Defensa fue quien negoció tratado aéreo con Cuba, lo dijo el ministro de Planificación: Diputada Espinoza

Tegucigalpa – La diputada del Partido Liberal, Maribel Espinoza denunció este martes que de acuerdo a lo expresado por el propio ministro de Planificación, Ricardo Salgado, el tratado aéreo entre Honduras y Cuba fue negociado por la Secretaría de Defensa.

– “No vamos a permitir que este gobierno rompa el orden constitucional”, expresó.

Amplió que el propio ministro de Planificación, Ricardo Salgado afirmó que quien negoció el convenio de cielos abiertos con Cuba fue la Secretaría de Defensa, “ajá y qué nos han dicho a nosotros que es para vuelos comerciales, qué tiene que ver Defensa con vuelos comerciales, nada, entonces por qué les vamos a dar la excusa, entonces sigamos adelante exigiendo elecciones transparentes”.

Lamentó ser parte del peor Congreso de la historia, un poder del Estado donde se niegan los derechos de la palabra, entre otras arbitrariedades.

“Le pregunto al Fiscal General, por qué no hace una conferencia de prensa y nos explica si las subvenciones que está dando Luis Redondo son legales o ilegales, si va a presentar un requerimiento contra Luis Redondo”, externó.

Asimismo, criticó las políticas económicas del actual gobierno son equivocadas desde el momento en que tienen sufriendo a la gente del sur con las camaroneras, “se burlaron de los camaroneros diciendo que se iba a abrir mercado con China cuando cerraron de forma abrupta el mercado con Taiwán, eso es una política fallida”.

La también candidata presidencial dijo que será el pueblo hondureño que juzgará en las urnas al actual gobierno.

Sobre la pretensión de interpelar al jefe de las FFAA, general Roosevelt Avilés, refirió estar en desacuerdo porque es un nombramiento directo de la presidenta de la República.

“Les digo a los diputados, no nos distraigamos de lo fundamental, lo fundamental es ir a elecciones, no les den excusa a este gobierno para que rompa el orden constitucional y no se la debemos de dar, tenemos que avanzar, lo que tenemos que exigir es que se le asigne el presupuesto a la Unidad de Política Limpia (UPL)”, expuso.

Cuestionó que al no aprobar los recursos para la UPL, se apuesta para que los narcodineros ingresen a las campañas políticas, “qué es eso, cómo van a hacer su trabajo la gente de Política Limpia si no le asignan el presupuesto”. JS