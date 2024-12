¿Una interventora dispondrá de los L.3 mil 600 millones del IHSS?

Tegucigalpa – Con la aprobación de la Ley para la Regulación de las Aportaciones y Cotizaciones del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), publicada esta semana en el diario La Gaceta, un día después de la dimisión de Carlos Aguilar -el tercero que ahueca en dos años- se abre la gaveta de 3 mil 600 millones de lempiras que podrán ser usados para fines distintos a mejorar las redes de los servicios de salud.

– “Señor Fiscal Johel Zelaya ya averiguó a quien están vinculadas esas planillas fantasmas que denunció el doctor Carlos Aguilar. Ya averiguó la hermana de quién está metida en ese asunto cobrando dinero por gente que no trabaja en el Seguro Social”, increpó el presidenciable de Libre, Jorge Cálix.

– “La única salida que podría tener la clase política es el nombramiento de una junta interventora, que estaría altamente politizada y cumpliría órdenes expresas”, expresó el titular del Colegió Médico.

De acuerdo a actores del tema sanitario consultados por Proceso Digital, es probable que el gobierno nombre otra comisión interventora, esta vez para el Seguro Social, lo que sería el tiro de gracia para la actual junta directiva.

La junta directiva del IHSS la componen: tres representantes de las centrales obreras, tres del sector privado, dos representantes del gobierno (Trabajo y Salud) y uno del Colegio Médico.

Es así que la junta directiva del IHSS sería reemplazada por una comisión interventora, una figura ejecutiva muy de moda esta semana tras lo ocurrido en el Instituto de la Propiedad (IP).

En el caso del nombramiento de una interventora en el Seguro Social, “sí quedarían los fondos para que las fuerzas políticas lo manejen no necesariamente de manera regular”, dijo el miembro de la junta directiva actual en representación del Colegio Médico, Samuel Santos.

[LEER] Tras renuncia de Carlos Aguilar, publican ley del IHSS que libera L. 3 mil 600 millones

¿La hermana de quien está detrás de planillas fantasmas?

El presidenciable Jorge Cálix.

El precandidato presidencial de Libre, Jorge Cálix, pidió investigar las planillas fantasmas que denunció el exdirector Carlos Aguilar. “Por qué no hablamos sobre la hermana de quien está involucrada en el tema de las planillas fantasmas del Seguro Social”, expresó.

Subrayó que “por qué no se habla que hay otro nuevo acto de corrupción en el Seguro Social, al igual que lo hizo la administración pasada. Esta administración está saqueando el Seguros Social con planillas fantasmas”.

El diputado del partido en el poder sugirió al Fiscal General, Johel Zelaya, que cite al doctor Carlos Aguilar para que diga quién está detrás de las planillas fantasmas.

“Aquí mejor hay que desviar la atención, están haciendo lo mismo que los nacionalistas en el Seguro Social, quizás en proporciones diferentes, pero al fin y al cabo es lo mismo, pero mejor no dicen nada y le echan la culpa a Jorge Cálix de todo”, manifestó.

Puntualizó que el Fiscal Zelaya es primo político de la candidata oficialista de Libre, Rixi Moncada, y que ya tienen preparado un requerimiento fiscal en su contra y contra quienes le apoyan. “Señor fiscal, el problema suyo y el de su tía es conmigo, deje a los demás por fuera, yo no voy a salir corriendo, yo no me voy a esconder, aquí estoy, mi oficina queda justamente atrás del Ministerio Público, así que cuando quieran, búsqueme y presénteme los requerimientos que quiera”, remató.

El presidente del CMH, Samuel Santos.

Abierta la gaveta de L. 3,600 millones

El presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), Samuel Santos, lamentó que la Ley para la Regulación de las Aportaciones y Cotizaciones del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) debió estar vigente hace dos años, cuando comenzó la gestión del actual gobierno.

Dijo que la situación ha cambiado porque han surgido nuevos problemas en la atención de los pacientes, sobre todo en el Régimen de Enfermedad y Maternidad, así como asegurar los fondos que van para los pacientes de Invalidez, Vejez y Muerte.

“Todo esto se presta a malos entendidos y es entendible el recelo de la población por haberlo dejado a última hora, especialmente cuando se produce la renuncia del director del IHSS, Carlos Aguilar”, describió.

Reconoció que ahora queda abierta una gaveta con fondos de más de 3 mil 500 millones de lempiras que podrían ser usados de forma no muy transparente, “sin embargo puedo asegurar que desde la actual junta directiva del Seguro Social no creo que ninguno de los miembros vaya a votar a favor de que exista la posibilidad de movilizar fondos de un régimen a otro porque nadie quiere correr la misma suerte de los anteriores miembros de juntas directivas”.

Santos reflexionó que existe la posibilidad que el gobierno sustituya la junta directiva del Seguro Social y creen una comisión interventora. “En ese caso, sí quedarían los fondos para que las fuerzas políticas manejen no necesariamente de manera regular”.

Puntualizó que luego de los últimos antecedentes sobre el megafraude al IHSS, nadie quiere repetir la historia para ir a parar a la cárcel, donde hay muchos purgando condenas por sus delitos cometidos en gestiones anteriores.

No se descarta interventora

Mientras para el representante de la clase obrera en la junta directiva del IHSS, Mario Rojas, es del criterio que los más de 3 mil millones de lempiras que cita la ley publicada en La Gaceta, hace mucho tiempo estuvieron retenidos y ahora fueron liberados con el objetivo de ofrecer una mejor atención al derechohabiente.

Descartó que los recursos sean usados para la contratación de personal como trasciende en algunos sectores, al tiempo que agregó que los fondos pueden ser utilizados para mejorar las pensiones de los jubilados.

Rojas descartó que la ley se haya publicado premeditadamente un día después de la renuncia del doctor Carlos Aguilar de la gerencia del Seguro Social.

Garantizó que desde su participación de la clase obrera velarán porque los recursos no sean desviados para otros fines que no contempla la ley publicada esta semana.

No descartó que se nombre una junta interventora para sustituir las funciones de la junta directiva del IHSS, “no sé las intenciones del gobierno, ya ha funcionado recién una interventora, por eso es importante valorar qué es lo bueno y lo malo que se ha hecho”.

La doctora y diputada Suyapa Figueroa.

Una nueva jugada de Mel

La diputada y doctora, Suyapa Figueroa, comenzó diciendo que la Ley para la Regulación de las Aportaciones y Cotizaciones del IHSS no contó con los tres debates en la Cámara Legislativa y en ese momento se adujo que la norma era de interés de la clase obrera y sería “un regalo” por el Día del Trabajo el pasado 1 de mayo.

Reprochó que al no ser compartido a tiempo el proyecto de ley no dio tiempo para los respectivos análisis y como siempre terminan aprobándose de manera acelerada sin tomar en cuenta las repercusiones.

Describió que con la aprobación de la ley se ponen en peligro los dineros que corresponden al fondo de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

La también expresidenta del Colegio Médico de Honduras, reseñó que anteriormente el Congreso aprobó el movimiento de fondos de un régimen hacia otro por un tiempo determinado, pero con la ley aprobada la temporalidad quedó abierta. “El observador de que esos dineros sean utilizados adecuadamente es el Ministerio de Transparencia, que en estos momentos ha sido fuertemente cuestionada porque no hace honor a su nombre”, añadió.

Figueroa criticó que el gobierno no debería formar parte del IHSS porque es el mayor moroso y el que menos aporta. “Ellos son parte del problema del Seguro Social ya que se han convertido en el eterno deudor, si ellos pagaran sus deudas con ese dinero se hubiera podido construir los dos hospitales”.

Alertó que ahora que se quitaron los candados para el manejo de los fondos, ahora los recursos de la institución corren un mayor riesgo.

Caviló que se trata de una nueva jugada hábil de Manuel Zelaya que se caracteriza por este tipo de situaciones perversas. A través de una intervención este gobierno puede utilizar esos dineros de forma discrecional para llevar a cabo sus pretensiones.

“Me parece que fue una irresponsabilidad de los que votaron (diputados) sin pensarlo, levantando automáticamente la mano sin hacer un solo cuestionamiento a lo que dice la ley. Yo personalmente hice mis advertencias y eso está grabado. Se debe corregir eso y poner un candado porque no es posible que el gobierno haga uso indebido de los fondos cuando ni siquiera aporta los recursos que le corresponde”, finiquitó.

Fondos liberados con ley son para expansión

El diputado Carlos Umaña.

El diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, destacó, tras la publicación de la Ley Transitoria del Régimen de Aportación Privada (RAP) e Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en el diario oficial La Gaceta que “los fondos que eran intocables son de uso expansión y no para gasto corriente en el Seguro Social”.

“Las bancadas de oposición decidimos apoyar la Ley Transitoria precisamente porque el doctor Carlos Aguilar nos llegó a confirmar que él tenía un plan de inversión para establecer algunos policlínicos”, dijo a Proceso Digital el doctor Umaña.

El galeno detalló que ese plan de inversión que se establecía en el proyecto de ley presentado por el ahora ex director del IHSS prometía además de los policlínicos, dos hospitales, uno en Tegucigalpa y otro en San Pedro Sula, que sería la expansión en la región nororiental del IHSS.

Umaña refirió que las bancadas se unieron a la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre) y de manera unánime aceptaron la explicación del doctor Aguilar confiando que esos 3 mil 600 millones de lempiras que descongelan, además devolviéndole la gradualidad a las cotizaciones que representaría un haber nuevo de unos 100 o 120 mil lempiras mensuales se invertirían en la nueva infraestructura hospitalaria.

Publicación tardía de la ley genera suspicacias

De su lado, el exviceministro de Salud, Roberto Cosenza, abogó para que los 3 mil 600 millones de lempiras sean utilizados para mejorar la atención de los derechohabientes del Seguro Social, pero llamó a estar atentos para conocer el mecanismo por el cual se reglamentará el uso de los fondos.

El exministro Roberto Cosenza.

Lamentó que históricamente el Seguro Social se preste para muchos actos de corrupción de los gobiernos de turno.

Cosenza mencionó que ya existía un cometido para el cual serían invertidos los millonarios recursos, sin embargo en las últimas horas ha trascendido un nuevo plan de inversión. “Se debe seguir de cerca cómo se utilizarán estos fondos que eran para el crecimiento de las redes de los servicios de salud, no así para compra de medicamentos o insumos”, reforzó.

Al galeno le genera suspicacia que la ley, pese a ser aprobada a inicios de mayo, fue hasta un día después de la renuncia de Carlos Aguilar que se publicó en el diario La Gaceta.

“Nos queda la duda del porqué se hace la liberación un día después que el doctor Aguilar renuncia, parece que todo fue con un propósito ya que desde el propio gobierno ahora satanizan todo lo que el exdirector estaba haciendo en el Seguro”, dijo.

Recordó que expertos chilenos desarrollaron los análisis para mejorar las redes de servicios de salud en el IHSS e incluso quedaron listos los planos, “ahora hay que ver quién va a ejecutar ese dinero, cuál será el mecanismo en el que se va a utilizar, si se usará en infraestructura o si van a reinvertir el dinero”. JS