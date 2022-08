Actores materiales del crimen de su esposa siguen libres, denuncia Andrés Urtecho y dice: “sigo siendo una cuenta pendiente”

Tegucigalpa – Andrés Urtecho Jeamborde, lamentó este lunes los pocos avances que hay por el crimen de su esposa Carolina Echeverría Haylock y espera que este año haya capturas y más resultados para que los responsables materiales e intelectuales paguen ante la justicia.

“Ninguno de los cuatro actores materiales han sido capturados, porque los tres arrestados son cómplices necesarios que participaron en vigilancia, tampoco se ha identificado o individualizado, los actores intelectuales”, inició diciendo el profesional del derecho a una cadena radial capitalina.

Indicó que siguen dando tiempo a la investigación del caso como el de su esposa “porque no es un tema sencillo y se trata de un trabajo complejo, no es fácil para la Policía prevenir asesinatos por lo que espero y tengo la buena voluntad que tengan los resultados como en realidad corresponden”.

En ese sentido añadió que ahora, lo que corresponde es que la investigación criminal sea eficiente y de resultados rápidos y concretos, pero para ello debe haber inversión de recursos, tecnología, capacitación para tener una policía robusta e intolerante frente al crimen.

“Si el delincuente sabe que si delinque, será capturado, entonces no delinquirá más, entonces la criminalidad opera porque saben que hay impunidad y que no serán capturados ni castigados”, subrayó e insistió en que se necesitan acciones más concretas a más de un años del crimen.

Expuso que su esposa, no litigaba hace más de 15 años y no tenía labores jurídicas o relacionadas a su profesión (abogada) “ella solo estaba en política y no creo que por ser esposa mía la hayan asesinado por algún caso penal a mi cargo, la historia dice que matan al bogado y no a su mujer”.

Consecuentemente agregó que “la intención era matar a dos personas -Carolina y yo-, espero resultados, sé que están trabajando, sin embargo tienen una cantidad de delitos que investigar, sé que no se dan abasto y entiendo en ese sentido”.

¿Teme por su vida? Se le consultó finalmente al profesional del derecho y respondió “creo que soy una cuenta pendiente, así que tomo las medidas que corresponden y Dios dirá lo que tendrá que pasar de ahora en adelante”, concluyó.

Por este caso, un sospechoso fue detenido el 23 de septiembre en la colonia Miraflores, ciudad de Tegucigalpa y por este mismo caso guardan prisión: Michael André Mejía Carranza y Denis Abel Ordóñez García.

Es oportuno mencionar que la exdiputada del Partido Liberal, Carolina Echeverría fue asesinada en una sofisticada operación criminal el domingo 25 de julio de 2021 en su vivienda ubicada en la Residencial Lomas del Mayab en la capital hondureña. JP