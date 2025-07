Abogado denuncia detención ilegal por la Policía Nacional

Tegucigalpa – El abogado César Ochoa denunció este domingo que fue detenido y retenido por 24 horas por agentes de la Policía Nacional el fin de semana en la capital hondureña.

– Este nuevo hecho de presunto abuso policial ocurre al temor de un cuestionado estado de excepción.

Contó que el viernes alrededor de las 5:00 de la tarde, se dirigía a su casa, cuando a la altura de la colonia El Sitio se encontró con operativo policial.

Ochoa narró que iba acompañado de su hijo menor de edad, que es ciudadano norteamericano, y lo andaba visitando en el país.

Continuó que obedeció el operativo, entregó la documentación correspondiente al agente policial, que no le encontraron causa de delito y le ordenaron que bajara del vehículo para hacer un registro.

“No me registraron el vehículo no me hicieron prueba toxicológica y me acusan porque me resistí al arresto sin motivo alguno”, declaró al canal HCH.

El profesional del derecho denunció que lo mandaron a la posta del barrio El Manchen donde durmió y estuvo retenido por 24 horas.

Exigió al ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, que deje de comprar en equipos de fútbol y jugadores, lo haga en una escuela para educar a los agentes policiales en cómo tratar a los ciudadanos. AG