Valeria Paz, una hondureña en España que busca triunfar en el periodismo deportivo

Tegucigalpa (Por Isis Rubio)- Aunque por su sangre tiene el adn de la diplomacia, su corazón y su mente muestran su pasión por el deporte, especialmente el fútbol, así es Valeria Paz, la joven hondureña que incursiona en el periodismo especializado en España.

Valeria Paz es una joven hondureña periodista deportiva que destaca en el diario MARCA de España, el diario referente y de mayor circulación en dicho país europeo, quien sueña con ser un referente de la mujer conocedora del deporte en Honduras y Centroamérica.

– Su amor por el fútbol creció estando ella ya en España a sus 12 años cuando tuvo que viajar con su madre.

-En Honduras hay mucho talento y se tiene que dejar un buen referente para los que vienen atrás, dijo.

-“Quiero resaltar como las periodistas deportivas Carmen Boquín y Ana Jurka”, sostuvo.

Valeria nació el 29 de marzo de 1998 en Tegucigalpa, sus padres son hondureños y creció entre los países de Guatemala, El Salvador y Honduras, ya que su padre Edgardo Paz es diplomático.

La diplomacia ha sido parte de la historia de vida de Valeria, ya que no solo su padre Edgardo Paz es un diplomático de carrera con rango de embajador, sino que su abuelo es el recordado excanciller hondureño Edgardo Paz Barnica.

Pero aunque su destino pudo ser continuar con el legado familiar, a sus 12 años se fue a vivir a las Islas Canarias, España, ya que su madre Lastenia Taixés tenía que trabajar en ese lugar.

En la región insular española comenzó su pasión y enamoramiento por el deporte, que hoy la tiene a las puertas de iniciar en el profesionalismo de la redacción del conocido diario MARCA.

También tiene una hermana de nombre Victoria Paz, quien vive con ella en España, dijo en conversación con Proceso Digital.

El Inter es uno de los equipos que sigue Valeria Paz.

Una operación la separó del deporte

Indicó que su secundaria la realizó en Honduras en un instituto privado.

Relató que tuvo una oportunidad de estudiar en México con una beca, pero acababa de salir de una operación cerebral por lo que los médicos le recomendaron que no se fuera a vivir sola ya que necesitaba de cuidados.

En ese sentido, su padre nuevamente tenía que retornar a Guatemala y decidió estudiar en la Universidad Galileo periodismo con especialidad en deportes.

Sostuvo que la carrera la sacó en tres años y medio. Actualmente saca un master en España.

Recordó que cuando estuvo en el colegio practicaba varios deportes, entre ellos el voleibol que era su deporte preferido, pero lo tuvo que dejar por problemas de salud.

Agregó que en sus clases siempre fue la niña que más preguntaba y hablaba, nunca fue una persona atípica, “me gustaba ser la representante del grupo”.

Dijo que como siempre le ha gustado el deporte le encantaba pasar en la Villa Olímpica.

“Recuerdo que una vez me peleé con uno de mis amigos por un clásico español y él me dijo mira Valeria mejor estudia periodismo deportivo porque me tenes cansado con esos comentarios tuyos y se encendió una luz y empecé a estudiar más en torno al fútbol, ver que Honduras tenía periodistas deportivas como Carmen Boquín y Ana Jurka fue así como empecé a estudiar periodismo deportivo”, comentó.

Sus equipos de fútbol son la selección de Honduras, el Real Madrid desde que tiene uso de razón y el Inter de Milán.

“Me enamore del Real Madrid, recuerdo a Raúl cuando se fue del equipo y llore”, manifestó.

La joven hondureña, es periodista especializada en deportes.

Cómo llega a MARCA

La joven de 24 años señaló que en Centroamérica hay mucho machismo, recordó los comentarios que le hacían sus compañeros en la universidad, entonces se fijó vencer algunos obstáculos para llegar donde sus sueños se lo indicaba, aunque para ellos tuviera que romper miles de prejuicios.

Durante la pandemia se dio cuenta que era muy diferente el periodismo que se practica en España con el de la región centroamericana, es por ello que decido sacar una maestría.

Buscando se fijó que dentro del diario MARCA dan master por lo que decidió mandar los papeles, después de dos meses le respondieron y le mandan un mensaje en el que señalaba la fecha que iba a realizar una prueba, “al mes me mandaron una carta en la que me decían bienvenida a MARCA, por lo que hago mi pasantía y estudio al mismo tiempo”, sostuvo.

“Estar en MARCA ha sido una de las mejores aventuras de mi vida, no me arrepiento de haber estudiado periodismo deportivo porque si no no estuviera acá disfrutando de lo que más me gusta”, manifestó.

Detalló que cada medio tiene su sistema, en MARCA son muy exigentes y eso le ayuda mucho.

Sostuvo que en julio empieza a trabajar ya de forma profesional y veremos donde toca, ya que ellos son los que los colocan conforme a las capacidades que le ven a uno en el master.

“Ya nos estamos preparando para el mundial, viendo nuevos formatos para sacar adelante la gesta mundialista desde octubre”, manifestó.

Valeria Paz con Iker Casillas, exjugador del Real Madrid que más admira.

Iker Casillas

Dijo que admira al periodista José del Valle de ESPN e Iker Casillas, “con Casillas he intercambiado mensajes por redes sociales y chat, pero no descansaré hasta obtener una entrevista presencial con él, no será fácil porque el señor no le está dando entrevistas a nadie”.

Sostuvo que una vez se lo encontró le pidió una fotografía y era uno de esos días malos para un jugador y me salió mala la foto y con pena le dije que si la repetían porque había salido mala y él accedió.

En MARCA conozco más redactores que le van al Atlético que al Real Madrid, eso que dicen que los medios están marcados por los equipos no es así, respondió a la consulta realizada por Proceso Digital.

“Lo que sí hay son redactores para que cubran cada equipo, entonces los redactores que van al Real Madrid ellos ya tienen establecido sus entrevistas tanto con los jugadores como con el cuerpo técnico y Florentino (Pérez, presidente del equipo), pero para llegar a esos puestos tienen 20 años de estar ahí buscando su puesto”, aseguró.

También dentro del periódico te cambian el orden de las noticias dependiendo el lugar donde estés y eso uno no lo sabía, ellos saben vender de acuerdo a la ciudad donde va el rotativo, sostuvo.

Indicó que lo que se ve en América es lo que más se está vendiendo en ese momento.

Valeria estudia una maestría en MARCA donde también hace su pasantía.

“Quiero crecer en Honduras también”

Dijo que como mujer hondureña también quiere crecer y ser reconocida en su país.

“Si estoy haciendo tanto estudio y abriendo puertas es porque quiero sacar a Honduras adelante, que se den cuenta que hay talento, lastimosamente en el país no le dan la importancia suficiente a los periodistas deportivos principalmente a las mujeres, pero esperemos que esto cambie, ahí está Carmen Boquín, Ana Jurka y ahora yo dando la cara por el periodismo deportivo”, argumentó.

Agregó que todo es posible y que la gente debe de cambiar su punto de vista en torno al periodismo deportivo que cree que solo es para hombres.

Dijo que también participa en Todo Deportes TV todos los domingos hace un enlace desde España para dar a conocer las noticias deportivas y comentar fútbol y que se siente orgullosa.

Aseguró que buscará llegar a un medio televisivo internacional para resaltar el nombre del país y que en Honduras hay talento.

Desde que tiene uso de razón es seguidora del Real Madrid.

“Me ha tocado explicar dónde queda Honduras”

Sostuvo que desde que llegó a España muchas veces le ha tocado explicar dónde queda Honduras, principalmente a sus compañeros de trabajo.

Comentó que muchos de sus compañeros le dicen que es la primera hondureña que conocen, pese a la comunidad hondureña que hay en este país.

“Es lamentable que no sepan ni donde queda mi país con todo lo que tiene para ofrecer, yo les digo para que me identifiquen que Choco Lozano es de Honduras y me dicen sos del mismo país que el Choco Lozano asombrados”, arguyó.

Aseguró que estuvo en diciembre en Honduras visitando a toda su familia, principalmente a su papá y que siempre está pendiente de las noticias que pasan en el país.

Como mujer quiere resaltar el nombre de Honduras y Centroamérica así como lo ha hecho Carmen Boquín, quien le ha ayudado mucho, y Ana Jurka que son referentes.

Quiero resaltar a Honduras y Centroamérica

Paz indicó que como mujer quiere resaltar el nombre de Honduras y Centroamérica así como lo ha hecho Carmen Boquín, quien le ha ayudado mucho, y Ana Jurka que son referentes.

“Espero ser un referente en esta carrera para otra hondureña que aspire como yo a formar parte de un periódico deportivo como lo es MARCA”, señaló.

Agregó que espera ser una representante de Honduras y de la mujer hondureña que este año ha resaltado mucho con una mujer presidenta y una nominada a un premio nobel en ciencia, en referencia a la científica María Elena Bottazzi.

“Hay que demostrar sin miedo lo que queremos, las mujeres hondureñas tenemos mucho talento y aquí estoy para representarlas, ayudarlas, ser su inspiración y salir adelante y cumplir nuestros sueños”, apuntó. IR