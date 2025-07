España arranca su camino en la Eurocopa contra Portugal con Aitana en duda y sin Paredes

Berna (Suiza) – La selección española femenina de fútbol debuta este jueves en la Eurocopa de Suiza contra Portugal en el estadio Wankdorf de Berna, un partido para el que la mayor duda es Aitana Bonmatí después de superar una meningitis vírica que tuvo a la doble Balón de Oro ingresada en el hospital y sin Irene Paredes por sanción.

Aitana llegó un día más tarde que sus compañeras al campamento base de la selección española en Lausana y en su primer entrenamiento en el estadio Juan Antonio Samaranch trabajó al margen de sus compañeras, ejercitándose en gran parte de la sesión en la cinta y bicicleta estática a dos días del debut.

La centrocampista hizo un poco de trabajo específico sobre el verde y, a falta de realizar el último entrenamiento antes del partido, la participación de la centrocampista es duda. Su lugar en el once inicial podría ser ocupado por la joven Vicky López.

La futbolista de 18 años se siente cómoda en esa demarcación, en el último partido amistoso disputado contra Japón antes de viajar a Suiza ya jugó en ese lugar y cumplió con nota, con gol incluido, aunque arrastra molestias en el tobillo izquierdo. En el primer entrenamiento en Lausana tuvo que ser atendida por los servicios médicos y tras el segundo entrenamiento llevó hielo en esa zona.

Sin embargo, en una entrevista con la Agencia EFE expresó que está bien: “Me torcí el tobillo, son cosas que pasan en el fútbol. He estado tratándome y he podido entrenar con normalidad (los dos primeros días), así que nada, un susto. En las lesiones de tobillo tienes que estar fuerte mentalmente para no pensar en ello en el campo y poder evadirte”.

La otra duda será Cata Coll. La guardameta arrastra una amigdalitis que le impidió entrenar en la primera sesión en Lausana y también en la segunda, en la que saltó al verde en el tramo final del entrenamiento, aunque el caso de Cata no ha sido tan grave como el de Aitana. Mientras, se pude ver a varias jugadoras como María Méndez con hielo en la rodilla y Mariona Caldentey o Irene Paredes con tiras kinesiológicas.

Así, España afronta el debut en el torneo europeo para el que es una de las grandes favoritas ante un rival que conoce bien y a quien ya ha ganado este año con esos dos contratiempos y la sanción a Irene Paredes por una tarjeta roja vista hace casi un año en el penúltimo partido clasificatorio para la Eurocopa.

La Roja y Portugal han compartido grupo en la reciente Liga de Naciones en la que las españolas, vigentes campeonas, han vuelto a clasificarse para la fase final. Ambos partidos se resolvieron con victoria de las de Montse Tomé: por 2-4 y 7-1. Las goleadoras fueron Patri Guijarro, Laia Aleixandri, Claudia Pina y Esther González en el primer partido en tierras lusas; Salma Paralluelo, Aitana Bonmatí (2), Alexia Putellas (2), Mariona Caldentey y Esther en territorio español.

Tras participar tanto en 2017 como en 2022, esta es la tercera participación de Portugal en una Eurocopa femenina en la que no ha logrado superar nunca la fase de grupos y en la que solo suma una victoria. Un 2-1 sobre Escocia en la fase de grupos de 2017 es el único triunfo de Portugal en la Eurocopa femenina; por lo demás, su balance es de un empate y cuatro derrotas. Mientras, en su quinta participación, España siempre se ha clasificado para las eliminatorias.

El equipo liderado por Francisco Neto ha mejorado en los últimos años e incluso logró su primera participación de la historia en un Mundial en 2023, del que salió en la fase de grupos con una victoria, un empate y una derrota, aunque todavía queda lejos de potencias como España.

– Alineaciones probables:

España: Cata Coll; Ona Batlle, María Méndez, Laia Aleixandri, Olga Carmona; Vicky López o Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Alexia Putellas; Mariona Caldentey, Salma Paralluelo y Claudia Pina.

Portugal: Inês Pereira; Diana Gomes, Carole Costa, Ana Borges, Catarina Amado; Andreia Jacinto, Dolores Silva, Tatiana Pinto, Andreia Norton; Jessica Silva, Diana Silva.

Árbitra: Iuliana Demetrescu (ROU).

Estadio: Wankdorf.

Hora: 21.00 CET (20.00 GMT). EFE

(vc)