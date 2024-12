La CICIH vendrá, asegura vicecanciller Torres tras 851 días de la promesa presidencial sobre su instalación

Tegucigalpa – Pese a que ya pasaron 851 días desde que la presidenta Xiomara Castro hiciera la promesa de instalación de la Comisión Internacional Anticorrupción, este día el vicecanciller Gerardo Torres aseguró que la CICIH vendrá y cuando eso ocurra “la oposición mentirosa” no encontrará donde esconderse.

– Ojalá que el convenio esté firmando antes del 15 de junio y será una enorme bofetada para la oposición mentirosa que no tendrá donde esconderse, increpó.

– Torres se quejó porque varios medios de comunicación tienen contadores en sus espacios para recodar los días sin CICIH en Honduras. “JOH estuvo 8 años y no miré ese mismo contador”, dijo sin reconocer que en el país funcionó la MACCIH.

El funcionario se molestó cuando los periodistas le consultaron sobre los requisitos que aún no se cumplen y que pide la ONU para la instalación de la CICIH. “Enséñenme el documento donde dice hizo”, retó Torres a la prensa.

Se jactó que el solo hecho de firman un memorándum de entendimiento es un avance tangible que la presidenta Castro quiere instalar el cuerpo de anticorrupción, pero citó que la oposición se niega porque saben que serán perseguidos por sus actos cometidos en años que fueron gobierno.

“Avance es que no teníamos nada, hoy tenemos un memorándum de entendimiento y estamos en la parte de aprobación de un convenio que va a crear la CICIH”, apuntó.

Dijo que el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), ambos “mienten descaradamente y uno tiene que salir a desmentirlos”.

“Muchos de los que se golpean el pecho y que aseguran quieren la CICIH, en Estados Unidos están haciendo todo lo posible para que no se apruebe. A pesar de ese lobby que es multimillonario, nosotros estamos a punto de aprobarlo”, manifestó.

Refirió que muchos no se podrán esconder cuando se apruebe el convenio y llegue al Congreso.

Torres confesó que hace tres días se reunió con personeros de la Asociación de Jueces por la Democracia, quienes le entregaron una serie de recomendaciones que fueron trasladadas para que sean tomadas en cuenta para la instalación de la CICIH.

Acusó que “hay gente que se disfraza de sociedad civil para seguir una agenda de oposición”.

El funcionario preguntó: “¿Qué tiene que ver el Foro de Sao Pablo con la CICIH? Si no pueden ver la diferencia de la actividad del partido con la actividad del gobierno, entonces es difícil lograr una discusión de inteligencias con esas personas”.

Reconoció que el 15 de junio finaliza el plazo del memorándum de entendimiento para que el convenio de la CICIH sea firmado por el gobierno y la ONU, “pero en el caso que no esté, que ojalá no sea así, se extiende, pero tenemos el compromiso y les aseguro y les adelanto que el convenio de la CICIH se va a firmar y ahí no habrá piedras donde se van a poder esconder, y el que no vote por la CICIH los busquen y les pregunten por qué no la hacen”, adicionó. JS