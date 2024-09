Honduras sin condiciones para instalar la CICIH: exvocera de la MACCIH

Tegucigalpa – A criterio de laexvocera de la Misión de Apoyo Contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras (MACCIH), Ana María Calderón en el país no existen las condiciones propicias para la instalación del organismo anticorrupción que negocio el gobierno con las Naciones Unidas.

– Recordó que en marzo de 2015 comenzaron las marchas de las antorchas y en enero de 2016 se firmó el acuerdo para la llegada de la MACCIH que comenzó a operar en abril de ese año.

– Calderón mencionó que se aproxima un año en el que las expectativas son electorales, “lo que hace deducir que el interés de todos está enfocado en otro tema”.

Recordó que siempre ha expresado que la instalación de una misión anticorrupción requiere de muchos diálogos políticos y especialmente “la coincidencia de voluntades” expresadas en voluntad política que garantice la operación de la comisión.

“Lo que puedo ver es que la ONU ha puesto toda la voluntad para generar un diálogo con el gobierno, ha designado un equipo de expertos que han visitado el país y también han expresado qué condiciones mínimas requiere para la instalación de la comisión, pero pareciera que no existe la misma reciprocidad por parte del Legislativo y por parte del Ejecutivo”, esbozó en declaraciones a la radio HRN.

Señaló que aunque se han aprobado y reformado algunas leyes que era un obstáculo para la instalación de la CICIH, pero hay normas pendientes por derogar ya que generan impunidad.

Enfatizó que la ONU pretende un marco jurídico que le permita realizar un trabajo contra los corruptos. “Todavía persiste un ambiente de impunidad y es de preocupación porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el año pasado hizo una visita in loco y concluyó que los altos índices de corrupción y la impunidad generalizada son problemas estructurales que han deteriorada la confianza de la población en sus instituciones”, reforzó.

Mencionó que otro informe del alto comisionado de DDHH señala que el sistema de administración de justicia en Honduras continúa caracterizado por altos índices de impunidad con altos problemas para acceder a la justicia, debilitamiento de la independencia judicial, las demoras procesales y una participación limitada de las víctimas de violaciones de Derechos Humanos.

Apuntó que Transparencia Internacional en el informe de este año colocó a Honduras entre los cuatro países de América entre los altos niveles de percepción de la corrupción.

Calderón reflexionó que bajo las anteriores premisas “hay un ambiente negativo para un mecanismo como la CICIH pueda instaurarse y convertirse en un elemento eficaz para la lucha contra la corrupción.

Lamentó que no se haya fortalecido el circuito anticorrupción que dejó la MACCIH y por el contrario estos juzgados conocen casos de poca monta, igualmente tampoco se ha fortalecido la UFERCO y más bien casi está desmantelada.

“Creo que el panorama no es el propicio para la instalación de la CICIH”, englobó.

No se atrevió a asegurar que la CICIH no llegará a Honduras, “quedan dos años y aún la ONU no ha dado su última palabra. Ojalá que en los meses de este año la ONU emita un pronunciamiento final”.

Rechazó las declaraciones del canciller Enrique Reina, quien dijo que la desaparecida MACCIH fue un ente asesor del régimen que gobernó a Honduras. “Estos mecanismos son para fortalecer las instituciones y no para reemplazarlas. La MACCIH no fue asesor, fue un organismo de acompañamiento y fortalecimiento institucional. El convenio no se renovó precisamente porque iba desentrañando los niveles de corrupción”, finalizó. JS