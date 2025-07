Candidato a alcalde de La Jigua, Copán, admite que Libre uso fondos públicos para hacer política

Tegucigalpa- El candidato a alcalde de La Jigua, Copán, Javier Perdomo, reaccionó al polémico video protagonizado por la diputada Isis Cuéllar y el exministro de Desarrollo Social, José Cardona, reconociendo que se utilizaron fondos del Estado para hacer política en favor del Partido Libertad y Refundación (Libre), y lamentando que la grabación haya salido a la luz.

-El audio que circula en distintos medios de comunicación y que supuestamente se le atribuye a Perdomo, no ha sido confirmado por el edil ni por nadie del Partido Libre.

«El partido busca romper con estas prácticas, nunca se necesitó dinero del Estado. Por más audios condenables que salgan, estamos implacablemente luchando contra la corrupción. Pedimos que se investigue hasta las ultimas consecuencias, estamos exigiendo que haya justicia” dijo el director de Estrategias de la Campaña de LIBRE, Russel Garay, sin desmentir o afirmar el audio durante su comparecencia en el foto televisivo 30/30.

En el audio se escucha claramente como el candidato a alcalde expresa que la “situación fue confusa, porque a veces no se aclaran bien las cosas. Hubo malos entendidos y por eso a veces toca rodar cabezas. Nosotros estuvimos repartiendo láminas, becas, cemento, varias cositas que eran fondos departamentales… aunque ahora les llaman ‘subvenciones’”, explicó Perdomo.

El aspirante a edil no negó que el partido utilizara esos recursos para fortalecer su base política. “Con ese fondo, lógicamente, el partido estaba haciendo política. Lo que pasa es que no se había descubierto, no había salido a la luz hasta que la misma Isis lo dice en el video, y quema un montón de gente”, agregó.

Según Perdomo, la filtración del video causó un fuerte daño a la imagen de Libre justo cuando, aseguró, “se estaba empezando a ayudar a la base del partido”.

“Desgraciadamente se filtró ese video y ya ahorita vamos a parar todo ese tipo de ayudas porque nos van a tirar duro. A uno lo acusan hasta de robar dinero, y yo nunca me había visto en eso”, expresó.

El candidato fue contundente al decir que no piensa seguir defendiendo al partido si la campaña se convierte en una guerra interna: “Yo no voy a andar quemando al partido, pero todos saben que la única forma de hacer política es con becas, bonos, ayudas… eso no lo voy a sacar de mi bolsa”.

El video en cuestión ha generado una ola de críticas, ya que evidencia cómo se usaron fondos públicos con fines partidarios. Y las declaraciones del edil contribuyen a evidenciar el uso de recursos del Estado en política. LB