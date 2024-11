Victor Font: «A día de hoy el Barça no puede fichar a Nico Williams»

Barcelona – El empresario Víctor Font, principal opositor al presidente del Barcelona Joan Laporta, aseguró este jueves que en la actualidad el club azulgrana «no se puede hacer el fichaje de Nico Williams».



Así lo aseguró en unas declaraciones a ‘The Athletic’, en las que admitió que está de acuerdo en la necesidad de fichar al extremo del Athlétic Club, pero que la realidad económica es otra.



«Me gustaría que pudiéramos fichar a Nico Williams, ya que es lo que necesitamos. El presidente ha dicho que es posible, pero eso no es cierto. Hoy, no se puede hacer. Esperamos que sea posible mañana, o pasado mañana. Pero hoy, no lo es», insistió.



En cuanto a la situación financiera del Barça, Font insiste en que es «peor ahora que cuando Laporta llegó», ya que el Barça tiene «más deudas, menos activos y todavía no estamos generando beneficios para pagar la deuda y proteger nuestro modelo de socios (lo que significa que los socios poseen el club)».



Y aún fue más explicito: «(Josep Maria) Bartomeu -el anterior presidente- pateó la lata tan lejos que la junta actual tuvo que lidiar con ella. Ahora están haciendo lo mismo, pateando la lata lo más lejos posible.»



Font calificó de fracaso del proyecto Barça Studios -el plan ideado por Laporta en 2022 para vender una participación en los ingresos futuros de medios del club para recaudar fondos, la mayoría de los cuales nunca llegaron-.



E insiste que por ese motivo el club generó un agujero de cien millones de euros en las cuentas del Barça la pasada temporada, por lo que no puede inscribir jugadores al incumplir el ‘fair play’ financiero de LaLiga.



Por eso la directiva de Laporta explora un nuevo contrato con Nike, que mejore el actual. «Si crees que después de amenazar a Nike y tratarlos mal no te van a exigir al máximo, no sabes cómo funciona la América corporativa. Todos estamos esperando la improvisación de última hora (de Laporta y su junta) otra vez», insistió.



«Con Nike, espero que no aceptemos condiciones que hipotecan nuestro futuro. Con Barça Studios, esperamos que no haya más operaciones extrañas que no aporten valor a medio y largo plazo», afirmó.



Otro de los problemas del Barcelona, según Font, es «su laxo» modelo de gobernanza, que se remonta a los presidentes anteriores Bartomeu, Sandro Rosell, Laporta en su primer período, Joan Gaspart e incluso Josep Lluís Núñez.



Y señala como ejemplo los pagos totales de 7.3 millones de euros realizados por el Barça al vicepresidente de los árbitros José María Enríquez Negreira entre 2001 y 2018.



«Nadie puede decir que el Barça se benefició de la ayuda de los árbitros, pero alguien necesita explicar qué pasó allí. El club necesita mecanismos de control profesionales, para que cosas como Negreira no sucedan», dijo.