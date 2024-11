Yuri Sabas: No pueden decir que van combatir la corrupción y quitar la extradición

Tegucigalpa – “No puede usted hablar de que va combatir la impunidad y quitar la extradición, no pude decir que va combatir la corrupción y quitar la extradición”, expresó el diputado por el Partido Liberal, Yuri Sabas, en reacción a la exclusión de Honduras como país elegible para recibir asistencia de la Cuenta del Milenio.

Sabas dijo que el debate antagónico entre nacionalistas y libres es un circo, pero que los que están afuera miran más allá de éste, “el extranjero que está afuera no se come la tortilla con sal como nos la quieren vender a nosotros”, manifestó.

“Este doble discurso, los organismos internacionales no se lo tragan, por eso critican, descalifican a organismos como CNA (Consejo Nacional Anticorrupción), porque ellos no miran las cosas como la quiere el político vender, ellos la miran como es y si Honduras no pasa los indicadores de corrupción, va salir aplazado”, afirmó el parlamentario.

Esta semana, la Corporación de Desafío del Milenio (MCC, por sus siglas en inglés) informó que por 15 año consecutivo Honduras no podía acceder a los recursos que ofrece el gobierno estadounidense para financiar obras de infraestructura y programas que favorecen al sector productivo, especialmente el mediano exportador. VC