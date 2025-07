El escándalo electoral no derriba reclamos por corrupción en Sedesol y estafa Koriun

Tegucigalpa – La parálisis electoral que mantiene el oficialismo sobre el CNE no es capaz de derrumbar los reclamos por la escandalosa corrupción en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la estafa piramidal en Koriun.

– Los pataleos de Marlon Ochoa en el CNE sí lograron minimizar la terrible noticia que significó para más de 55 mil familias hondureñas la cancelación del TPS en EEUU.

Mientras el país se debate en una crisis electoral sin precedentes, los hondureños además tienen en su fresca memoria el escándalo de corrupción que se originó en Sedesol, que involucra al Ejecutivo y el Legislativo, y que hasta el momento no concita respuestas contundentes.

Tampoco se olvida la gente de lo que ha pasado con la estafa más grande de siglo en Honduras como lo es el caso Koriun que deja miles de afectados protestando todas las semanas en el norte del país.

Las multicrisis que golpean al país parece poner en el tapete una trama nuevo cada semana, sin ni siquiera digerir el último escándalo que retrata a la clase política y gobernante.

El escándalo que sacudió al oficialismo a finales de junio luego de la difusión de un video en redes sociales donde el ministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, y la diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Isis Cuéllar, en ese momento vicepresidenta del Congreso Nacional, reconocieron la entrega de cheques con fondos públicos a estructuras políticas vinculadas a la campaña del partido de gobierno.

El suceso se saldó con la salida de José Carlos Cardona de Sedesol y la suspensión de todos los cargos en Libre de la ‘poderosa’ diputada de occidente, Isis Cuéllar. De su lado, el jefe del Poder Legislativo, Luis Redondo optó por mandar de permiso a la legisladora en cuestión.

Aunque desde el oficialismo tratan de minimizar el escándalo afirmando que sólo son seis millones de lempiras, otro informe de la Secretaría de Transparencia reveló que bajo esta modalidad se manejaron casi 1 mil millone de lempiras.

El ministro de Transparencia, Sergio Coello explicó que, conforme a lo aprobado por el Congreso Nacional, dicho fondo asciende a 950 millones de lempiras distribuidos para los ejercicios fiscales de 2023, 2024 y 2025. Los recursos estaban destinados a infraestructura menor, obras sociales y becas, y debían ser ejecutados en beneficio de comunidades, patronatos, juntas de agua, alcaldías y otras organizaciones sociales.

En un nuevo audio difundido en los últimos días, la diputada Cuéllar asegura que el ministro de Transparencia, Sergio Coello, la respalda tras el escándalo del “cheque video”.

“A mí me llamó Sergio en la mañana, él me llamó después de la conferencia y me dijo: amiga no se cague usted no está sola”, expresa Cuellar en el audio.

El audio es un mensaje de Isis Cuellar hacia otra persona que no se identifica. Allí -según Cuéllar- el ministro de Transparencia le afirmó su apoyo tras la suspensión de cargos dentro de Libre.

Posteriormente, el ministro de Transparencia confirmó la veracidad del audio en la que conversó con la diputada sobre su versión de los hechos del “cheque video”.

Señaló que su deber es garantizar el respeto al debido proceso, escuchar a todas las partes y actuar conforme al mandato de la ley.

A punto de cumplirse tres meses de la megaestafa de Koriun, que afecta a más de 35 mil hondureños con un capital que ronda los 3 mil millones de lempiras, los afectados siguen sus protestas clamando que les devuelvan sus aportaciones.

Koriun, ofrecía rendimientos del 5 % semanal (20 % mensual), operaba sin licencia de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) y captaba dinero de nuevos inversionistas para pagar a los antiguos, una práctica insostenible conocida como esquema Ponzi.

La empresa funcionaba en al menos siete departamentos, con unos 35 mil aportantes.

Cabe señalar que el 23 de abril de 2025, el MP, junto a la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), aseguró las oficinas de Koriun en Choloma y otras ciudades, confiscando bienes, vehículos, y cuentas bancarias. Se hallaron 358.7 millones de lempiras en efectivo y 69.2 millones en cuentas.

Por este caso, hay cuatro personas enjuiciadas por los delitos de lavado de activos, asociación para delinquir. Hasta ahí han llegado las acciones del MP.

La alta polarización y la profundidad de una crisis sociopolítica que cada vez sumerge a Honduras en la oscuridad ha quitado visibilidad a otros temas de alta relevancia como la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).

En Honduras, el TPS ha sido un salvavidas para miles de compatriotas en Estados Unidos, otorgándoles protección contra la deportación y la posibilidad de trabajar legalmente desde 1999, tras los devastadores efectos del huracán Mitch. Sin embargo, a pesar de su relevancia para más de 55 mil hondureños y sus familias, el tema del TPS ha quedado relegado en la agenda pública y mediática del país, opacado por la crisis política y la alta polarización que existe.

Problemáticas nacionales como la corrupción, la inseguridad y la campaña política, han invisibilizado la cancelación del TPS y su inmediata repercusión para el país centroamericano.

El TPS, otorgado a Honduras en 1999, ha beneficiado en promedio a 76 mil hondureños en Estados Unidos, según estimaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Este programa permite a los beneficiarios residir legalmente en territorio estadounidense, acceder a permisos de trabajo y estar protegidos de la deportación, aunque no ofrece un camino hacia la residencia permanente, ni la ciudadanía.

A pesar de su impacto directo en miles de familias y en la economía hondureña -que depende en gran medida de las remesas-, el tema rara vez ocupa titulares o genera debates profundos en el país, los foros televisivos y radiales siguen siendo dominados por actores políticos.

Así se ocultan recientes escándalos y noticias que afectan a los hondureños. Los políticos “se las ingenían” para desplazar los temas de la agenda mediática. PD