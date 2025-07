Transportistas denuncian pago de L250 millones en extorsión solo en 2025

Tegucigalpa- El dirigente del sector transporte Wilmer Cálix, expresó su preocupación por la creciente violencia que afecta directamente a los transportistas y usuarios, especialmente en Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde el día de ayer se registraron múltiples hechos violentos contra unidades de transporte público.

“El estado de excepción se quedó en el nombre”, lamentó el transportista.

“No podemos separar la violencia por ciudad. En San Pedro Sula hubo asaltos a unidades y en Tegucigalpa, en la ruta urbana de la colonia Ulloa hacia el mercado, ocurrió un tiroteo con pasajeros a bordo. El cobrador resultó herido, al igual que algunos pasajeros”, denunció Cálix.

Como resultado de esta situación, la ruta afectada en Tegucigalpa, que cuenta con 155 unidades, ha suspendido el servicio, dejando sin transporte a unos 30,000 usuarios diarios, en su mayoría habitantes de zonas de alta vulnerabilidad económica.

“El pueblo más pobre es el que sufre. Estamos en un supuesto estado de excepción, pero esa medida no está dando respuesta a lo que vivimos en esta ruta. Este problema solo va creciendo, no disminuye”, lamentó.

El dirigente también denunció que el sector transporte se encuentra económicamente asfixiado: “El gobierno tiene deudas con nosotros, no paga, no hay revisión de tarifas, los costos operativos son altísimos, y encima tenemos la violencia y la extorsión golpeando cada día”.

Según cifras del propio sector, en lo que va del año ya se han pagado alrededor de 250 millones de lempiras en extorsiones, sin que el Estado haya implementado acciones concretas más allá de declarar un estado de excepción.

“Fue una buena intención, pero el estado de excepción se ha quedado solo en el nombre. No hubo reformas reales, no se reguló el uso de monederos electrónicos para el cobro, ni otras medidas clave. El transporte no puede seguir operando en estas condiciones, y lo único que nos queda para proteger a nuestros empleados y usuarios es suspender el servicio”, concluyó Cálix.LB