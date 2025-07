Pobladores de Talgua protestan ante la tala ilegal del bosque en Olancho

Tegucigalpa– Habitantes de la aldea de Talgua, en el municipio de Salamá, Olancho realizaron un plantón pacífico en defensa del medio ambiente.

La manifestación se desarrolló en la zona central de la comunidad, donde decenas de pobladores alzaron su voz para exigir el cese del corte ilegal de árboles.

Con pancartas y mensajes claros, los manifestantes denunciaron que el bosque de la zona está siendo devastado por personas que operan sin permisos, afectando fuentes de agua y la biodiversidad local.

“Mi padre tiene 6 años de muerto y no me explico como sale la firma de él que ha vendido ese bosque, no se porqué lo han hecho”, detalló una denunciante.

Señalaron que a diario salen hasta 25 furgones cargados de madera.

Los pobladores hicieron un llamado al gobierno para que evite la tala masiva del bosque que deja sin oxigeno a las futuras generaciones. IR