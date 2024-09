Campaña electoral “atrapa” a la CICIH en medio de justificaciones de nepotismo 

Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – La tercera ampliación del memorando de entendimiento entre el gobierno y la ONU para avanzar en las negociaciones sobre la instalación de la CICIH, se produce en pleno fragor de la campaña pre electoral y las justificaciones de nepotismo en la administración pública por parte de la Secretaría de Transparencia, mientras el eje gubernamental le apuesta a que el observatorio anticorrupción la UNAH ya que estiman, los volverá a meter en los beneficios de la Cuenta del Milenio.

Expertos creen que la Máxima casa de estudios del país no jugará con su prestigio. Y el rector Odir Fernández ha asegurado que el Observatorio se apegará a la investigación científica, y que seguramente no siempre dejará contentos a los protagonistas.

La lucha contra la corrupción sigue siendo uno de los tres principales problemas del país identificados en el sondeo de opinión de los jesuitas. Un 32% de los hondureños estima que la corrupción ha aumentado en el actual gobierno, el 51.6% considera que sigue igual y solo un 14.9% percibe que ésta ha disminuido.

Los hondureños cifraron sus esperanzas en la promesa de campaña del gobierno de la presidenta Castro de instalar en el país una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), misma que la mandataria prometió que instalaría en los primeros 100 días de su administración, pero han pasado dos años y seis meses sin que la misma asome.

La lucha contra la corrupción sigue siendo uno de los tres principales problemas del país identificados en el sondeo de opinión de los jesuitas.

Un memorando de entendimiento suscrito con la ONU para negociar las condiciones mínimas que permitan la llegada de la Misión ya lleva tres ampliaciones, la última se produjo en este mes de junio y concluye el 15 de diciembre.

En ese ínterin, los poderes Ejecutivo y Legislativo se han tirado la bola en cuanto a los pocos avances para que aterrice la CICIH. El ejecutivo dice que la burocracia en las Naciones Unidas ha impedido los avances, en tanto desde el poder legislativo señalan que la ONU no les ha dicho que leyes son las que ameritan ser reformadas para agilizar la llegada de la Misión.

Un diagnóstico preliminar que hizo una avanzada de la ONU para identificar las posibilidades de la Misión sugirió una serie de reformas y leyes que amerita el país para que el trabajo de la CICIH pueda realizarse sin obstáculos, pero en el Legislativo aducen no conocerlas, sostienen que lo importante es firmar el convenio y que “en el camino” se arreglan las cosas.

En ese debate de buscar culpables o responsables para que la CICIH no se haya instalado, dos elementos llaman la atención de los analistas, al indicar que esa instancia internacional se está convirtiendo para los hondureños en un “sueño lejano”. El primero de esos elementos, son las denuncias de nepotismo que salpican a la actual administración que iniciaron con una investigación hecha por el Consejo Nacional Anticorrupción en el cual se señala incluso a miembros de la familia presidencial.

Gobierno justifica nepotismo

Esa denuncia desató airadas reacciones contra el CNA y su coordinadora, Gabriela Castellanos, quien tuvo que salir un tiempo del país por amenazas. Pero a esas denuncias del CNA, se sumaron otras registradas por los medios de comunicación: nepotismo en el Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (Inami), donde su titular empleó a media parentela, entre ellos una hija, el yerno, padrastro, primos, entre otros.

A esa acción se suma la realizada por la titular de Salud, Carla Paredes, quien no solo contrató a su hermana y cuñado en un proyecto relacionado con la construcción de hospitales públicos, sino que amplió el abanico a más parentela: 12 en total, según el Secretario de transparencia, Sergio Coello.

Coello dijo que en el caso del Inami iniciaron una investigación, pero no pueden concluir si hay nepotismo, porque esa dependencia no les mando la información completa requerida, y al parecer ahí quedó la pesquisa. En tanto, en la Secretaría de Salud, el secretario de transparencia no sólo reveló que los parientes de la ministra empleados son 12, sino que justificó esas contrataciones al aducir que se “hicieron por concurso”. No hay acción de nepotismo, justificó.

El otro elemento que genera preocupación entre los analistas se relaciona con la restricción al acceso a la información pública, pues cada vez más instituciones públicas están pidiendo o reservando automáticamente información de interés público.

Estas restricciones de acceso a la información se contradicen con la decisión gubernamental de eliminar una lesiva Ley de Secretos aprobada en la administración del expresidente Juan Orlando Hernández, pero que ahora parece retornar bajo nuevos matices que terminan siendo secretividad.

Alice Shackelford, representante de la ONU en Honduras.

Justamente, las negociaciones con Naciones Unidas sobre la instalación de la CICIH han caído en reserva según la Cancillería bajo el argumento que fue una solicitud de Naciones Unidas, pero la representante de la ONU en Honduras, Alice Shackelford ha manifestado que ellos no tienen problema en difundir información de interés público porque no han solicitado ninguna reserva.

Las acciones de nepotismo en el actual gobierno que se reproducen en otras esferas del poder gubernamental y las limitaciones en el acceso a la información pública —señaladas incluso por informes de la CIDH, Relatoría para la Libertad de Expresión, OACNUDH, Informe de Departamento de Estado de Estados Unidos— complican un pronto aterrizaje de la CICIH, sostienen analistas como la exrectora de la Universidad Nacional, Julieta Castellanos, entre otros.

Atrapada en clima político electoral

Otro elemento que advierten es el clima preelectoral, en donde la CICIH quedará atrapada en el discurso político de promesa tanto del partido en el poder, Libertad y Refundación (Libre), que aspira a retener el poder, como de los partidos de la oposición. Ese ambiente político puede complicar el panorama al señalar que la ONU no estaría dispuesta a un mecanismo internacional anticorrupción sea presa del discurso político-partidario para desnaturalizar el propósito de combatir la gran corrupción y sus redes de conexión y operación.

Una de esas voces que advierte sobre cómo el clima preelectoral y electoral puede afectar la llegada de la CICIH, es la experta peruana, Ana María Calderón Boy, exvocera de la desaparecida Misión de Lucha contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), al indicar que, en el fragor de las campañas políticas, el interés del elector se centra en otros temas.

La exvocera de la MACCIH, Ana María Calderón.

Se aproxima un año en que las expectativas son electorales, “lo que hace deducir que el interés de todos está enfocado en otro tema”, dijo la exvocera, al recalcar que existen, además, ambientes que no han mejorado como la impunidad y falta real de una voluntad política para traer a la CICIH.

Fue clara al indicar que, si bien ha habido algunas reformas, persisten acciones que no necesariamente evidencian voluntad política real de combatir la corrupción, al mencionar el desmantelamiento que operadores especializados y la desarticulación de los tribunales anticorrupción que están conociendo casos de poca monta, entre otros mensajes que dejan más dudas que certezas acerca de la llegada de un mecanismo internacional anticorrupción.

No obstante, desde el gobierno sostienen que la CICIH llegará y que quizá no opere en este gobierno, pero sí en el próximo, y han apostado con entusiasmo al lanzamiento de un observatorio anticorrupción y de transparencia presentado recientemente por la estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

El ministro de gestión por resultados, del gobierno digital y presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Marcio Sierra, cree que los datos que arroje ese observatorio de la UNAH serán tan “ciertos” que los meterá nuevamente en el acceso a los fondos de los recursos de la Cuenta del Desafío del Milenio, donde Honduras ha estado fuera varios por no poder combatir con eficacia la corrupción.

Marcio Sierra, ministro de gestión por resultados.

El ministro de Transparencia, Sergio Coello, cree lo mismo, que la percepción de la corrupción va a cambiar, pero en la UNAH el rector, Odir Fernández, en su discurso hizo hincapié en que harán un trabajo científico que posiblemente en algunas ocasiones, no gustará al gobierno. Los expertos advierten a la UNAH que su prestigio e independencia está en juego.

La CICIH ha entrado así al fragor político de la campaña donde prevalece el discurso político, pero todo indica que su llegada sigue siendo “un sueño lejano” y que el gobierno busca apuntar a otros mecanismos de medición donde los actos de corrupción no se expongan mucho al ojo público. La exrectora Julieta Castellanos asegura que el gobierno y el partido en el poder no quieren ser investigados por una misión internacional porque no quieren exponer su propia corrupción que comienza a florecer. (PD)