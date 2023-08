World Pediatric Project realiza con éxito brigada en Hospital de Occidente

Tegucigalpa – Después de tres meses de espera por una cirugía de diverticulitis, el pequeño Byron Canales, de 11 meses, logró iniciar el tratamiento en el Hospital de Occidente, gracias a una brigada de intervenciones quirúrgicas gratuitas que llegó a Santa Rosa de Copán.

Un grupo de especialistas del postgrado de cirugía pediátrica y médicos residentes junto con World Pediatric Project Honduras integró el grupo que realizó cirugías a 32 niños.

Byron ya había sido intervenido por una infección, pero había quedado programada una nueva cirugía, aunque por la falta de recursos económicos no lograba viajar a la capital, relató su madre Ruth Pineda.

La brigada que atendió al niño se realizó mediante el aporte económico de World Vision y Cooperativa de Ahorro y Crédito Elga.

La condición del niño requería no solo de una cirugía, tras ser evaluado por los especialistas se le informó a la mamá que de manera inmediata sería sometido a una circuncisión y luego tendrá que ser intervenido en el Hospital Materno Infantil el próximo 28 de agosto por el mismo equipo médico que integró la brigada.

Mora quirúrgica

“Nuestro agradecimiento para los médicos, World Vision y Cooperativa Elga, pues han hecho posible una jornada que contribuyó con la reducción de la mora quirúrgica pediátrica en occidente”, dijo la representante de World Pediatric Project Honduras, Ileana Cerrato.

Los galenos atendieron patologías que no son atendidas en el centro hospitalario regional ante la falta de especialistas con lo que los beneficiados no se vieron en la necesidad de viajar a San Pedro Sula o Tegucigalpa para ser operados, ya que en el hospital cercano no se ha habilitado la especialidad de cirugía pediátrica. VC