Cielos abiertos entre Honduras-Cuba = más migración irregular

Tegucigalpa – El acuerdo ejecutivo 07-DGA-JTC2024, conocido como cielos abiertos entre Honduras y Cuba, solo se traduce en más migración irregular, concluyen expertos consultados por Proceso Digital.

-Nicaragua ha facilitado la migración irregular a Estados Unidos y ha eliminado el requisito del visado a migrantes provenientes de otros países con alto flujo migratorio, como Cuba, esa historia ahora se repite con Honduras, advierten expertos.

-Durante el 2023 un total de 545 mil 43 migrantes transitaron por territorio nacional. De ellos, 85 mil 969 de nacionalidad cubana; en el 2024 suman 50 mil 806 los cubanos que han transitado por la nación centroamericana.

En Honduras se vende como un acuerdo para impulsar el turismo, pero de Cuba a Honduras solo van a llegar más migrantes que buscan escapar del régimen Castro.

De Honduras sí podrían ir turistas a Cuba, lo que ya coloca en desventaja al país centroamericano que sí va enviar turistas y por lo tanto divisas al país caribeño, pero no será una relación recíproca.

Cuba no es un país que cuenta con turistas y los que podrían viajar, es decir, costear un vuelo y la instancia en un país, no viajarían a Honduras, según Javier Larrondo, presidente de la Organización No Gubernamental Prisoner Defender.

Honduras pierde

“Lo que más preocupa es la posibilidad de utilizar los aeropuertos para vuelos no comerciales y la posibilidad de que sea un puente aéreo libre o abierto para las poblaciones, entonces de Honduras a Cuba no van ir emigrantes, van ir turistas, con lo cual Cuba se va a beneficiar, pero de Cuba a Honduras no van a ir turistas, van a ir emigrantes, con lo cual Honduras pierde”, señaló a Proceso Digital el cubano-español Javier Larrondo.

En este convenio solo gana el régimen cubano, es decir la familia Castro, porque Cubana de Aviación la opera el gobierno cubano y ellos son el gobierno cubano, comentó.

El convenio que está a punto de ser aprobado en el Congreso Nacional establece el derecho a realizar escalas en territorio hondureño con fines no comerciales, así como realizar vuelos por espacios nacionales sin aterrizar.

En ese sentido, el defensor de derechos humanos razonó que en esos vuelos “van a ver además de emigrantes, mercancías que no son del todo legales u oscuras, así como ya lo hay con Nicaragua y Venezuela”.

La historia se repite

En septiembre la administración del presidente estadounidense Joe Biden anunció la imposición de una serie de restricciones de visas a altos funcionarios de una compañía de vuelos chárter europea «por facilitar la migración irregular a los Estados Unidos a través de Nicaragua».

Lo anterior es posible gracias al acuerdo de cielos abiertos entre Cuba y Nicaragua.

Justamente esa historia se repite, ahora con Honduras, dijo el presidente de Prisoner Defender.

“Desgraciadamente Cuba está dando los pasos en Honduras que ha dado ya en otros países a los que ha parasitado. Los cubanos no tienen piedad para parasitar, los cubanos están parasitando a su pueblo desde hace 65 años, es decir, los tienen como esclavos, y no tienen ningún reparo; así que a un pueblo ajeno no les va importar esquilmarlos hasta dejarlos como han dejado a Venezuela”, manifestó Larrondo en una entrevista con Proceso Digital desde Madrid, España.

Honduras, país de destino

Entre tanto, el sociólogo e investigador cubano, Ricardo Puerta, vaticinó a Proceso Digital que con este acuerdo en poco tiempo Honduras dejará de ser un país de tránsito para los migrantes cubanos y se convertirá en país de destino.

Para el investigador radicado en Honduras, el país centroamericano rápidamente experimentará una nueva crisis ya que con la llegada de más cubanos se aumentarán los tramitadores, los estafadores y todo tipo de personas inescrupulosas que buscan lucrar con la migración.

Llegará un momento que serán tanto los cubanos que lleguen por vía aérea a Honduras que no tendrán más que alargar su estancia en territorio nacional, pero en poco tiempo se empezarán a quedar, reflexionó.

En ese sentido, apuntó que con este acuerdo de cielos abiertos Honduras dejará de ser un país de tránsito para la migración cubana para convertirse en un país de destino.

Lo anterior pondrá a prueba la capacidad de albergue y de conceder empleo a estos inmigrantes, algo para lo que el país centroamericano ha demostrado no tener condiciones, zanjó.

Honduras, camino a ser una amenaza para EEUU

De su lado, el experto en derecho internacional, Graco Pérez, dijo a Proceso Digital que con este acuerdo Honduras se encamina a convertirse en una amenaza para el gobierno de Estados Unidos.

“Honduras se encamina a convertirse en una amenaza para Estados Unidos, porque con un nuevo flujo de migrantes que llegarían al país, después eminentemente buscarían ingresar a Estados Unidos y eso convierte a Honduras en una amenaza”, caviló el experto.

Lo anterior se traduce también en una degradación del pasaporte hondureño ya que para Estados Unidos, Cuba es una nación que fomenta el terrorismo, acotó.

El acuerdo solo se puede interpretar como una puerta más amplia para el flujo migratorio cubano, dijo.

Coincidió con los otros entrevistados en que este tipo de acuerdo de cielos abiertos significa un aumento de la migración irregular de cubanos a Honduras.

Honduras, paraíso para extraditables

El experto en derecho internacional recordó que Honduras ya denunció el tratado de extradición con Estados Unidos y convirtiéndose en puente aéreo con Cuba también se convertirá en un paraíso para extraditables.

Explicó que actualmente Nicaragua es un paraíso donde muchos funcionarios de la administración anterior que son acusados por corrupción se han refugiado.

Eso sucederá ahora con Honduras, dijo. Ya no hay tratado de extradición y ahora con un puente aéreo, los posibles extraditados también pueden hacer de Nicaragua, Cuba y Honduras su paraíso, advirtió.

Cifras

Los cubanos se constituyen como el segundo grupo de mayor tránsito de migrantes irregulares por territorio hondureño, solo superados por los venezolanos.

De acuerdo a estadísticas del Instituto Nacional de Migración desde enero a octubre de 2024 han transitado por Honduras un total de 318 mil 771 migrantes.

De la anterior cifra los cubanos son el segundo mayor grupo de migrantes que transitan por territorio hondureño.

Durante el 2023 un total de 545 mil 43 migrantes transitaron por territorio nacional. De ellos, 85 mil 969 fueron de nacionalidad cubana.

Los expertos concluyen que con el acuerdo de cielos abiertos entre Cuba y Honduras estas cifras fácilmente se podrían duplicar.