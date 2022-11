¿Cuánto tiempo más seguirá la CICIH en el imaginario?

Tegucigalpa (Especial Proceso Digital /Por Lilian Bonilla) – Pasan los días y los meses y se amplía el debate entre el que si viene o no viene la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), y lo único cierto es que persiste la duda y abruma el temor de que no venga esa ayuda internacional para hacer frente a la corrupción.

– La oposición política asegura que la CICIH no vendrá porque no se deroga el Pacto de Impunidad y el Fondo Departamental, mientras el oficialismo asegura que a inicios de 2023 se producirá la llegada de la misión.

Ante la falta de contundencia para la ansiada firma del Convenio y posterior instalación de la CICIH, sectores por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), y sociedad civil salen al paso a recordar que es preciso se concrete el compromiso.

No obstante, lo que se ve es poca claridad de qué es lo que realmente está pasando y qué sigue impidiendo que se firme el Memorándum de Entendimiento entre ambas partes.

En qué punto estamos…

El punto en que se ha quedado enredada la CICIH, es en la espera de la firma del Memorándum de Entendimiento, ya que después de que se divulgó el documento, se había cifrado la esperanza de la firma del mismo en la 77 reunión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Pero la presidenta Xiomara Castro, regresó y muy poco se supo del encuentro entre la mandataria y el secretario general de la ONU, António Guterres, y la pregunta ¿por qué no se ha firmado el Memorándum?, sigue flotando.

A la fecha las promesas de que la CICIH, si vendrá, están a la orden del día en el Gobierno, todos los altos funcionarios del Ejecutivo juran a pies juntillas que nada detendrá la instalación de la comisión, pero de las promesas a la realidad hay mucho trecho según otros sectores.

El ministro de transparencia, Edmundo Orellana, sostiene que el proceso está por buen camino, “estoy muy optimista antes que finalice el año vamos a tener buenas noticias”, apuntó tras reconocer que la instalación para este año es imposible ya que conlleva varios pasos.

Recientemente, la representante de la ONU en Honduras, Alice Shackelford, también externó que existen compromisos del gobierno de Honduras como de las Naciones Unidas (ONU) para que se instale la CICIH, en el país y que pronto se actualizarán las negociaciones.

Los obstáculos de hoy son los mismos de ayer

Pese a los ofrecimientos, se teme que estos queden en falsas promesas, no solo porque se quiera ser pesimistas o pensar mal, sino porque así lo han demostrado los actores del Ejecutivo y del Legislativo con su falta de voluntad política, concuerdan representantes de la sociedad civil y algunos parlamentarios.

De modo que las dudas no son infundadas sino realidades, Gabriela Blen, de la Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia, dijo a Proceso Digital, que el principal obstáculo para que la CICIH, no venga es la falta de voluntad política y poca celeridad tanto del Legislativo como del Ejecutivo.

“El principal obstáculo es que el Congreso Nacional no ha derogado decretos lesivos a la transparencia y el combate a la corrupción”, expresó.

Asimismo, el Ejecutivo no ha tenido un papel proactivo frente a Naciones Unidas, ya que desde el principio se dijo que debía brindar mayores capacidades a la CICIH, no restarle condiciones a lo que establecía la ONU. “Un gobierno que quiere combatir la corrupción lo demuestra y agiliza los procesos, pero ahorita hay una total opacidad por parte del gobierno”, manifestó.

Del mismo criterio es el analista jurídico de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Juan Carlos Aguilar, quien apuntó que lo que ha faltado para acelerar el proceso de firma e instalación de la CICIH, es la falta de voluntad política y particularmente que no se ha cumplido con los requerimientos en cuanto a la derogación de toda la normativa que es un obstáculo para que el Ministerio Público pueda realizar el trabajo de manera más expedita, sin trabas al momento de investigar.

Tema álgido

Para algunos diputados, aunque la CICIH, es una promesa, no existe la certeza de una verdadera intención de que la comisión se instale en Honduras.

El diputado del Partido Liberal (PL), Yuri Sabas, calificó que este es “un tema bien espinoso, donde se están tirando la pedrada uno con el otro”.

Por su parte, el jefe de bancada del Partido Nacional (PN), Tomas Zambrano, dijo que si bien es cierto que es una promesa de campaña del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), pero en realidad es el mismo Libre el que no quiere instalar la CICIH.

“Esa canción de manifestar que es culpa del Partido Nacional, es discurso barato, porque son doble moral y cínicos la CICIH, porque no quiere una CICIH, que le cuente las costillas a este Gobierno y no quiere que le cuente las costillas al gobierno de Mel, no quieren derogar el pacto de impunidad, ni revocar las cartas de libertad extendida a corruptos de ese Gobierno”.

Concluyó, que Libre no quiere que sea una CICIH independiente sino a medida de ellos y es claro que la ONU, no se prestará a esas acciones, por lo que queda la duda de que se instale porque hasta hoy han demostrado que no tienen voluntad política.

Por su parte, el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Tomás Ramírez, opinó que es una promesa de campaña y hay una fuerte exigencia del pueblo hondureños, y se confía en la palabra de las personas encargadas que han asegurado que, si vendrá y se aboga por una CICIH, que pueda llenar las expectativas de justicia que tienen la población.

Mientras para el jefe de bancada de Libre, Rafael Sarmiento, es una realidad que la CICIH, vendrá a Honduras, no obstante, remarcó que la mayor aspiración es que “los hondureños seamos juzgados por los hondureños”, aunque sea bueno cualquier acompañamiento de organismos internacionales o países amigos.

Hay varias leyes que deben ser derogadas en el CN para dar trámite a la instalación de la CICIH.

Verdaderos frenos para instalación de la CICIH

Por qué la ansiada Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad, no termina de aterrizar, eso es porque hay obstáculos que, aunque no se aceptan de manera oficial son una realidad y constituyen un freno para que esta no se instale, según conocedores del tema.

Esos frenos se encuentran en la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz, las reformas en el Decreto de Amnistía y la derogación del Decreto 116-2019, entre otros.

Qué se sabe de la Ley de Colaboración Eficaz, diputados consultados manifestaron que a grandes rasgos conocen que se encuentra en dictamen, que la misma no se ha socializado al menos no lo suficiente y se espera que se presente un borrador, pero, en realidad es un proyecto en el que no se ha visto mucho interés, pese a que se conoció que es un requisito planteado por la ONU, en el Memorándum de Entendimiento para la instalación de CICIH, con el fin de que se mejore la investigación en el Ministerio Público.

Es válido mencionar que la necesidad de esta normativa fue planteada por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), quien remitió el proyecto de Ley desde el 2016 considerándolo trascendental en la lucha contra la corrupción. También existe otro proyecto de la Ley de Colaboración Eficaz presentado por el Frente Parlamentario de Apoyo a la MACCIH-OEA, pero ambas propuestas quedaron engavetadas en el Congreso pasado.

Y el decreto 116-2019, o la Ley Especial para la Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, Comunitarios, Infraestructura y Programas Sociales, que es considerado un verdadero pacto de Impunidad, también sigue intacto y no se ve por donde el Congreso quiera derogarlo.

En este punto Gabriela Blen, de la Articulación Ciudadana, dijo que “si no se elimina este decreto, va a ser sumamente complicado para la CICIH realizar investigaciones que puedan llegar al fondo de casos de corrupción; entonces si el Congreso de verdad tuviese voluntad de que la CICIH, viniera ese decreto ya estuviera derogado”.

Entre los obstáculos para la firma y posterior instalación de la CICIH, se destaca el decreto de ley denominado Amnistía para los Presos Políticos, Reconocimiento a los Mártires y Condena al Golpe de Estado en 2009 en Honduras, normativa que también es considerado por varios sectores como un nuevo “Pacto de Impunidad”, se conoce de intención de reformas que fueron introducidas por la diputada Maribel Espinoza del PSH, pero tampoco hubo voluntad política para las reformas.

Varias exfuncionarios del Poder Ciudadano fueron beneficiados con el Decreto de Amnistía.

Es conocido que con la controversial Ley de Amnistía, aprobada en febrero de 2022, se extinguieron procesos penales contra exfuncionarios del Gobierno del expresidente Manuel Zelaya, que estaban presos y con el decreto entraron en la categoría de presos políticos y ya fueron liberados.

A lo anterior se suman las ya conocidas diferencias que se dieron en el Memorándum donde, aunque las partes no las reconocieron como tal, se identificaron al hacerse público el documento y se estima que todavía hay puntos de divergencia en los que falta consenso.

También están en el tintero los temas de la elección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y del fiscal general que se aproxima, asuntos en los que la ONU, también está vigilante.

Es palpable que son varios los puntos en los que se espera se avance, porque estos son los que siguen deteniendo la firma entre las Naciones Unidas y el Gobierno, para la CICIH.

De momento lo cierto es que sigue la dilatoria y la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, sigue a nivel de promesa y esperanza, pero también de advertencia porque de acuerdo a sociedad civil, el pueblo está dispuesto a reclamar como sea necesario para que esa aspiración del pueblo se concrete, porque sería “catastrófico” para la lucha contra la corrupción que la CICIH, no venga ya que lastimosamente la justicia nacional no es suficiente. LB