Un mano a mano entre dos periodistas hondureños de experiencia internacional

Jacobo Goldstein y Alberto García Marrder analizan hoy las elecciones de medio término del 8 de noviembre en EEUU.

Especial para “Proceso Digital” y EL PAÍS de San Pedro Sula.

AGM: Buenos días Jacobo. Te llevo seis horas de diferencia desde un pueblo de Castilla, al norte de Madrid y desde mi ventana veo un bosque con árboles ya con los colores del otoño. Por motivos de seguridad, sugiero que no mencionemos el nombre de la población en nuestras charlas periodísticas.

JG: Muy buenas Alberto. Yo veo aquí el Océano Atlántico, la parte que corresponde a la península del sur de Florida.

AGM: Muy bien colega, compatriota y amigo, entremos ya de lleno en el tema de discusión: las elecciones trascendentales del “mid- terms del 8 de noviembre, que están a muy pocas horas de llevarse a cabo en los 50 estados de la Unión: ¿Qué esperas que salga de estas elecciones?

JG: Sinceramente creo que estos comicios son súper importantes. Pues pienso que la democracia de los EEUU, que lleva cerca de dos siglos y medio en vigencia, está en grave peligro si los republicanos terminan alzándose con la mayoría en el Senado y la Cámara de Representantes. Ya tiene la Corte Suprema de Justicia, llena de magistrados de suma derecha, tres de ellos fueron postulados por Donald Trump cuando era presidente. Logró que los tres salieran aprobados por el pleno del Senado que tenía mayoría republicana y cuando Trump ocupaba la Casa Blanca.

Además, hoy día tenemos el hecho que los republicanos ya controlan las 50 gubernaturas estatales. Tienen 28 y los demócratas 22.

AGM-Los sondeos indican ese zarpazo republicano. A mí me preocupa también el efecto que estos comicios podrían tener en las elecciones generales del año 2024. Biden es impopular por la crisis económica actual, la inflación y la posible y futura recesión. Si Donald Trump es el candidato republicano y Biden por los demócratas, se repetirá el dilema del 2020. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que los demócratas tendrían que buscar otro candidato?

JG: Todo dependerá de cómo le va al presidente Biden cuando se conozcan los resultados de los comicios intermedios. Si los demócratas pierden las dos cámaras le será casi imposible a Biden que su partido lo escoja como su candidato presidencial para las elecciones del 2024

AGM: ¿En caso que logre superar los pleitos judiciales que tiene, ¿no da miedo un segundo mandato presidencial de Trump? El mismo ha anunciado que va a cortar cabezas y a vengarse de sus rivales y enemigos.

JG: No se trata de tener miedo, sino que los demócratas e independientes que no comulgan con Trump tendrían que esperar dos años y trabajar con gran esfuerzo Y sendo ahínco durante ese tiempo para ver cómo se las ingenian para lograr recapturar una de las dos cámaras legislativas. Si no obtienen ese resultado Trump tendría un poder absoluto, con el Senado y la Cámara de Representantes en manos de su partido apoyándolo en todo lo que él les pida o les exija y con tantos gobernadores republicanos.

AGM: ¿Tan fieles son los seguidores de Trump?

JG: No tengo dudas que los millones de seguidores que tiene Trump votarían por él y sus causas, aunque se le encuentren delitos en las minuciosas investigaciones que llevan años haciéndole. El seguramente podría lograr la aprobación de leyes por extremas que sean y pediría al Congreso cancelar leyes de carácter económico y social que por tantos años ha venido aplaudiendo la mayoría de la ciudadanía estadounidense. Varias de las leyes que lograron obtener Barack Obama y Joe Biden, lo más probable es que Donald Trump y las dos cámaras legislativas se encargarían de enviarlas al cesto de la basura.

AGM: Centrémonos en lo de mañana, las trascendentales elecciones de medio término.

En el Senado (que controlan ahora los demócratas escasamente por 50-50 por el voto crucial de la vicepresidenta Kamala Harris) están en juego 34 de los cien.

En la Cámara de Representantes, todos los 435 escaños, donde los demócratas tienen una ligera ventaja de 222-213.Todo ese reparto va a cambiar totalmente mañana, pero sus resultados se conocerán en varios días. En resumen Jacobo, estas elecciones son realmente sobre Joe Biden y la crisis económica, no sobre el Congreso. En los sondeos ha mejorado un poco su popularidad, pero sigue en negativo: Solo un 43 por ciento aprueban su presidencia, pero un 54 por ciento, la desaprueban.

AGM: Te haces a la idea de no ver más a la demócrata Nancy Pelosi como “Speaker” y sí a Kevin McCarthy, líder actual de la minoría republicana?

JG: Yo creo que una derrota por amplio margen de su partido sí le costaría el puesto a Nancy Pelosi y el republicano Kevin MCcarthy la reemplazaría como titular de la Cámara de Representantes.

EL Presidente Joe Biden habla ante el Congreso. En el fondo a la izquierda, Kamala Harris (vicepresidenta) y a la derecha, Nancy Pelosi, presidenta («Speaker») de la Cámara de Representantes. (Foto Doug Mills/Pool/EPA-EFE).

AGM: Hasta la próxima charla Jacobo. Esta me ha recordado nuestros años ochenta, cuando ambos trabajábamos en la Casa Blanca como corresponsales extranjeros, tu representando a Diario LA TRIBUNA y luego a CNN en ESPAÑOL RADIO (1993-2005) y yo la Agencia Española de Noticias EFE (1983-1988).

Fuimos, entonces, los primeros periodistas latinoamericanos en entrevistar a presidentes en la Oficina Oval de la Casa Blanca y a solas. Tu a Bill Clinton, y a los dos George Bush, padre e hijo, y también a Joe Biden, cuando era senador federal. También a Ronald Regan en un grupo reducido de periodistas (pool), Y yo a Ronald Reagan, a solas para EFE.

JG: Alberto, tú y yo hemos cubierto muchos eventos a lo largo de los años. Me agrada mucho el que estemos trabajando juntos una vez más como periodistas y analistas políticos