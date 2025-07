Libre solo la ha legalizado la corrupción, crítica presidente del CAH

Tegucigalpa- El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, arremetió contra el gobierno del Partido Libertad y Refundación (Libre), al señalar que, tras tres años y medio de gestión, ha quedado claro que no existe una verdadera voluntad de combatir la corrupción.

–El Congreso Nacional se ha valido del poder Ejecutivo, para manejar recursos públicos como si se tratara de una “caja chica”.

Quienes hoy gobiernan desde Libre no han entendido que con la corrupción no se juega ni se negocia. No creemos en ese discurso de que ‘no somos iguales’, porque lamentablemente han tenido que pasar tres ejercicios fiscales, tres secretarios de Finanzas, y lo único que han hecho es autorizar y tolerar la ejecución de fondos de forma irregular, cuestionó Solórzano.

El presidente del gremio legal aseguró que el Congreso Nacional se ha valido del poder Ejecutivo, a través de algunas secretarías de Estado, para manejar recursos públicos como si se tratara de una “caja chica”, con poca o ninguna transparencia.

Parece que, en lugar de rechazar la corrupción, han aprendido a repetir el discurso y a disfrazarla de legalidad. Han institucionalizado lo que antes criticaban. “Y eso nos indigna a todos los hondureños, porque en muchas ocasiones parece que nos quieren ver la cara de tontos”, manifestó.

Solórzano concluyó que el país no necesita discursos moralistas, sino acciones contundentes contra la impunidad y el uso discrecional de fondos públicos. Hablan de refundación, pero lo que estamos viendo es una refundación de la corrupción, sentenció.LB