Zambrano dice que Libre quiere proteger a personas allegadas al poder al denunciar a la extradición

Tegucigalpa – El jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano lamentó la decisión del gobierno de Libertad y Refundación (Libre) de denunciar el tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos, ordenado en las últimas horas por la presidenta Xiomara Castro, y agregó que sólo esperaban la excusa perfecta.

“Denunciar el tratado de extradición es darle el tiro de gracia, es eliminar la extradición, es decirle a Estados Unidos que Honduras es tierra fértil para el narcotráfico”, manifestó Zambrano.

El parlamentario recriminó que en vez de estar llamando a la inversión, “como el gobierno de Libre lo que está llamando es a los narcotraficantes del mundo que pueden seguir enviando toneladas de droga desde Honduras y no van a tener repercusiones ni en el país, y no van a tener repercusión en Estados Unidos porque desde Honduras no se va a poder extraditar a EEUU”.

Zambrano aseguró que la extradición ha funcionado bien y recordó que fue bajo la administración de su partido que se creó la figura de la extradición, desde hace más de 12 años con extradiciones de personas de los diferentes ámbitos políticos, sector privado, narcotraficantes y de todo tipo de personas que estuvieron vinculadas a estos hechos.

“En aquel momento en que Libre era oposición, apoyaba, celebraba, respalda al gobierno de EEUU para que se llevara gente de otros partidos políticos, pero ahora que son gobierno, Libre está en contra de la extradición, Libre no quiere que continúe, Libre quiere proteger a personas allegadas al poder, personas vinculadas a la narco actividad”, manifestó al agregar que hoy se les ha caído la máscara, hoy se han presentado como es.

Para el diputado nacionalista, Libre encontró la excusa perfecta en las declaraciones de la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu quien hoy expresó sorpresa al ver a oficiales de Honduras con narcotraficantes de Venezuela. VC