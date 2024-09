Cielos abiertos entre Honduras-Cuba ¿qué hay detrás del convenio?

Tegucigalpa – Un oscuro y suspicaz acuerdo de cielos abiertos entre Honduras y Cuba yace en el hemiciclo del Congreso Nacional para su aprobación en tercer debate, lo que genera muchas dudas y dispara las alarmas de las fuerzas políticas de oposición representadas en la Cámara Legislativa.

Se trata del acuerdo ejecutivo 07-DGA-JTC2024 de fecha 12 de julio de 2024, un Tratado sobre Servicios Aéreos entre el gobierno de la República de Honduras y su homólogo de Cuba, suscrito en la ciudad de La Habana el 9 de noviembre de 2023.

El tratado ya fue leído en dos debates, y está pendiente un último en el hemiciclo legislativo. Voces de todas las bancadas políticas se mostraron alarmadas por varios articulados del convenio. Para el caso el mismo fue enviado por el Poder Ejecutivo y firmado por el secretario de Planificación y Estrategia, Ricardo Salgado, mientras por la parte cubana lo estampa el ministro de Transporte.

Otros puntos que despiertan suspicacias son el derecho a realizar escalas en territorio hondureño con fines no comerciales, así como realizar vuelos por espacios nacionales sin aterrizar.

Los únicos que defienden el convenio son congresistas del Partido Libre y el único representante de la bancada de la Democracia Cristiana.

Luis Redondo, presidente del CN.

Cuba es atractiva para hondureños: Redondo

El titular del Legislativo, Luis Redondo, planteó que surgen muchas dudas sobre este tratado como el hecho que los cubanos hagan migración a este país centroamericano, pero expresó que “yo espero que vengan a visitar las Ruinas de Copán”.

Defendió que este sería el primer tratado que permitiría que inversionistas hondureños o líneas aéreas hondureñas puedan realizar vuelos comerciales hacia Cuba y viceversa. “Ese interés es el que me mueve en lo personal sobre todo por la ampliación y los proyectos que vienen para el aeropuerto de San Pedro Sula y para las inversiones que se están haciendo y que se planean hacer con algunos otros aeropuertos”, adicionó.

Enfatizó Redondo que Cuba es atractiva por su turismo médico, del que hacen uso centenares de hondureños todos años.

Pero Cuba se ha convertido en uno de los países más pobres de Latinoamérica en los últimos años y los vuelos de salida son de personas que abandonan el país para iniciar una nueva vida como migrantes en el extranjero. Tal como ocurre con los hondureños que salen del país dejando atrás la pobreza que lo azota.

Jorge Corrales, subdirector de AHAC.

Convenio beneficioso: AHAC

El subdirector de la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC), Jorge Alberto Corrales, apuntó que el convenio permitirá a las aerolíneas con bandera cubana y hondureña hacer vuelos entre ambas naciones.

Expuso que todos los países firmantes del Convenio de Chicago de 1944 están obligados a establecer convenios de cielos abiertos entre estados que son parte del comité. “Yo veo en este convenio nada más la oportunidad para Honduras de establecer un comercio firme con Cuba y que permita abaratar costos para los pasajeros que pretendan viajar de Honduras hacia Cuba y viceversa”.

Mencionó que actualmente las aerolíneas que viajan a Cuba deben ir a Colombia o Panamá para luego proceder hacia La Habana.

Recordó que la mayoría de los hondureños que viajan a Cuba lo hacen con fines educativos porque estudian en ese país caribeño o que vayan a buscar algún tratamiento médico.

Leonardo Soto, de AHAC.

En tanto, Leonardo Soto Orellana, del departamento legal de la AHAC, dijo que las pláticas para este acuerdo datan desde 2016 y que lo único que persigue el mismo es beneficiar a los nacionales.

Apuntó que en el Congreso están otros convenios similares pendientes de ratificar con diferentes países como ser: España, EEUU, Emiratos Árabes, Canadá, Belice y República Dominicana. Además, están en proceso de negociación otros con México, Colombia, Catar, Islandia y Macedonia.

Ya hay tratados de cielos abiertos vigentes con Ecuador, Turquía, Guatemala, Perú e Inglaterra.

Antonio Rivera Callejas.

“A los comunistas ni un centímetro

del espacio aéreo”: Toño Rivera

Mientras, el congresista nacionalista Antonio César Rivera Callejas se mostró suspicaz al tratado aéreo entre Honduras y Cuba.

Planteó que en Cuba no hay elecciones desde hace más de 50 años, se violentan los derechos humanos, no hay libre emisión del pensamiento, sin prensa y sin democracia. “Queremos una Honduras llena de cubanos, creería que no y me hago la siguiente pregunta: ¿Van a venir divisas de Cuba hacia Honduras o de Honduras a Cuba, van a venir más cubanos a Honduras o hondureños a Cuba? No comparto eso que van a venir los cubanos a ver las Ruinas de Copán o a Roatán, no creo que tengan la capacidad. Sí creo que van a ir muchos hondureños a turistear o por razones de salud”.

Volvió a cuestionar sobre si Cuba quiere usar a Honduras como puente para el tráfico de drogas, de personas o de trata.

Recordó que “la izquierda radical decía que no quería que Honduras fuera patio trasero del imperio, pero parece que esa misma izquierda sí quiere que Honduras sea patio trasero de Cuba, Venezuela, Irán o China”.

Rivera Callejas enfatizó que no cree que los cubanos hagan turismo en Honduras, y planteó la posibilidad que también quieran venir a votar en las elecciones hondureñas o a adoctrinar personas.

“Tengo mis dudas enormes de este tratado aéreo entre Cuba comunista y nuestro país democrático. Voy a hacer mías las palabras de un gran estadista argentino, Javier Milei: ‘a los comunistas no hay que cederles ni un centímetro’. Y hago mías las palabras: a los comunistas ni un centímetro del espacio aéreo”, puntualizó.

Sergio Castellanos.

Los cubanos nos han traído progreso: Castellanos

Mientras, para el congresista oficialista Sergio Castellanos ironizó que muchos hondureños van a turistear a Cuba y que no cree que por medio del mar se pueda transmitir el comunismo.

“Siempre nos han dicho que hay vienen los cubanos. Yo los únicos cubanos que conozco en este país son aquellos que vinieron cuando el Mitch en brigadas de solidaridad a ayudar a nuestros hermanos, a los únicos que conozco es a los que nos han ayudado a declarar 176 municipios libres de analfabetismo. Nunca he conocido un cubano que ha venido a entrenar a militares o a hondureños para que asesinen a sus compatriotas”, esbozó.

Recriminó que desde el Legislativo se repite “un discurso enfermizo, estúpido e idiota desde la década del 30 hasta hoy que ahí viene el comunismo y con esa bandera han asesinado más seres humanos en América Latina que los que murieron entre la primera y segunda guerra mundial”.

Castellanos preguntó: “¿cuál es el pecado de Cuba, Nicaragua, Venezuela o el nuestro? Que sí tenemos dignidad, que queremos construir nuestra propia patria”.

En forma descontrolada llamó “golpista, traidor, vende patria y pitiyankee” al congresista Toño Rivera.

Carlos Raudales.

Cuba tiene este convenio con varios países: Raudales

El diputado de la Democracia Cristiana (DC), Carlos Raudales, defendió que el convenio de cielos abiertos es la única manera para dinamizar la economía.

Dijo que México tiene convenios con Cuba para que sus ciudadanos viajen entre ambas naciones. “Yo no escuché decir que México sería un puente para el tráfico de drogas o de personas. Lo mismo sucede con Guatemala hacia Cuba, por otra parte también lo tiene Belice, entonces estos países ya tienen sus convenios, pero aquí como todo lo vemos políticamente enredamos a nuestra gente”.

Protegió que el cierre de fronteras sólo le trae pobreza a Honduras.

Fátima Mena.

Muchas dudas y preocupaciones: Mena

Mientras la congresista Fátima Mena mostró su preocupación por el acuerdo de cielos abiertos involucra a un régimen dictatorial.

Cuestionó que en uno de los apartados de la ley establece que es con fines comerciales, pero en otro articulado reza que se tiene el derecho de hacer escalas con fines no comerciales.

Exigió que si existen estudios sobre estimaciones de volúmenes de personas que estarían ingresando a Honduras.

La parlamentaria Mena citó que tampoco se sabe quiénes son los dueños de estas empresas que viajarán desde la isla hacia Honduras. “Entiendo que la economía cubana es muy diferente a la nuestra, por lo tanto es urgente saber cómo operan estas empresas, si son consorcios y es estatal”.

El convenio también habla de servicios terrestres y no está muy bien especificado, cuestionó.

José Manuel Matheu.

No me cuadra que por Honduras lo

firme secretario de Planificación: Matheu

El legislador independiente, José Manuel Matheu comenzó su exposición afirmando que muchos aseguran ser izquierdistas porque se meten la cartera en ese lado del pantalón.

Reprochó que el convenio fue firmado desde noviembre de 2023, pero por la parte cubana lo avala el secretario de Transporte, no así por su contraparte hondureña que lo firma el Ministro de Planificación Estratégica, Ricardo Salgado.

“Qué tiene que andar firmando un secretario de Planificación Estratégica un convenio que es de transporte aéreo, esa cosa no me cuadra”, describió.

Asimismo, cuestionó que en un articulado se establece que Cuba tiene el derecho de realizar vuelos a través del territorio hondureño sin aterrizar, así como el derecho a realizar escalas en territorio hondureño con fines no comerciales.

Finalizó afirmando que “sería interesante saber quiénes son los socios de la empresa hondureña que quiere volar a Cuba, dirán que me estoy adelantando, pero la vida me ha enseñado que no me gusta que me quieran ver la cara de que no pienso. ¿Quiénes están detrás de la línea hondureña que quiere volar a Cuba y por qué lo firmó el ministro de Planificación?”.

Jari Dixon.

Tenemos que abrirnos al mundo: Jari Dixon

El diputado de Libre, Jari Dixon Herrera, planteó que los tiempos han cambiado y que Honduras debe abrirse al mundo porque los acuerdos comerciales favorecen a las naciones.

Enumeró que muchos padres hondureños se han visto beneficiados porque sus hijos realizaron sus estudios en Cuba.

“El tema o el debate ideológico ya no pega. Hay padres de familia que tienen a sus hijos estudiando especialidades en Cuba. Ellos necesitan que les facilitemos el transporte hacia la República de Cuba”, demandó.

Dixon Herrera repitió que lo importante del convenio es que se facilita el transporte aéreo hacia la isla caribeña.

Hizo suyas las expresiones del dirigente chino -Deng Xiaoping- que promovió el cambio económico que llevó al gigante asiático a hacer la potencia mundial que es cuando afirmó que no le interesaba si el gato es blanco o negro, que lo que verdaderamente importaba es que cazara ratones, aceptando que el socialismo había fracasado y que apostaba al capitalismo de Estado para impulsar el desarrollo del país asiático. (PD)