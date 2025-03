Aneeah pide respuestas al gobierno ante incumplimiento de acuerdos

Tegucigalpa-Enfermeras y enfermeros auxiliares exigen al Gobierno que se les brinde una respuesta oportuna ante incumplimiento de obligaciones que tiene la Secretaría de Salud con el personal.

El presidente de la Asociación Nacional de Enfermeros y Enfermeras Auxiliares de Honduras (Aneeah), Josué Orellana, dijo que se convocó a asamblea urgente ante el incumplimiento del gobierno.

Asimismo, indicó que por la falta de recurso humano en los 18 departamentos del país.

Sostuvo que en mil 200 centros solo una enfermera trabaja con una veintena de pacientes.

Afirmó que de no tener respuestas se emplazará al gobierno y si no sus demandas no son atendidas convocarán a paro de labores. IR