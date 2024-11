Vienen nuevos requerimientos a personas ligadas a gobiernos pasados: Fiscal Johel Zelaya

Tegucigalpa – El Fiscal General de la República, Johel Zelaya, aseguró que la labor que ha emprendido el Ministerio Público es una lucha frontal contra el crimen organizado, y no se trata de persecución política.

– Sólo en Honduras pasan cosas como la desaparición de autopsias, lamentó la cabeza del MP.

– Tengo el poder para poner tras las rejas a los que se han burlado del pueblo hondureño, dijo.

– Cinco años serán pocos, pero iremos detrás de los corruptos. No nos detendremos contra el crimen organizado y no me arropo con ninguna bandera política, manifestó.

Sería inaudito una burla para el pueblo venir a esconder expedientes, al ser consultado sobre si vienen nuevos requerimientos fiscales, respondió “claro que vienen nuevos requerimientos fiscales y vienen gente fuerte que estuvo vinculada a gobiernos pasados (…) Hay muchos requerimientos contra muchos funcionarios y para mucha gente que ha estado vinculada a compras”, remarcó.

El Fiscal General también destacó su compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción, tanto en el sector público como privado.

“Queremos que el pueblo vea que no solo nos estamos ganando un salario queremos salir y demostrar el trabajo y viendo que sucede en toda la función pública y privada porque la corrupción se ha dado y han sido cómplices tanto algunos funcionarios como empresarios”, señaló.

En ese contexto, indicó que varias alcaldías están bajo investigación, y que no se hará la vista gorda ante ninguna irregularidad, incluso en lugares como Choluteca.

Zelaya fue enfático al declarar que su trabajo no se trata de persecuciones políticas, a pesar de las acusaciones en su contra.

«Honduras merece respeto con todo lo que le han hecho a este país, y solo saben decir que es persecución», zanjó. “Por favor no quiero que crean que el Fiscal General se arropa con una bandera política”, prosiguió.

Asimismo, el titular del MP, reafirmó la remoción del director de Medicina Forense, en un esfuerzo por revitalizar la institución que ha estado en el centro de la controversia. Johel Zelaya informó que se ha designado a un joven con la expectativa de que infunda un nuevo dinamismo en Medicina Forense, que ha sido objeto de críticas en los últimos tiempos.

«¿Cómo es posible que la autopsia de Isis Obed se la robaron? ¿Cómo es posible que se roben las autopsias ya sea de Juan Pérez, Miguel Pérez, María Pérez? Eso no puede suceder en un país serio», expresó.

Aseguró que no retrocederá en sus actuaciones porque actúa en nombre del pueblo hondureño.

El Fiscal General subrayó que este tipo de irregularidades solo suceden en Honduras, y que cualquier denuncia de este tipo resulta en ataques hacia su administración. Sin embargo, aseguró que no se detendrán en su misión de depurar la función pública. «Donde sea que encontremos crimen organizado, lo vamos a expresar», afirmó.

En cuanto al caso de personajes citados a declarar por las menciones en el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández, Zelaya, recordó que se han emitido llamados a declarar para varias personas, en lo que considera un asunto de gran seriedad.

«Hemos preparado un interrogatorio fuerte, para que ellos contesten. Tienen la obligación de presentarse; ellos sabrán si lo hacen o no, pero el pueblo hondureño quiere conocer la verdad», señaló, aclarando que los nombres mencionados provienen de la corte de Nueva York y no son invenciones de su oficina. LB