios por cada 100 mil habitantes.

El recuento elaborado por Proceso Digital sólo incluye decomisos mayores a cinco kilos, es decir que la cifra seguramente supera las 25 toneladas tomando en cuenta las operaciones de microtráfico y las que restan de este 2024.

Reportes internacionales de prensa dan cuenta que el kilo de cocaína comprado en Colombia ronda los 3 mil dólares, sube a 13 mil ya en Sinaloa y se vende a 20 mil en Los Ángeles, 25 mil en Chicago y 35 mil en New York.

Pese a los fuertes golpes al narcotráfico, en Olancho no se han ejecutado incautaciones de cocaína este año.

Lo paradójico de Olancho

Olancho es la cuna de tres de los últimos cuatro expresidentes de Honduras, si tomamos en cuenta que la actual, Xiomara Casto y el exmandatario Porfirio Lobo, prácticamente residieron la mayor parte en el vasto departamento. Manuel Zelaya nació ahí.

El departamento de Olancho es el más extenso de todos. Se ubica en la zona oriental del país, cuenta con una población de 600 mil 519 personas, está conformado por 23 municipios y limita al norte con los departamentos de Yoro y Colón; al sur con el departamento de El Paraíso y con la República de Nicaragua; al este con el departamento de Gracias a Dios y al oeste con los departamentos de Francisco Morazán y Yoro.

La actividad del narcotráfico es muy fuerte en esta zona oriental de Honduras, donde además confluyen otros problemas como la explotación del bosque y otros recursos naturales, siembras de coca, la violencia y una narcocarretera de la que poco o nada se sabe por el silencio cómplice de sus actores.

Es de resaltar que entre los decomisos importantes de cocaína registrados en el presente año, el departamento de Olancho no aparece, aunque sí en los aseguramientos de plantaciones de coca, en los que rara vez hay detenidos.

En los últimos siete años se han encontrado plantaciones de coca en los departamentos de Olancho, Colón, Yoro, Gracias a Dios, El Paraíso, Cortés, Atlántida y Santa Bárbara, es decir en casi la mitad de los departamentos de Honduras.

En Olancho las operaciones de localización de coca también han tenido lugar en Gualaco, Esquipulas del Norte, Dulce Nombre de Culmí, Catacamas y Patuca.

Los hallazgos de coca eran muy cotidianos en Iriona, Colón, pero después se trasladaron a Olancho, un corredor de la ruta del narcotráfico, sin embargo de unos meses para acá se detuvieron las erradicaciones de este tipo en el vasto departamento.

La violencia en Olancho es descomunal.

Juticalpa y Catacamas

Olancho, es uno de los departamentos con más altos índices de homicidios en el país, donde los municipios de Juticalpa y Catacamas son los que registran mayor índice de criminalidad. Una vieja frase reza: “Olancho es ancho para entrar, pero angosto para salir”.

Ese departamento registró 290 muertes violentas en el 2020, cantidad que aumentó a 341 en el 2021, a 355 en el 2022, 309 en el 2023 y alrededor de 250 hasta octubre del 2024, según un informe del estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) al que tuvo acceso Proceso Digital.

Un alto porcentaje de los crímenes cometidos, durante ese periodo, se concentran en Catacamas y Juticalpa, dos de los 23 municipios del departamento de Olancho, que figuran entre los más violentos, al registrar, entre ambos, más del 51 % de los delitos contra la vida en esa zona del país.

Desde el año 2020 a octubre del 2024, tanto Catacamas como Juticalpa figuran entre los diez municipios con más muertes violentas de personas en el país.

Aunque hubo una baja con respecto a las masacres de 2023, los homicidios múltiples siguen altos en el país.

27 masacres

En este 2024, se registraron 27 muertes múltiples o masacres en Honduras, según datos de Proceso Digital y avaladas por el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Estas masacres han dejado 86 víctimas, lo que, aunque refleja una leve disminución en comparación con años anteriores, sigue siendo motivo de preocupación para la ciudadanía, anotó la experta.

Ayestas destacó que uno de los principales problemas en el país es la proliferación de armas de fuego, ya que el 80 % de las muertes violentas en los últimos 20 años han sido perpetradas con estas armas.

17 entregados en 2024

En el presente año Honduras extraditó a 17 connacionales de los cuales 15 fueron a Estados Unidos y dos a Costa Rica.

Honduras ha extraditado desde el 2014 hasta la fecha 56 hondureños.

Entre los extraditados del presente año, siete fueron solicitados por California, todos por tráfico de fentanilo.

Los 17 extraditados son: Miguel Alfredo Erazo Lazo y Sergio Mauricio Gonzales Bobadilla (a Costa Rica), Mayer Banegas, Jorge Alberto Viera Chirinos, Elmer Bonilla Matute, Luis Alfredo Escalante Landaverde, Francisco Roberto Cosenza, David Elías Campbell Licona, Jorge Luis Aguilar Reyes, Víctor Viera Chirinos, Edgardo René Velásquez y Mario Rodolfo Mejía, Orbin Velásquez, Erick Raudales, Mario Cálix, Javier Marín Gonzales y Santos Erazo Licona (a EEUU).

Honduras suma 57 extradiciones por narcotráfico y crimen organizado desde 2014, 55 a EEUU y 2 a Costa Rica.

El 3 de septiembre, el país se estremeció luego de la divulgación de un video en el que aparece Carlos Zelaya, el cuñado de la presidenta Xiomara Castro y hermano del expresidente Manuel Zelaya, en una reunión con importantes capos de la droga en noviembre de 2013 tratando aportaciones para la campaña electoral de Libre, a pocos días de las elecciones generales de ese año.

El narcoescándalo fue precedido por la denuncia del tratado de extradición por parte de la presidenta Castro ante el gobierno de EEUU, lo que pondrá fin en febrero próximo al convenio que permitió en los últimos 10 años la entrega de 57 nacionales relacionados al narcotráfico y la criminalidad organizada.

Seguridad revela identidad de extraditables

En el presente año también, la Secretaría de Seguridad, a través del ministro Gustavo Sánchez, reveló la identidad de los 16 hondureños pedidos en extradición por el gobierno de Estados Unidos por delitos de narcotráfico y por los cuales se ofrecen recompensas para quien informe el paradero de los mismos.

De acuerdo a lo informado por el alto funcionario de Seguridad, figuran clanes familiares y un vicealcalde de Gracias, Lempira.

A continuación la lista de los 16 extraditables:

1. Henry Hernández Escobar (36), clan Valle, recompensa de L. 200 mil

2. Joel Armando Galeas Rodríguez (47), Juticalpa, Olancho, 200 mil.

3. Óscar Rafael Leiva (45), El Paraíso Copan, 200 mil.

4. Juan Carlos Perdomo (41), Santa Rosa de Copan, 200 mil.

5. Delis Abner Martínez Palencia (34), Florida, Copan, 200 mil.

6. Juan Carlos Montes Bobadilla (38), Limón, Colon, 200 mil.

7. Erlis Antonio León Castellanos (43), detenido en Guatemala.

8. Baldemar Roque Negrete (50), El Paraíso Copán, 200 mil.

9. Ricky Juárez Haylock (40), Puerto Lempira, 500 mil.

10. Elmer Omar Montoya Natarén (32), Limón, Colón, 500 mil.

11. Miguel Ángel Urbina Soto (44), Yoro, Yoro, 500 mil.

12. Milton Raúl Montoya Natarén (34), Tocoa, Colón, 500 mil.

13. Wilmer Adonay Montoya Natarén (30), Limón, Colón, 500 mil.

14. Alexander Mendoza El Porkys, P. Lempira, Gracias a Dios, $5 millones.

15. Carlos Fernando Urbina Soto (49), Yoro, Yoro, 500 mil.

16. Mario José Cálix Hernández (42), Extraditado. IR